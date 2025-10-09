Coinbase lança nova exchange descentralizada para usuários dos EUA
A Coinbase lançou uma nova exchange descentralizada.
A plataforma funciona diretamente como um aplicativo para usuários dos EUA, ampliando fortemente suas operações on-chain.
No entanto, a novidade não está disponível para moradores de Nova York.
O recurso, que permite negociar tokens antes de eles entrarem oficialmente na Coinbase, foi liberado em agosto para um grupo limitado.
Agora, o lançamento completo foi confirmado na quarta-feira (08/10), em um post no blog da empresa e no X.
Assim, a Coinbase destacou acesso a ‘milhões de ativos, minutos depois de lançados’.
Nova exchange estreia com tokens da Base
No início, a negociação na nova exchange DEX vai se concentrar em tokens nativos da Base.
Ou seja, a lista inclui projetos como agentes virtuais de IA, Reserve Protocol DTFs, SoSo Value Indices, Auki Labs e Super Champs.
A integração transforma a DEX no app da Coinbase em uma ponte entre finanças centralizadas e descentralizadas.
Assim, usando a rede de segunda camada Base para facilitar a descoberta e a execução de tokens.
O momento coincide com a tentativa da Coinbase de compensar a queda no volume de negociações.
A empresa registrou US$ 237 bilhões em volume no 2º trimestre de 2025, contra US$ 226 bilhões no mesmo período do ano anterior.
Coinbase integra 1inch
No início do mês, a 1inch, agregadora de DEX, integrou sua Swap API ao app da Coinbase, seu maior cliente nos EUA até agora.
A empresa lançou recentemente a função DEX para permitir que clientes interajam com ativos on-chain usando uma carteira autocustodial integrada no aplicativo.
Com a 1inch Swap API, a Coinbase oferece swaps não custodiais diretos, reduzindo barreiras de entrada no DeFi e ampliando o acesso à liquidez.
‘Essa integração com a 1inch é um passo importante para levar a negociação on-chain aos nossos usuários’, disse Scott Shapiro, chefe de trading da Coinbase.
‘Juntos, estamos permitindo acesso direto às DEXes dentro do app da Coinbase, trazendo milhões de usuários para o on-chain.’
Perp DEX atinge US$ 1,2 trilhão em volume
As exchanges descentralizadas perpétuas (perp DEX) atingiram um recorde de US$ 1,226 trilhão em volume nos últimos 30 dias, segundo a DeFiLlama.
Essa foi a primeira vez que o setor superou a marca de US$ 1 trilhão.
Com isso, o volume saltou 48% em relação aos US$ 707,6 bilhões de agosto, mostrando que a demanda por derivativos descentralizados está acelerando.
A alta foi liderada pela Aster DEX, com US$ 493,6 bilhões em volume, seguida pela Hyperliquid, com mais de US$ 280 bilhões.
Outras plataformas que se destacaram incluem Lighter DEX, EdgeX, Pacifica e Apex Protocol da Bybit.
Juntas, somaram mais de US$ 280 bilhões em volume adicional.
Novos players também estão crescendo. A SunPerp, primeira perp DEX da TRON, alcançou US$ 30 milhões em valor total bloqueado logo após o lançamento.
Sobretudo, a Lighter DEX, na Ethereum Layer 2, movimentou US$ 164 bilhões mesmo ainda em fase beta.
Por fim, a popularidade crescente das perp DEX mostra a migração dos traders de corretoras centralizadas para plataformas descentralizadas que oferecem transparência, autocustódia e acesso global 24/7.
