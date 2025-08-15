Indicadores técnicos apontam para alta do SOL – token pode chegar a US$ 500 em duas semanas?

Enquanto a alta do Sol se mantém estável, memecoins de baixa capitalização dentro do seu ecossistema já estão mostrando força.

Novos compradores estão entrando com força na Solana (SOL), impulsionados por dados on-chain que indicam uma nova onda de demanda.

Ao mesmo tempo, os gráficos técnicos apontam para um possível rompimento rumo à descoberta de preço.

Mesmo com os dados do índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA acima do esperado, o sentimento dos investidores segue positivo, apoiado pela especulação de que o corte de juros pode começar já em setembro.

Esse cenário está reacendendo o interesse do varejo pelo SOL, que começa a se descolar dos ventos contrários do macro.

Com os indicadores técnicos cada vez mais otimistas, a previsão de curto prazo para Solana coloca os US$ 500 como um alvo possível — talvez em apenas duas semanas.

Queda recente foi apenas um ‘shakeout’?

A queda de 5% nas negociações de quinta-feira foi amplamente interpretada como um ‘shakeout’ de mãos fracas, e não como uma realização de lucros após notícias, o que mantém o caminho livre para a continuidade da alta.

Both Polymarket and Fedwatch still expect rate cuts in September.



This was simply a liquidity flush.



A massive bounce is inevitable! pic.twitter.com/GfDJfjUvuM — Mister Crypto (@misterrcrypto) August 14, 2025

Novos compradores e ‘smart money’ estão impulsionando a alta

De acordo com dados da Glassnode, a demanda recente do varejo parece estar sendo alimentada por novos entrantes no mercado.

O número de endereços novos realizando transações com SOL pela primeira vez subiu 51% desde 3 de agosto, o que sugere que a Solana se tornou a escolha preferida dessa nova onda de liquidez no varejo.

Ao mesmo tempo, o dinheiro institucional também está reforçando sua posição em SOL.

O número de carteiras com mais de 10.000 tokens SOL atingiu um recorde de 5.224 carteiras, indicando que o interesse vai além dos investidores de curto prazo.

As baleias estão acumulando, um sinal de que o mercado ainda vê um forte potencial de valorização à frente.

Número de novos endereços em Solana. Fonte: Glassnode.

SOL pode chegar a US$ 500 em 2 semanas?

O RSI diário (Índice de Força Relativa) continua indicando espaço para mais valorização, já que o rali ainda não atingiu o nível de sobrecompra (70). Este é um ponto em que normalmente os compradores perdem força.

Desde a correção provocada pelo PPI, o RSI recuou para 60, formando um piso ainda mais sólido para uma nova perna de alta.

O MACD reforça essa leitura: segue acima da linha de sinal, com o histograma ganhando força, sinal de que o viés altista continua dominante e com convicção.

No entanto, se a pressão vendedora persistir, o próximo suporte relevante está em US$ 175.

Já a região dos US$ 207 segue sendo o nível-chave para rompimento, atuando como resistência superior de um triângulo ascendente que vem se formando desde a mínima de abril.

Wallets holding 10,000+ Solana $SOL, around $2 million, just hit an all-time high of 5,224! pic.twitter.com/FDX8woJuLW — Ali (@ali_charts) August 15, 2025

Se o SOL conseguir converter os US$ 207 em suporte, o caminho fica aberto para retomar a máxima histórica de US$ 300, com pouca resistência técnica acima.

Se o rompimento for completo, o preço do SOL poderia alcançar US$ 500, o que representa uma alta de 183% em relação aos níveis atuais.

No entanto, esse movimento até os US$ 500 em apenas duas semanas ainda parece improvável, especialmente com a decisão sobre o corte de juros marcada para daqui a 33 dias, o que pode se tornar o próximo grande catalisador de demanda.

Esse alvo se torna muito mais plausível à medida que o bull market amadurece.

Principalmente com o potencial de entrada de capital institucional via fundos 401(k) e uma possível aprovação de ETF spot de SOL.

