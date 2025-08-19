Cryptonews Price Predictions

Valor do BTC em queda: o que esperar esta semana?

O valor do BTC (Bitcoin) está em US$ 115.240, operando com queda de mais de 2,50% nas últimas 24 horas.
Último update: 
Bitcoin hoje

Com uma capitalização de US$ 2,29 trilhões, o Bitcoin segue como a principal criptomoeda, com 19,9 milhões de unidades em circulação de um total máximo de 21 milhões.

Apesar da liderança, a ação recente de preço coloca o ativo em um ponto de decisão, com traders aguardando sinais técnicos para indicar o próximo movimento.

Perspectiva técnica do valor do BTC se torna pessimista

Do ponto de vista técnico, o Bitcoin rompeu um canal de alta e agora consolida em US$ 115.480.

A incapacidade de recuperar a média móvel de 50 períodos (SMA) em US$ 117.695 mostra perda de força.

Além disso, os padrões de candles exibem hesitação, com várias spinning tops surgindo na zona de suporte em US$ 116.000.

Esse nível virou um campo de batalha crucial: uma defesa forte pode sustentar o preço, mas falhas repetidas podem abrir espaço para mais queda.

📚Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Continue lendo e saiba mais!

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView
Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O momentum é baixista. O RSI em 32 está próximo da condição de sobrevenda, sugerindo possível recuperação no curto prazo, mas também indica espaço para mais pressão vendedora.

Enquanto isso, o MACD segue negativo e se amplia, confirmando que os ursos controlam o mercado.

As projeções gráficas, incluindo a formação de um ombro-cabeça-ombro, apontam para mais queda se o Bitcoin fechar abaixo de US$ 115.000.

Assim, os alvos estão em US$ 114.650 e US$ 112.000, níveis que antes atuaram como suporte.

Cenários e níveis a serem observados

Para traders, o curto prazo exige cautela.

Um fechamento abaixo de US$ 115.000 pode indicar entrada vendida, com stop acima de US$ 117.000 e alvo entre US$ 114.650 e US$ 112.000.

Já um rompimento acima de US$ 119.400 anularia o cenário baixista e abriria caminho para US$ 122.250.

Nesse sentido, compras sustentadas poderiam até levar o Bitcoin a US$ 130.000, em linha com ciclos de alta mais longos.

  • Suportes: US$ 116.000 / US$ 114.650 / US$ 112.000
  • Resistências: US$ 117.695 / US$ 119.400 / US$ 122.250
  • RSI: 32 (sobrevenda)
  • MACD: cruzamento de baixa

Traders de curto prazo devem encontrar volatilidade, enquanto investidores de longo prazo enxergam uma correção saudável dentro da tendência de alta maior do Bitcoin.

Com a oferta limitada a 21 milhões de moedas e o sentimento de mercado sendo guiado por fluxos institucionais e demanda do varejo, cada correção constrói a base para o próximo grande movimento.

Enquanto o Bitcoin consolida em US$ 115.000, os próximos dias decidirão se os vendedores manterão o controle ou se os compradores retomarão o fôlego em direção a novas máximas.

📚A auto custódia Bitcoin tem sido uma prática bastante realizada por investidores do mundo das criptomoedas. Aprenda mais sobre isso!

Leia mais:

Anderson Mendes
