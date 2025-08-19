Cryptonews Price Predictions

DOGE em risco? Grupo que atacou a Monero mira a memecoin

DOGE Dogecoin meme coin
A Qubic agora mira a rede Dogecoin (DOGE), e um ataque de 51% bem-sucedido pode trazer golpes para a ação de preço da memecoin.
Último update: 
Dogecoin

Detentores do DOGE (Dogecoin) podem estar em pânico após a Qubic, projeto de blockchain focado em IA, decidir mirar a rede da altcoin com um novo ataque de 51%.

Esse cenário reforça previsões negativas, e os volumes de negociação no dia 18 confirmam este cenário.

Em um post no X, publicado há poucas horas, a Qubic confirmou ‘discussões em andamento’ sobre o movimento.

No entanto, a equipe reconheceu que dominar 51% do poder de hash da rede Dogecoin levará tempo.

O anúncio chega dias depois de o grupo assumir mais de 51% do poder de mineração do Monero (XMR). Com isso, ameaçou a integridade da rede ao reorganizar seis blocos.

Sobre o tema, a Qubic afirmou que não pretende causar danos diretos aos projetos.

Em vez disso, busca expor as fragilidades do mecanismo de consenso PoW e forçar migrações para o PoS e outros modelos menos intensivos em energia.

DOGE pode cair para US$ 0,14 se sofrer ataque

Nos últimos dias, os volumes de negociação do Dogecoin subiram 75%, enquanto o token perdeu quase 5% de valor.

Apesar de isso estar alinhado ao declínio mais amplo das criptomoedas, os altos volumes reforçam previsões baixistas de curto prazo.

A pressão vendedora parece crescer e pode empurrar ainda mais o preço.

A memecoin rejeitou novamente uma tentativa de superar os US$ 0,25.

📚Elaboramos, neste artigo, estimativas com a previsão de preço da Dogecoin para 2025, 2026 e até 2030.

Agora parece pronta para recuar até a linha de tendência de suporte, próxima de US$ 0,16, em meio à pausa do mercado após o último rali.

Caso esse suporte seja rompido, o próximo nível relevante ficaria em torno de US$ 0,14. Assim, traders e investidores devem acompanhar a ação de preço conforme a altcoin se aproxima desses pontos.

Isso porque ainda estamos em um ciclo de alta, e quedas mais acentuadas podem ser vistas como oportunidades de compra.

Gráfico do Dogecoin (DOGE) no TradingView
Gráfico do Dogecoin (DOGE) no TradingView

Mesmo que as intenções da Qubic sejam declaradamente benignas, a situação pode mudar.

Se a equipe passar a controlar a maioria do poder de hash, poderia comprometer toda a rede e derrubar o preço do DOGE a zero.

Esse é um cenário improvável no momento, mas ainda representa risco extremo para os detentores.

📚Leia também: As Melhores Memecoins em Agosto

Leia mais:

Anderson Mendes
Leia mais
