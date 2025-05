Fundador da Binance confirma pedido de perdão presidencial

Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, confirmou que solicitou formalmente um perdão presidencial a Donald Trump.

Em entrevista ao podcast da Rádio Farokh, no dia 6 de maio, ‘CZ’ afirmou que sua equipe jurídica entrou com a solicitação, como vinha sendo especulado pela mídia:

Pedi que meus advogados submetessem [o pedido].

Ele disse que optou pela solicitação após a Bloomberg e o The Wall Street Journal sugerirem que ele estava buscando um perdão do presidente dos EUA, Donald Trump.

Se estão escrevendo este artigo, é melhor eu me candidatar oficialmente [ao perdão].

CZ cita perdões anteriores de Trump como motivação

CZ havia negado, há poucas semanas, que faria esse pedido.

No entanto, citou os perdões anteriores de Trump a três executivos da BitMEX, incluindo Arthur Hayes, como motivação para enviar a solicitação.

Segundo ele, seus advogados protocolaram a papelada cerca de duas semanas antes do episódio do podcast.

O magnata das criptomoedas se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA em novembro de 2023, como parte de um acordo com as autoridades do país.

O acordo levou a Binance a pagar US$ 4,3 bilhões em multas, com CZ contribuindo pessoalmente com US$ 50 milhões.

Além disso, ele foi condenado a quatro meses de prisão e impedido de ocupar qualquer cargo de gestão na Binance como condição para o acordo.

Perdão pode levar CZ de volta à liderança da Binance

O perdão não apaga a condenação de CZ por lavagem de dinheiro. No entanto, pode abrir caminho para que ele retorne a uma função de liderança na Binance nos EUA.

O ex-CEO da exchange reconheceu que ‘nenhum criminoso se incomodaria com um perdão’. Além disso, falou que talvez seja o único indivíduo a ter cumprido pena por uma violação da Lei de Sigilo Bancário.

Desde que deixou a liderança da Binance e cumpriu sua pena, CZ continua sendo acionista da Binance. Mas tem dito que não pensa em retornar ao comando da empresa.

Durante a Binance Blockchain Week em novembro, ele defendeu o comando atual da Binance:

Sinto que a equipe está indo bem e não precisa de mim de volta.

Desde então, mudou o foco do seu trabalho para projetos de consultoria internacional. Por exemplo, ofereceu orientação aos governos do Paquistão e do Quirguistão sobre regulamentação de criptomoedas e integração de blockchain.