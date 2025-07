XRP vai subir 200%? IA do Google crava cotação a US$ 7

Após um rompimento técnico decisivo, o XRP dispara e analistas projetam novas máximas históricas, com alvos que podem ultrapassar os US$ 7.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A cotação do XRP foi um dos que mais subiu nesta semana no mercado de criptomoedas, rompendo o ATH e ficando acima de US$ 3,40.

Desse modo, nos últimos dias, o XRP experimentou um rompimento massivo para o lado positivo de um ‘gigantesco triângulo simétrico de vários meses’ em que vinha consolidando desde o início do ano.

Lark Davis, famoso analista de criptomoedas, destacou a importância do nível de preço de US$ 3.

‘O ponto de preço de US$ 3 é extremamente significativo’, afirmou.

De acordo com ele, historicamente, este nível atuou como suporte duas vezes em janeiro, antes de se tornar resistência em março.

A capacidade do token de se manter acima de US$ 3 é agora crucial.

Segundo Davis, se o XRP conseguir manter este padrão, ‘o preço vai explodir para cima’.

Ele aponta que um reteste do nível de US$ 3 é visto como um ‘melhor próximo ponto de entrada’ para aqueles que perderam o movimento inicial.

Por fim, caso o XRP não consiga manter os US$ 3, a análise sugere que poderia ser um ‘fake out’, com o preço oscilando entre US$ 2,60 e US$ 3.

Alvos técnicos para a cotação do XRP

Contudo, para o Gemini, a inteligência artificial do Google, o momento pode levar o preço do XRP para US$ 7.

Questionada pelo CryptoNews sobre a análise de Davi e o momento atual do mercado, ela destacou que tudo indica para uma alta prolongada.

👉Neste artigo, apresentamos a nossa previsão de preço Ripple (XRP), assim como as estimativas de outros especialistas.

Com base na análise técnica da IA do Google com a Lark Davis, várias projeções de preço foram delineadas:

Alvo do Triângulo Simétrico: Ao medir a altura do triângulo simétrico recente e projetá-la a partir do ponto de rompimento, o alvo de preço técnico para o XRP é de aproximadamente US$ 4,10, talvez até US$ 4,40.

Extensão de Fibonacci: Utilizando a extensão de Fibonacci da última alta do ciclo até o fundo do mercado de baixa de 2022, a linha de Fibonacci de 2.618 aponta para US$ 4,68. Este é considerado um ‘próximo lugar muito lógico’ para o XRP, especialmente se o Bitcoin atingir US$ 150.000.

Níveis de Fibonacci Mais Altos: Em cenários de mercado mais otimistas, onde o Bitcoin atinge US$ 200.000, o XRP poderia potencialmente alcançar US$ 6,36 (3.618 Fibonacci) ou mesmo US$ 7,38 (4.236 Fibonacci) até o final do ano.

US$ 7 é logo ali

Além disso, Lark Davis aponta que o XRP é um ativo que tem uma comunidade forte e isso ajuda a impulsionar a alta.

‘As pessoas adoram negociá-lo, com coreanos e americanos loucos por ele. Esse amor pela moeda pode continuar a impulsionar seu preço.

Os deltas de opções de compra para o XRP, com vencimento no final de setembro, sugerem uma chance de 19% de o XRP atingir US$ 4,50 até o final de setembro e uma chance de 5% de atingir US$ 7 no mesmo período’, finalizou.

📚A melhor carteira de criptomoedas não só oferece uma maneira segura de armazenar ativos digitais, mas também garantem acesso a produtos alternativos. Continue lendo para saber mais.