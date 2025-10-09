Coinbase lança nova exchange descentralizada para usuários dos EUA

Recurso permite negociar tokens antes de listagem na exchange, mas não está disponível em Nova York.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A Coinbase lançou uma nova exchange descentralizada.

A plataforma funciona diretamente como um aplicativo para usuários dos EUA, ampliando fortemente suas operações on-chain.

No entanto, a novidade não está disponível para moradores de Nova York.

O recurso, que permite negociar tokens antes de eles entrarem oficialmente na Coinbase, foi liberado em agosto para um grupo limitado.

Agora, o lançamento completo foi confirmado na quarta-feira (08/10), em um post no blog da empresa e no X.

Assim, a Coinbase destacou acesso a ‘milhões de ativos, minutos depois de lançados’.

Nova exchange estreia com tokens da Base

No início, a negociação na nova exchange DEX vai se concentrar em tokens nativos da Base.

Ou seja, a lista inclui projetos como agentes virtuais de IA, Reserve Protocol DTFs, SoSo Value Indices, Auki Labs e Super Champs.

👉Preparamos um guia completo com as melhores exchanges criptomoedas. Saiba mais!

A integração transforma a DEX no app da Coinbase em uma ponte entre finanças centralizadas e descentralizadas.

Assim, usando a rede de segunda camada Base para facilitar a descoberta e a execução de tokens.

O momento coincide com a tentativa da Coinbase de compensar a queda no volume de negociações.

A empresa registrou US$ 237 bilhões em volume no 2º trimestre de 2025, contra US$ 226 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Check your phone – the wait is over.



Explore millions of assets, moments after they launch, right from the Coinbase app.



DEX trading is live for all U.S. users (ex. NY).



Coming soon: more assets, more networks, more countries. pic.twitter.com/XryNvDXkdL — Coinbase 🛡️ (@coinbase) October 8, 2025

Coinbase integra 1inch

No início do mês, a 1inch, agregadora de DEX, integrou sua Swap API ao app da Coinbase, seu maior cliente nos EUA até agora.

A empresa lançou recentemente a função DEX para permitir que clientes interajam com ativos on-chain usando uma carteira autocustodial integrada no aplicativo.

Com a 1inch Swap API, a Coinbase oferece swaps não custodiais diretos, reduzindo barreiras de entrada no DeFi e ampliando o acesso à liquidez.

‘Essa integração com a 1inch é um passo importante para levar a negociação on-chain aos nossos usuários’, disse Scott Shapiro, chefe de trading da Coinbase.

‘Juntos, estamos permitindo acesso direto às DEXes dentro do app da Coinbase, trazendo milhões de usuários para o on-chain.’

Perp DEX atinge US$ 1,2 trilhão em volume

As exchanges descentralizadas perpétuas (perp DEX) atingiram um recorde de US$ 1,226 trilhão em volume nos últimos 30 dias, segundo a DeFiLlama.

Essa foi a primeira vez que o setor superou a marca de US$ 1 trilhão.

Com isso, o volume saltou 48% em relação aos US$ 707,6 bilhões de agosto, mostrando que a demanda por derivativos descentralizados está acelerando.

A alta foi liderada pela Aster DEX, com US$ 493,6 bilhões em volume, seguida pela Hyperliquid, com mais de US$ 280 bilhões.

Outras plataformas que se destacaram incluem Lighter DEX, EdgeX, Pacifica e Apex Protocol da Bybit.

Juntas, somaram mais de US$ 280 bilhões em volume adicional.

Novos players também estão crescendo. A SunPerp, primeira perp DEX da TRON, alcançou US$ 30 milhões em valor total bloqueado logo após o lançamento.

Sobretudo, a Lighter DEX, na Ethereum Layer 2, movimentou US$ 164 bilhões mesmo ainda em fase beta.

Por fim, a popularidade crescente das perp DEX mostra a migração dos traders de corretoras centralizadas para plataformas descentralizadas que oferecem transparência, autocustódia e acesso global 24/7.