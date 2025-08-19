DOGE em risco? Grupo que atacou a Monero mira a memecoin
Detentores do DOGE (Dogecoin) podem estar em pânico após a Qubic, projeto de blockchain focado em IA, decidir mirar a rede da altcoin com um novo ataque de 51%.
Esse cenário reforça previsões negativas, e os volumes de negociação no dia 18 confirmam este cenário.
Em um post no X, publicado há poucas horas, a Qubic confirmou ‘discussões em andamento’ sobre o movimento.
No entanto, a equipe reconheceu que dominar 51% do poder de hash da rede Dogecoin levará tempo.
O anúncio chega dias depois de o grupo assumir mais de 51% do poder de mineração do Monero (XMR). Com isso, ameaçou a integridade da rede ao reorganizar seis blocos.
Sobre o tema, a Qubic afirmou que não pretende causar danos diretos aos projetos.
Em vez disso, busca expor as fragilidades do mecanismo de consenso PoW e forçar migrações para o PoS e outros modelos menos intensivos em energia.
DOGE pode cair para US$ 0,14 se sofrer ataque
Nos últimos dias, os volumes de negociação do Dogecoin subiram 75%, enquanto o token perdeu quase 5% de valor.
Apesar de isso estar alinhado ao declínio mais amplo das criptomoedas, os altos volumes reforçam previsões baixistas de curto prazo.
A pressão vendedora parece crescer e pode empurrar ainda mais o preço.
A memecoin rejeitou novamente uma tentativa de superar os US$ 0,25.
📚Elaboramos, neste artigo, estimativas com a previsão de preço da Dogecoin para 2025, 2026 e até 2030.
Agora parece pronta para recuar até a linha de tendência de suporte, próxima de US$ 0,16, em meio à pausa do mercado após o último rali.
Caso esse suporte seja rompido, o próximo nível relevante ficaria em torno de US$ 0,14. Assim, traders e investidores devem acompanhar a ação de preço conforme a altcoin se aproxima desses pontos.
Isso porque ainda estamos em um ciclo de alta, e quedas mais acentuadas podem ser vistas como oportunidades de compra.
Mesmo que as intenções da Qubic sejam declaradamente benignas, a situação pode mudar.
Se a equipe passar a controlar a maioria do poder de hash, poderia comprometer toda a rede e derrubar o preço do DOGE a zero.
Esse é um cenário improvável no momento, mas ainda representa risco extremo para os detentores.
📚Leia também: As Melhores Memecoins em Agosto
Leia mais:
- ‘BTC brasileiro’ chega nos EUA: JP Morgan começa a vender ações da Méliuz
- XRP registra alta de US$ 400 milhões, cotação pode chegar a US$ 15? ChatGPT responde
- Indicadores técnicos apontam para alta do SOL – token pode chegar a US$ 500 em duas semanas?