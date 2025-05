Visa anuncia novos produtos com stablecoins

Visa aposta em stablecoins e anuncia novos produtos para o mercado digital

A Visa anunciou na quarta-feira (07/05), durante um evento realizado na sede da empresa em São Paulo, o lançamento de três novos produtos envolvendo stablecoins. A vice-presidente sênior de Produtos e Inovação da Visa para a América Latina e Caribe (LAC), Romina Seltzer, destacou que a iniciativa busca ampliar a estabilidade e a segurança nas transações digitais.

A Visa já habilitou mais de US$ 95 bilhões em compras de criptomoedas utilizando credenciais da marca em estabelecimentos comerciais ao redor do mundo. De acordo com Romina Seltzer, a empresa está na vanguarda da integração de ativos digitais ao mercado tradicional, possibilitando que consumidores utilizem criptomoedas com a mesma facilidade que moedas fiduciárias.

Entre os novos produtos anunciados, um dos destaques são as credenciais digitais lastreadas em moedas estáveis, como o USDC. A proposta é garantir que usuários possam adquirir stablecoins vinculadas a ativos tradicionais, como dólar e euro, diretamente de suas carteiras digitais.

Desse modo, segundo a executiva, isso promete tornar as transações mais previsíveis e seguras, reduzindo a volatilidade que ainda afasta muitos consumidores do mercado cripto.

Visa, stablecoins e cartões tokenizados

Para garantir a adoção segura das novas credenciais, a Visa está trabalhando com parceiros estratégicos. A plataforma Trito.com, por exemplo, já permite que consumidores brasileiros utilizem stablecoins para compras em mais de 150 milhões de estabelecimentos ao redor do mundo.

Além disso, a Visa está desenvolvendo uma solução que permite o uso direto de stablecoins no ponto de venda, integrando o saldo cripto com a compensação financeira de forma transparente e automática.

Catalina Tobar, chefe de Crypto da Visa para a América Latina, revelou que a empresa já realizou US$ 225 milhões em liquidações utilizando stablecoins, especialmente no segmento B2B. A solução aproveita a tecnologia blockchain para garantir que os fundos permaneçam na rede durante todo o processo, sem a necessidade de conversão para moeda fiduciária.

De acordo com a Visa, a empresa está ampliando as janelas de compensação para permitir transações 24/7, incluindo finais de semana, o que beneficia tanto o mercado cripto quanto os setores tradicionais que utilizam moedas digitais. Essa abordagem traz mais eficiência operacional, especialmente para empresas que realizam movimentações internacionais ou que atuam no comércio digital.

Parcerias estratégicas para expansão na América Latina

Durante o evento, Seltzer também anunciou uma parceria com a Brite, empresa ligada à Stripe, para desenvolver cartões atrelados a stablecoins. A iniciativa visa fortalecer a presença da Visa na América Latina, com foco inicial na Argentina, Chile, México, Peru, Colômbia e República Dominicana. A Brite vai apoiar fintechs e empresas que operam com carteiras não custodiadas, proporcionando infraestrutura para emissão e gestão de cartões digitais.

Além disso, a Visa está desenvolvendo um projeto piloto com o BBVA na Europa para emitir uma stablecoin parcialmente atrelada ao euro, inicialmente na Espanha. O objetivo é expandir a aceitação de pagamentos digitais em microcomércios, especialmente para comerciantes informais, utilizando dispositivos NFC para facilitar as transações.

A Visa segue fortalecendo sua posição como líder na integração de criptomoedas no comércio tradicional. Desde que lançou suas primeiras soluções envolvendo ativos digitais, a empresa tem registrado um crescimento significativo no volume de transações. Em apenas um ano, mais de US$ 25 bilhões foram movimentados em compras comerciais usando criptomoedas.