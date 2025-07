Alta do Ethereum? 4 especialistas cravam para onde vai a cotação do ETH

Com alta de 23% na semana, Ethereum atrai atenção de analistas e instituições, que apontam fundamentos sólidos e cenário regulatório favorável para novo salto no preço.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Especialistas projetam uma nova alta do Ethereum com alta institucional e escassez crescente.

A cotação do Ethereum (ETH) voltou a brilhar no mercado de criptomoedas.

Com uma alta de 23% na última semana e cotado próximo dos US$ 3.500, o ativo conquistou a atenção de analistas e investidores institucionais.

Dessa forma, quatro especialistas compartilharam com o CryptoNews Brasil fatores fundamentais que sustentam esse movimento.

Além disso, explicaram por que o ETH pode atingir novos patamares nas próximas semanas.

ETFs e rotação de capital favorecem ETH nas fases de alta

De acordo com Jesús Carreño, da MEXC, o desempenho recente do Ethereum reflete a maturidade crescente do ecossistema e o aumento no interesse institucional.

Principalmente após o avanço dos ETFs de Ethereum em mercados estratégicos.

Sobretudo, ele afirma que, historicamente, o capital rotaciona do Bitcoin para o Ethereum nas fases intermediárias dos ciclos de alta, o que parece se repetir agora.

Além disso, Carreño destacou a atualização Pectra e o volume recorde de ETH em staking — quase 30% da oferta total. Isso reduz a oferta circulante e aumenta a pressão de valorização.

De acordo com ele, a altseason atual favorece ativos com fundamentos fortes, como ETH e Solana, ao invés de altcoins puramente especulativas.

👉Ainda que seja um desafio elaborar uma previsão de preço de Ethereum, neste artigo você pode conferir nossas estimativas para 2025 até 2030. Continue lendo e saiba mais.

Previsão de alta do Ethereum

Já Israel Buzaym, da Bybit, enxerga o Ethereum como protagonista. Ele afirma que a rede não vive mais de promessas, mas sim de entregas concretas.

De acordo com Buzaym, o ETH caminha para se tornar o sistema financeiro descentralizado global.

Assim, ele aponta que ele será comparável à prata, enquanto o Bitcoin permanece como o ouro digital.

Desse modo, ele vê empresas de Wall Street começando a alocar ETH como parte de suas estratégias de longo prazo.

Rafael Castaneda, da OKX, concorda que ainda é cedo para confirmar uma altseason completa, mas destaca um movimento estratégico.

Castaneda chama atenção para a possibilidade de alocação de Ether em staking via ETFs, o que poderia travar liquidez e aumentar a demanda pelo ativo.

Além disso, mudanças recentes na Ethereum Foundation e o foco renovado em primeira camada fortalecem a visão do ETH como líder no setor.

No cenário internacional, Nic Puckrin, fundador do Coin Bureau, ressaltou o impacto das leis CLARITY e GENIUS.

Para ele, essas medidas fortalecem o DeFi baseado em Ethereum, principalmente em relação aos stablecoins com rendimento, um segmento em rápida expansão.

Dessa forma, ele destacou também o uso do ETH como ativo de tesouraria por empresas como SharpLink, que comprou US$ 225 milhões em Ether, superando até a Ethereum Foundation.

Puckrin projeta que o ETH pode atingir US$ 4.000 em breve, especialmente se ultrapassar a resistência de US$ 3.800.

No entanto, ele alerta que o mercado continua volátil, e recuos bruscos também fazem parte do ciclo.

📚A melhor carteira de criptomoedas não só oferece uma maneira segura de armazenar ativos digitais, mas também garantem acesso a produtos alternativos. Continue lendo para saber mais.