Democratas miram família Trump com projeto que limita memecoins

O projeto surgiu em meio a uma preocupação crescente com projetos de ativos digitais relacionados a Donald Trump.

Os senadores democratas apresentaram um novo projeto de lei para impedir ganhos financeiros de autoridades federais, incluindo o presidente Donald Trump e sua família, em empreendimentos com criptomoedas.

O projeto surgiu em meio a uma preocupação crescente com projetos de ativos digitais relacionados a Trump. Por exemplo, a memecoin oficial do presidente gerou fortes críticas, tendo chegado ao mercado somente um dia antes de sua posse.

A lei proposta, com o nome de Lei de Fiscalização para Lucros Indevidos e Má Conduta (MEME, na sigla em inglês), veio a público no dia 6 de maio. O responsável por apresentar o projeto foi o senador Chris Murphy.

Nova lei proibiria envolvimento de autoridades com memecoins

O projeto de lei impediria o envolvimento de diversas autoridades com projetos de ativos digitais. Por exemplo, atingiria o presidente, vice-presidente, membros do Congresso, altos funcionários executivos, bem como seus cônjuges e filhos.

Caso o projeto obtenha a aprovação, esses indivíduos não poderão emitir, patrocinar ou promover ativos digitais, incluindo títulos, commodities e futuros.

Além disso, eventuais violações podem ter consequências graves. Por exemplo, as multas podem chegar a até US$ 250.000, e quaisquer lucros seriam confiscados pelo Tesouro dos EUA.

Também há a previsão de acusações criminais, dependendo do caso. Nesse cenário, haveria a possibilidade de mais multas, assim como penas de prisão de até cinco anos.

O deputado Sam Liccardo apresentou uma versão complementar na Câmara. No entanto, com os republicanos atualmente detendo maioria em ambas as casas, a tramitação do projeto permanece difícil.

Além disso, o senador Richard Blumenthal, membro do Subcomitê Permanente de Investigações (PSI, na sigla em inglês) do Senado, anunciou uma investigação preliminar sobre o token TRUMP. Também estaria mirando a plataforma World Liberty Financial (WLFI), que tem associação com a família Trump.

O subcomitê solicitou documentos e comunicações das empresas envolvidas, incluindo a Fight Fight Fight, desenvolvedora por trás da moeda Trump.

Os investigadores estão se concentrando em potenciais conflitos de interesse e benefícios financeiros para Trump.

Jantar para promover token TRUMP reviveu polêmica

No dia 23 de abril, a moeda TRUMP saltou quase 50%, após o anúncio de que os 220 maiores detentores do token seriam convidados para um jantar de gala na Casa Branca.

No entanto, mesmo com o estímulo recente, o token vale pouco mais de US$ 11 atualmente, segundo o CoinGecko. Após o lançamento no dia 18 de janeiro, ele atingiu o pico a US$ 73,43. Mas caiu fortemente desde então.

Blumenthal enfatizou a importância de transparência e de responsabilização nesse tipo de projeto. Especialmente, segundo ele, devido ao envolvimento direto de figuras públicas em produtos financeiros. Afinal, como diz o senador:

Esses empreendimentos levantam sérias questões éticas e legais.

O projeto MEME, do Senado, pode colocar esse tema em discussão com mais força.