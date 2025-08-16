XRP registra alta de US$ 400 milhões, cotação pode chegar a US$ 15? ChatGPT responde
Apesar da queda do Bitcoin e de boa parte das altcoins o XRP registrou uma alta de US$ 400 milhões em volume negociado na Coreia do Sul.
A movimentação ocorreu na Upbit, principal exchange do país, e ultrapassou o desempenho global da Binance no mesmo período.
Desse modo, o CryptoNews compartilhou os dados com o ChatGPT pedindo uma análise de contexto sobre como isso pode afetar o preço do XRP.
Assim, a análise apontou que essa explosão pode ser um gatilho para uma nova onda de valorização. Especialmente depois de um período no qual o preço quase chegou a US$ 4.
Além do otimismo do ChatGPT, outros analistas também compartilham uma visão de alta para o XRP.
O especialista conhecido como XRPunkie destacou que o ativo está preso em uma faixa lateral há 256 dias. Algo raro e que pode anteceder movimentos explosivos.
De acordo com ele, investidores que resistiram à tentação de vender durante os últimos oito meses e meio podem estar prestes a colher grandes retornos.
Assim, como o ChatGPT, o analista projeta um cenário ousado, com o preço alcançando entre US$ 10 e US$ 15.
Cotação do XRP em US$ 15?
Consolidações longas reduzem a volatilidade e estreitam as faixas de negociação, criando o cenário ideal para rompimentos decisivos.
No caso do XRP, essa pausa estendida já chama a atenção de fundos de longo prazo e traders que aguardam sinais claros de reversão.
Para que a projeção de XRPunkie se concretize, será necessário confiança do mercado, condições macroeconômicas favoráveis e fortes influxos de capital.
Outro nome de peso, o analista Ali Martinez, lembrou que o rompimento de um triângulo simétrico de vários anos, ocorrido em novembro de 2024, ainda pode levar o ativo até US$ 12,60.
O analista X Finance Bull afirmou nas redes sociais que ‘o XRP está explodindo na Coreia do Sul’, reforçando que a Upbit movimentou US$ 400 milhões.
Segundo ele, quando o mercado asiático inicia um movimento, ‘o resto do mundo entra em FOMO’, o medo de ficar de fora.
Projeção do valor do XRP pelo ChatGPT
O ChatGPT destaca que a importância desse dado vai além do número absoluto.
‘O mercado sul-coreano é amplamente conhecido por responder de forma rápida a sinais de alta e por sustentar movimentos com forte participação do varejo.
Em alguns casos, tendências iniciadas no país se espalham para outros mercados, provocando ondas globais de valorização’, disse.
Além do volume, a Upbit registrou recentemente uma transferência de US$ 61 milhões em XRP, intensificando o clima de euforia.
A alta no XRP também depende do Bitcoin. Se ele mantiver o ímpeto de alta, o mercado seguirá otimista e, caso a força compradora do XRP se mantenha, o salto para a faixa de US$ 10 a US$ 15 pode acontecer após o lançamento dos ETFs e entrada dos institucionais, conclui o ChatGPT
