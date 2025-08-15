Indicadores técnicos apontam para alta do SOL – token pode chegar a US$ 500 em duas semanas?
Novos compradores estão entrando com força na Solana (SOL), impulsionados por dados on-chain que indicam uma nova onda de demanda.
Ao mesmo tempo, os gráficos técnicos apontam para um possível rompimento rumo à descoberta de preço.
Mesmo com os dados do índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA acima do esperado, o sentimento dos investidores segue positivo, apoiado pela especulação de que o corte de juros pode começar já em setembro.
Esse cenário está reacendendo o interesse do varejo pelo SOL, que começa a se descolar dos ventos contrários do macro.
Com os indicadores técnicos cada vez mais otimistas, a previsão de curto prazo para Solana coloca os US$ 500 como um alvo possível — talvez em apenas duas semanas.
Queda recente foi apenas um ‘shakeout’?
A queda de 5% nas negociações de quinta-feira foi amplamente interpretada como um ‘shakeout’ de mãos fracas, e não como uma realização de lucros após notícias, o que mantém o caminho livre para a continuidade da alta.
Novos compradores e ‘smart money’ estão impulsionando a alta
De acordo com dados da Glassnode, a demanda recente do varejo parece estar sendo alimentada por novos entrantes no mercado.
O número de endereços novos realizando transações com SOL pela primeira vez subiu 51% desde 3 de agosto, o que sugere que a Solana se tornou a escolha preferida dessa nova onda de liquidez no varejo.
Ao mesmo tempo, o dinheiro institucional também está reforçando sua posição em SOL.
O número de carteiras com mais de 10.000 tokens SOL atingiu um recorde de 5.224 carteiras, indicando que o interesse vai além dos investidores de curto prazo.
As baleias estão acumulando, um sinal de que o mercado ainda vê um forte potencial de valorização à frente.
SOL pode chegar a US$ 500 em 2 semanas?
O RSI diário (Índice de Força Relativa) continua indicando espaço para mais valorização, já que o rali ainda não atingiu o nível de sobrecompra (70). Este é um ponto em que normalmente os compradores perdem força.
Desde a correção provocada pelo PPI, o RSI recuou para 60, formando um piso ainda mais sólido para uma nova perna de alta.
O MACD reforça essa leitura: segue acima da linha de sinal, com o histograma ganhando força, sinal de que o viés altista continua dominante e com convicção.
No entanto, se a pressão vendedora persistir, o próximo suporte relevante está em US$ 175.
Já a região dos US$ 207 segue sendo o nível-chave para rompimento, atuando como resistência superior de um triângulo ascendente que vem se formando desde a mínima de abril.
Se o SOL conseguir converter os US$ 207 em suporte, o caminho fica aberto para retomar a máxima histórica de US$ 300, com pouca resistência técnica acima.
Se o rompimento for completo, o preço do SOL poderia alcançar US$ 500, o que representa uma alta de 183% em relação aos níveis atuais.
No entanto, esse movimento até os US$ 500 em apenas duas semanas ainda parece improvável, especialmente com a decisão sobre o corte de juros marcada para daqui a 33 dias, o que pode se tornar o próximo grande catalisador de demanda.
Esse alvo se torna muito mais plausível à medida que o bull market amadurece.
Principalmente com o potencial de entrada de capital institucional via fundos 401(k) e uma possível aprovação de ETF spot de SOL.
Há ganhos maiores e mais rápidos à vista — veja como encontrá-los
O mercado de altcoins está esquentando, e quem aposta nos projetos errados está ficando para trás. Justamente quando uma nova onda de liquidez do varejo começa a invadir o setor.
Enquanto o preço da Solana se mantém estável, memecoins de baixa capitalização dentro do seu ecossistema, como a Useless Coin, que subiu 55% na última semana, já estão mostrando força.
É aí que entra o Snorter ($SNORT).
Esse bot de trading foi criado especialmente para identificar o momentum logo no início, ajudando os investidores a entrarem nas posições antes da multidão — onde estão os maiores lucros.
O Snorter Bot foi desenvolvido com foco em precisão, oferecendo:
- Sniping com ordens limitadas para garantir entradas em pontos ideais
- Swaps resistentes a MEV, evitando que frontrunners passem na sua frente
- Copy trading, permitindo replicar as estratégias das carteiras mais lucrativas
- Proteção contra rug pulls, alertando sobre tokens suspeitos antes que você invista
Entrar cedo é essencial, mas saber a hora de sair é o que define o sucesso real.
Com o Snorter, você tem ambos.
O projeto já começou com o pé direito
O token $SNORT já arrecadou mais de US$ 3,1 milhões nas primeiras semanas de pré-venda.
A demanda veio, em parte, pelo impressionante APY de 141% no staking, que está recompensando os primeiros investidores.
Você pode acompanhar o Snorter pelo X, Instagram, ou participar da pré-venda pelo site oficial.Visitar BingX