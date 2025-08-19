Valor do BTC em queda: o que esperar esta semana?
Com uma capitalização de US$ 2,29 trilhões, o Bitcoin segue como a principal criptomoeda, com 19,9 milhões de unidades em circulação de um total máximo de 21 milhões.
Apesar da liderança, a ação recente de preço coloca o ativo em um ponto de decisão, com traders aguardando sinais técnicos para indicar o próximo movimento.
Perspectiva técnica do valor do BTC se torna pessimista
Do ponto de vista técnico, o Bitcoin rompeu um canal de alta e agora consolida em US$ 115.480.
A incapacidade de recuperar a média móvel de 50 períodos (SMA) em US$ 117.695 mostra perda de força.
Além disso, os padrões de candles exibem hesitação, com várias spinning tops surgindo na zona de suporte em US$ 116.000.
Esse nível virou um campo de batalha crucial: uma defesa forte pode sustentar o preço, mas falhas repetidas podem abrir espaço para mais queda.
O momentum é baixista. O RSI em 32 está próximo da condição de sobrevenda, sugerindo possível recuperação no curto prazo, mas também indica espaço para mais pressão vendedora.
Enquanto isso, o MACD segue negativo e se amplia, confirmando que os ursos controlam o mercado.
As projeções gráficas, incluindo a formação de um ombro-cabeça-ombro, apontam para mais queda se o Bitcoin fechar abaixo de US$ 115.000.
Assim, os alvos estão em US$ 114.650 e US$ 112.000, níveis que antes atuaram como suporte.
Cenários e níveis a serem observados
Para traders, o curto prazo exige cautela.
Um fechamento abaixo de US$ 115.000 pode indicar entrada vendida, com stop acima de US$ 117.000 e alvo entre US$ 114.650 e US$ 112.000.
Já um rompimento acima de US$ 119.400 anularia o cenário baixista e abriria caminho para US$ 122.250.
Nesse sentido, compras sustentadas poderiam até levar o Bitcoin a US$ 130.000, em linha com ciclos de alta mais longos.
- Suportes: US$ 116.000 / US$ 114.650 / US$ 112.000
- Resistências: US$ 117.695 / US$ 119.400 / US$ 122.250
- RSI: 32 (sobrevenda)
- MACD: cruzamento de baixa
Traders de curto prazo devem encontrar volatilidade, enquanto investidores de longo prazo enxergam uma correção saudável dentro da tendência de alta maior do Bitcoin.
Com a oferta limitada a 21 milhões de moedas e o sentimento de mercado sendo guiado por fluxos institucionais e demanda do varejo, cada correção constrói a base para o próximo grande movimento.
Enquanto o Bitcoin consolida em US$ 115.000, os próximos dias decidirão se os vendedores manterão o controle ou se os compradores retomarão o fôlego em direção a novas máximas.
