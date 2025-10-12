Cryptonews Notícias de Altcoin

Cripto em colapso: US$ 9,4 bilhões em liquidações fazem traders reviverem o pânico de 2021

Em um único dia, o mercado cripto presenciou um grande colapso de liquidez, comparável apenas aos piores momentos do ciclo de 2021.
Pedro Augusto
Criptomoeda em queda no mercado

O mercado de criptomoedas viveu recentemente um dos episódios mais intensos desde a correção histórica de 2021.

Segundo dados de plataformas de derivativos, mais de US$ 9,4 bilhões em posições alavancadas foram liquidados, sendo US$ 6 bilhões apagados em menos de uma hora.

A magnitude do movimento foi suficiente para desencadear uma reação em cadeia entre traders e exchanges, deixando o mercado em estado de choque.

Como observou a página Stock Market News, ‘acabamos de testemunhar história.’

Colapso instantâneo: um mercado ‘nocauteado’

A liquidação em massa começou durante a madrugada, acompanhando a queda abrupta do Bitcoin, que chegou a despencar 12% em poucas horas, antes de se estabilizar abaixo de US$ 110 mil.

Como de costume, as altcoins sofreram perdas ainda mais severas, com alguns tokens registrando desvalorizações de 20% a 30% em questão de minutos.

Em um único dia, o mercado cripto presenciou um dos maiores colapsos de liquidez de sua história, comparável apenas aos piores momentos do ciclo de 2021.

O estopim, contudo, veio de fora do setor: o anúncio do ex-presidente Donald Trump, confirmando uma nova rodada de tarifas ampliadas sobre produtos chineses, que abalou os mercados globais e provocou uma onda de aversão ao risco em escala mundial.

O impacto foi imediato — bolsas globais recuaram, o dólar se fortaleceu e, no ambiente cripto, as posições alavancadas foram rapidamente aniquiladas.

Para um mercado que se acostumou a operar em ciclos de euforia, o episódio serviu como lembrete brutal: a criptoeconomia ainda é profundamente sensível aos choques macroeconômicos.

👉Veja também: Criptomoedas com potencial: Top 6 oportunidades em 2025

Traders de altcoin revivem o trauma de 2021

Veteranos do mercado reconheceram o padrão quase instantaneamente.

Assim como em maio de 2021, exchanges enfrentaram sobrecarga, ordens automáticas de stop-loss foram executadas em cascata e algoritmos de alta frequência exacerbaram o pânico.

Relatos apontam que plataformas de derivativos apresentaram instabilidade temporária e slippage (diferença entre o preço esperado e o executado) até mesmo em pares de alta liquidez.

O analista Scott Melker, conhecido como The Wolf of All Streets, resumiu o sentimento:

‘É quase certo que algum grande formador de mercado explodiu hoje. E não me surpreenderia se uma exchange tiver ficado insolvente em silêncio. Foi uma situação de 2021 para as altcoins.’

A analogia não é exagero: o nível de alavancagem agregado no mercado derivativo havia atingido máximas de dois anos, ampliando o efeito dominó quando os preços começaram a cair.

Ouro sobe enquanto o BTC afunda

Enquanto o Bitcoin e o restante do mercado digital desabavam, o ouro — ativo historicamente visto como refúgio — subia para novas máximas históricas.

O contraste foi notável: enquanto o BTC perdia mais de 10%, o ouro avançava 3% em um único dia, reforçando seu papel como proteção tradicional em tempos de incerteza.

A disparidade reacendeu o debate sobre o status do Bitcoin como ‘porto seguro’.

Apesar de grandes bancos, como o JPMorgan, terem incluído BTC e ouro na mesma categoria de ‘ativos contra a desvalorização cambial’, o comportamento do mercado mostrou que a confiança institucional ainda é seletiva.

Além disso, a volatilidade do Bitcoin o mantém mais próximo de um ativo de risco do que de um refúgio estável.

Um trader oportunista e o ‘golpe de sorte’ de US$ 88 milhões

Todavia, nem todos saíram perdendo.

Um trader anônimo registrou um lucro de US$ 88 milhões ao abrir uma posição vendida (short) apenas 30 minutos antes do anúncio das tarifas de Trump.

A conta havia sido criada no mesmo dia, o que levantou especulações sobre insights privilegiados ou pura coincidência afortunada.

Independentemente do caso, o episódio ilustra como os mercados cripto continuam vulneráveis a eventos externos e à especulação de curto prazo.

Sobretudo, o timing — mais do que o tempo de exposição — define vencedores e perdedores.

Colocando em perspectiva

Embora os US$ 9,4 bilhões em liquidações pareçam um número catastrófico, a escala atual do mercado cripto também é muito maior do que há quatro anos.

Em 2021, o valor total de mercado girava em torno de US$ 2 trilhões; hoje, ultrapassa os US$ 4,2 trilhões.

Isso significa que, proporcionalmente, o impacto é menor — ainda que emocionalmente devastador para traders alavancados.

O episódio serve como lembrete didático sobre os riscos de operar com margem e sobre a interconexão entre geopolítica e ativos digitais.

Mesmo em um ambiente mais institucionalizado, a volatilidade continua sendo a essência do mercado.

Como resumiu um analista do X:

‘O mercado cripto não é para os fracos. Leverage, política e emoção continuam sendo a mistura mais explosiva do setor.’

👉Veja também: Como ficar rico com criptomoedas: Melhores opções em 2025

