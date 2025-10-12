Cripto em colapso: US$ 9,4 bilhões em liquidações fazem traders reviverem o pânico de 2021
O mercado de criptomoedas viveu recentemente um dos episódios mais intensos desde a correção histórica de 2021.
Segundo dados de plataformas de derivativos, mais de US$ 9,4 bilhões em posições alavancadas foram liquidados, sendo US$ 6 bilhões apagados em menos de uma hora.
A magnitude do movimento foi suficiente para desencadear uma reação em cadeia entre traders e exchanges, deixando o mercado em estado de choque.
Como observou a página Stock Market News, ‘acabamos de testemunhar história.’
Colapso instantâneo: um mercado ‘nocauteado’
A liquidação em massa começou durante a madrugada, acompanhando a queda abrupta do Bitcoin, que chegou a despencar 12% em poucas horas, antes de se estabilizar abaixo de US$ 110 mil.
Como de costume, as altcoins sofreram perdas ainda mais severas, com alguns tokens registrando desvalorizações de 20% a 30% em questão de minutos.
Em um único dia, o mercado cripto presenciou um dos maiores colapsos de liquidez de sua história, comparável apenas aos piores momentos do ciclo de 2021.
O estopim, contudo, veio de fora do setor: o anúncio do ex-presidente Donald Trump, confirmando uma nova rodada de tarifas ampliadas sobre produtos chineses, que abalou os mercados globais e provocou uma onda de aversão ao risco em escala mundial.
O impacto foi imediato — bolsas globais recuaram, o dólar se fortaleceu e, no ambiente cripto, as posições alavancadas foram rapidamente aniquiladas.
Para um mercado que se acostumou a operar em ciclos de euforia, o episódio serviu como lembrete brutal: a criptoeconomia ainda é profundamente sensível aos choques macroeconômicos.
Traders de altcoin revivem o trauma de 2021
Veteranos do mercado reconheceram o padrão quase instantaneamente.
Assim como em maio de 2021, exchanges enfrentaram sobrecarga, ordens automáticas de stop-loss foram executadas em cascata e algoritmos de alta frequência exacerbaram o pânico.
Relatos apontam que plataformas de derivativos apresentaram instabilidade temporária e slippage (diferença entre o preço esperado e o executado) até mesmo em pares de alta liquidez.
O analista Scott Melker, conhecido como The Wolf of All Streets, resumiu o sentimento:
‘É quase certo que algum grande formador de mercado explodiu hoje. E não me surpreenderia se uma exchange tiver ficado insolvente em silêncio. Foi uma situação de 2021 para as altcoins.’
A analogia não é exagero: o nível de alavancagem agregado no mercado derivativo havia atingido máximas de dois anos, ampliando o efeito dominó quando os preços começaram a cair.
Ouro sobe enquanto o BTC afunda
Enquanto o Bitcoin e o restante do mercado digital desabavam, o ouro — ativo historicamente visto como refúgio — subia para novas máximas históricas.
O contraste foi notável: enquanto o BTC perdia mais de 10%, o ouro avançava 3% em um único dia, reforçando seu papel como proteção tradicional em tempos de incerteza.
A disparidade reacendeu o debate sobre o status do Bitcoin como ‘porto seguro’.
Apesar de grandes bancos, como o JPMorgan, terem incluído BTC e ouro na mesma categoria de ‘ativos contra a desvalorização cambial’, o comportamento do mercado mostrou que a confiança institucional ainda é seletiva.
Além disso, a volatilidade do Bitcoin o mantém mais próximo de um ativo de risco do que de um refúgio estável.
Um trader oportunista e o ‘golpe de sorte’ de US$ 88 milhões
Todavia, nem todos saíram perdendo.
Um trader anônimo registrou um lucro de US$ 88 milhões ao abrir uma posição vendida (short) apenas 30 minutos antes do anúncio das tarifas de Trump.
A conta havia sido criada no mesmo dia, o que levantou especulações sobre insights privilegiados ou pura coincidência afortunada.
Independentemente do caso, o episódio ilustra como os mercados cripto continuam vulneráveis a eventos externos e à especulação de curto prazo.
Sobretudo, o timing — mais do que o tempo de exposição — define vencedores e perdedores.
Colocando em perspectiva
Embora os US$ 9,4 bilhões em liquidações pareçam um número catastrófico, a escala atual do mercado cripto também é muito maior do que há quatro anos.
Em 2021, o valor total de mercado girava em torno de US$ 2 trilhões; hoje, ultrapassa os US$ 4,2 trilhões.
Isso significa que, proporcionalmente, o impacto é menor — ainda que emocionalmente devastador para traders alavancados.
O episódio serve como lembrete didático sobre os riscos de operar com margem e sobre a interconexão entre geopolítica e ativos digitais.
Mesmo em um ambiente mais institucionalizado, a volatilidade continua sendo a essência do mercado.
Como resumiu um analista do X:
‘O mercado cripto não é para os fracos. Leverage, política e emoção continuam sendo a mistura mais explosiva do setor.’
