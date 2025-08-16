XRP registra alta de US$ 400 milhões, cotação pode chegar a US$ 15? ChatGPT responde

Explosão de negociações na Upbit e consolidação de 256 dias colocam o XRP no radar de analistas que projetam valorização histórica.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Apesar da queda do Bitcoin e de boa parte das altcoins o XRP registrou uma alta de US$ 400 milhões em volume negociado na Coreia do Sul.

A movimentação ocorreu na Upbit, principal exchange do país, e ultrapassou o desempenho global da Binance no mesmo período.

Desse modo, o CryptoNews compartilhou os dados com o ChatGPT pedindo uma análise de contexto sobre como isso pode afetar o preço do XRP.

Assim, a análise apontou que essa explosão pode ser um gatilho para uma nova onda de valorização. Especialmente depois de um período no qual o preço quase chegou a US$ 4.

Além do otimismo do ChatGPT, outros analistas também compartilham uma visão de alta para o XRP.

O especialista conhecido como XRPunkie destacou que o ativo está preso em uma faixa lateral há 256 dias. Algo raro e que pode anteceder movimentos explosivos.

De acordo com ele, investidores que resistiram à tentação de vender durante os últimos oito meses e meio podem estar prestes a colher grandes retornos.

Assim, como o ChatGPT, o analista projeta um cenário ousado, com o preço alcançando entre US$ 10 e US$ 15.

Cotação do XRP em US$ 15?

Consolidações longas reduzem a volatilidade e estreitam as faixas de negociação, criando o cenário ideal para rompimentos decisivos.

No caso do XRP, essa pausa estendida já chama a atenção de fundos de longo prazo e traders que aguardam sinais claros de reversão.

Para que a projeção de XRPunkie se concretize, será necessário confiança do mercado, condições macroeconômicas favoráveis e fortes influxos de capital.

📚O pré-lançamento de criptomoedas oferece aos investidores uma maneira de comprar ativos digitais antes de uma oferta inicial. Leia mais!

Outro nome de peso, o analista Ali Martinez, lembrou que o rompimento de um triângulo simétrico de vários anos, ocorrido em novembro de 2024, ainda pode levar o ativo até US$ 12,60.

O analista X Finance Bull afirmou nas redes sociais que ‘o XRP está explodindo na Coreia do Sul’, reforçando que a Upbit movimentou US$ 400 milhões.

Segundo ele, quando o mercado asiático inicia um movimento, ‘o resto do mundo entra em FOMO’, o medo de ficar de fora.

Projeção do valor do XRP pelo ChatGPT

O ChatGPT destaca que a importância desse dado vai além do número absoluto.

‘O mercado sul-coreano é amplamente conhecido por responder de forma rápida a sinais de alta e por sustentar movimentos com forte participação do varejo.

Em alguns casos, tendências iniciadas no país se espalham para outros mercados, provocando ondas globais de valorização’, disse.

Além do volume, a Upbit registrou recentemente uma transferência de US$ 61 milhões em XRP, intensificando o clima de euforia.

A alta no XRP também depende do Bitcoin. Se ele mantiver o ímpeto de alta, o mercado seguirá otimista e, caso a força compradora do XRP se mantenha, o salto para a faixa de US$ 10 a US$ 15 pode acontecer após o lançamento dos ETFs e entrada dos institucionais, conclui o ChatGPT

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão de preço Ripple (XRP), assim como as estimativas de outros especialistas.