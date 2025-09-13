Gigante da moda compra BTC — Wall Street prestes a investir bilhões?

O BTC chegou a US$ 115.569 nesta sexta-feira (12) com a compra de uma gigante chinesa.

As ações da varejista de moda Mogu, listada na Nasdaq, dispararam 76% após divulgar alocação de US$ 20 milhões em Bitcoin, Ethereum e Solana.

A companhia, que vende roupas e acessórios online, disse que a decisão visa diversificar sua tesouraria e expandir serviços de IA de próxima geração.

Nesse sentido, suas ações enfrentam dificuldades desde a máxima de US$ 37 em 2021 e chegaram a US$ 7 antes de recuar para US$ 4,40.

Assim, a Mogu se junta à crescente lista de empresas que adotam o Bitcoin como ativo de reserva.

O movimento segue os passos da MicroStrategy, que hoje detém 638.460 BTC avaliados em mais de US$ 73 bilhões.

A tendência mostra a demanda corporativa por ativos digitais como proteção e também como forma de ganhar visibilidade no mercado.

Configuração técnica do BTC mostra força

Nos gráficos, o Bitcoin consolida dentro de um triângulo ascendente, padrão marcado por fundos mais altos pressionando resistência próxima de US$ 116.342.

Além disso, a média móvel exponencial de 50 dias (US$ 113.370) continua subindo em direção ao preço. Já a EMA de 200 dias (US$ 112.937) segue firme como suporte de longo prazo.

📊 #Bitcoin is consolidating near $115,531, forming an ascending triangle with higher lows pressing against resistance at $116,342. RSI at 64 shows bullish momentum building. pic.twitter.com/rbfbvb6Fj6 — Arslan Ali (@forex_arslan) September 12, 2025

O momentum segue construtivo.

O RSI em 64 indica força compradora sem atingir sobrecompra. Assim, pavios de corpo pequeno seguidos por padrões de engolfo de alta sugerem acumulação consistente.

Se o BTC superar US$ 116.342, os alvos de alta se estendem até US$ 117.456 e US$ 118.617, pontos alinhados com topos anteriores.

A breakout above $116,350 could open the path to $117,456–$118,617, while support rests at $114,819 & $113,383. Setup favors a move toward $130K if buyers hold control. — Arslan Ali (@forex_arslan) September 12, 2025

Caso o preço não mantenha suporte acima de US$ 114.819, pode ocorrer recuo até US$ 113.383. Mesmo assim, o padrão de fundos ascendentes reforça o viés altista mais amplo.

Níveis técnicos da cotação

Para traders, uma entrada comprada acima de US$ 116.350, com stop em US$ 113.000, oferece bom risco-retorno.

Os alvos de curto prazo ficam em US$ 118.600, e um rompimento sustentado acima desse nível pode levar o BTC até US$ 130.000.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Para investidores, essa consolidação pode representar uma base final antes de uma nova expansão.

Nesse sentido, o movimento é apoiado pelo crescente interesse institucional e pelas recentes entradas em tesourarias corporativas.

Com empresas listadas na Nasdaq e instituições financeiras cada vez mais envolvidas, a narrativa do Bitcoin como ouro digital ganha força.

Por fim, seja com companhias de moda diversificando reservas ou com Wall Street preparando grandes alocações, o momentum estrutural sugere que o caminho do BTC rumo aos seis dígitos está longe de terminar.

