ETH pode despencar com o vencimento bilionário de opções?

Criptomoeda enfrenta forte pressão de venda, já que bilhões em contratos de opções expiraram no dia do Halloween (31/10).

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A previsão atual indica que o preço do Ethereum pode cair ainda mais. No total, 646.902 contratos, somando US$ 2,49 bilhões, estão prestes a vencer.

Movimentos desse porte costumam causar oscilações de curto prazo, pois os traders ajustam ou encerram suas posições antes da liquidação.

Dados de plataformas de análise de derivativos mostram que a relação put/call do lote de opções está em 1,25, indicando mais apostas em queda do que em alta.

Opções de Ethereum mostram pessimismo do mercado

O desequilíbrio entre opções de compra e venda sugere que muitos traders estão se posicionando para uma correção ou protegendo suas carteiras de novas quedas.

🚨 October Expiry Alert.



Over $16B in BTC + ETH options expire tomorrow at 08:00 UTC on Deribit.$BTC: Put/Call: 0.73 (calls dominant) | Max Pain: $114K

Positioning reads cautiously bullish. With US-China trade tensions visibly easing, upside risk is stronger, and traders are… pic.twitter.com/bTJGHtjKiJ — Deribit (@DeribitOfficial) October 30, 2025

Segundo a Deribit, o ‘ponto de dor máximo’ do Ethereum, preço em que o maior número de investidores em opções teria prejuízo, está em torno de US$ 4,1 mil, mesmo após uma leve melhora no sentimento macroeconômico.

‘Os traders mantêm cautela, com puts superando calls. O tamanho desse vencimento amplia a volatilidade, mas os riscos macro e de política monetária limitam a confiança’, destacou a plataforma.

Ponto de dor máximo das opções de Ethereum. Fonte: Deribit

Historicamente, o preço tende a se aproximar do ponto de dor conforme o vencimento se aproxima, já que isso reduz perdas para formadores de mercado e vendedores de opções.

Atualmente, o ETH tenta se firmar em torno de US$ 3.800 após uma queda-relâmpago até a zona dos US$ 3.670. Um possível rali pós-vencimento ou um ‘short squeeze’ pode aliviar o impacto do vencimento de hoje.

👉Confira as 5 criptomoedas com maior potencial em 2025.

Análise técnica do ETH

No gráfico de 1 hora, o par ETH/USD mostra um claro salto corretivo após tocar o suporte de US$ 3.780, que segurou uma longa tendência de baixa dentro de um canal descendente.

O gráfico indica uma tentativa de rompimento acima da linha superior de resistência, sinalizando possível virada de tendência.

Gráfico do Ethereum no TradingView

Se o Ethereum mantiver o preço acima da faixa entre US$ 3.880 e US$ 3.900, pode confirmar um padrão de reversão. Assim, os próximos alvos seriam US$ 3.971, US$ 4.065 e US$ 4.160, conforme apontam projeções técnicas.

Esse movimento sugeriria um rali impulsionado por novas compras de curto prazo na região de suporte.

Por outro lado, se o preço não sustentar o rompimento, o ETH pode voltar a testar o suporte em torno de US$ 3.500 antes de reunir força suficiente para retomar o movimento de alta.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o vencimento das opções de Ethereum pode gerar um curto período de volatilidade, mas não altera a tendência estrutural do ativo, que continua mostrando resiliência técnica, especialmente ao manter suporte próximo de US$ 3.800.

Acredito que, superado esse evento, o mercado pode buscar uma recuperação gradual, impulsionada pela expectativa de novos fluxos institucionais e avanços na rede.

No entanto, sigo atento aos riscos macroeconômicos e à pressão dos traders que ainda mantêm posições defensivas. Para mim, a chave está no fechamento semanal: se o Ethereum sustentar o rompimento, poderemos ver o início de um novo ciclo de alta nas próximas semanas.