DOGE em risco? Grupo que atacou a Monero mira a memecoin

A Qubic agora mira a rede Dogecoin (DOGE), e um ataque de 51% bem-sucedido pode trazer golpes para a ação de preço da memecoin.

Detentores do DOGE (Dogecoin) podem estar em pânico após a Qubic, projeto de blockchain focado em IA, decidir mirar a rede da altcoin com um novo ataque de 51%.

Esse cenário reforça previsões negativas, e os volumes de negociação no dia 18 confirmam este cenário.

Em um post no X, publicado há poucas horas, a Qubic confirmou ‘discussões em andamento’ sobre o movimento.

No entanto, a equipe reconheceu que dominar 51% do poder de hash da rede Dogecoin levará tempo.

There are ongoing discussions about $DOGE and preparation will take time.



O anúncio chega dias depois de o grupo assumir mais de 51% do poder de mineração do Monero (XMR). Com isso, ameaçou a integridade da rede ao reorganizar seis blocos.

Sobre o tema, a Qubic afirmou que não pretende causar danos diretos aos projetos.

Em vez disso, busca expor as fragilidades do mecanismo de consenso PoW e forçar migrações para o PoS e outros modelos menos intensivos em energia.

DOGE pode cair para US$ 0,14 se sofrer ataque

Nos últimos dias, os volumes de negociação do Dogecoin subiram 75%, enquanto o token perdeu quase 5% de valor.

Apesar de isso estar alinhado ao declínio mais amplo das criptomoedas, os altos volumes reforçam previsões baixistas de curto prazo.

A pressão vendedora parece crescer e pode empurrar ainda mais o preço.

A memecoin rejeitou novamente uma tentativa de superar os US$ 0,25.

Agora parece pronta para recuar até a linha de tendência de suporte, próxima de US$ 0,16, em meio à pausa do mercado após o último rali.

Caso esse suporte seja rompido, o próximo nível relevante ficaria em torno de US$ 0,14. Assim, traders e investidores devem acompanhar a ação de preço conforme a altcoin se aproxima desses pontos.

Isso porque ainda estamos em um ciclo de alta, e quedas mais acentuadas podem ser vistas como oportunidades de compra.

Gráfico do Dogecoin (DOGE) no TradingView

Mesmo que as intenções da Qubic sejam declaradamente benignas, a situação pode mudar.

Se a equipe passar a controlar a maioria do poder de hash, poderia comprometer toda a rede e derrubar o preço do DOGE a zero.

Esse é um cenário improvável no momento, mas ainda representa risco extremo para os detentores.

