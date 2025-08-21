Cotação do ADA despenca 10%: o que vem a seguir?

A cotação da Cardano (ADA) caiu de forma considerável recentemente. O movimento reforça uma previsão pessimista para a altcoin?

Recentemente, a cotação do ADA, token nativo do Cardano, recuou quase 10%.

Embora a maioria das criptomoedas tenha caído nesse período, sua queda superou a de outras altcoins de peso.

A nível de comparação, o XRP (XRP) e Ethereum (ETH) recuaram 4,8% e 3% no mesmo período.

Blockchain do ADA em queda

A atividade de negociação cresceu nos últimos 10 dias, após a ADA atingir o nível de US$ 1.

Em paralelo, os volumes de negociação subiram para US$ 2,5 bilhões, equivalendo a 8% da oferta circulante do token.

Assim, há uma disputa em andamento entre ADA, Tron (TRX) e Dogecoin (DOGE) pela oitava posição entre as maiores criptos.

Os três tokens têm valor de mercado próximo de US$ 30 bilhões.

Quando o ADA subiu para US$ 1, superou brevemente o TRX. No entanto, a queda de hoje empurra o token de volta para a décima posição.

Transações diárias na rede Cardano.

Após subir brevemente para 300 mil, as transações diárias na rede caíram para 250.000.

O recuo ocorreu enquanto o momento de baixa se intensificou. Endereços ativos diários também caíram 21,4% desde o pico de três meses em 37.400.

Previsão: cotação do ADA retorna ao triângulo simétrico

O Cardano rompeu acima de seu triângulo simétrico no início do mês ao disparar para US$ 1.

Porém, as perdas recentes empurraram o ativo de volta para dentro da formação, o que pode prolongar a fase de consolidação.

O nível de US$ 0,90 continua sendo a resistência-chave para os próximos dias. Um rompimento acima dessa marca pode desencadear um rali mais forte, primeiro em direção a US$ 1,30 e depois a US$ 2.

Esse movimento indicaria potencial de alta de 100% caso o momento de compra retorne.

Enquanto isso, o suporte essencial está na linha de tendência inferior do triângulo, próxima de US$ 0,73.

Gráfico do Cardano (ADA) no TradingView

Essa área coincide com a média móvel exponencial (EMA) de 200 dias, o que aumenta a importância dessa zona.

Nesse sentido, se o ADA reagir nesse suporte, isso reforçará uma previsão otimista e elevará as chances de alcançar US$ 2.

