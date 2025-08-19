O token ARB pode voltar acima de US$ 0,60 ainda esta semana?
Uma parceria com a plataforma de negociação sem comissão Robinhood, sediada nos EUA, junto com a valorização do Ethereum acima de US$ 4.000, favorece uma previsão otimista para o preço da Arbitrum, apesar da recente correção enfrentada pelo token.
Nos últimos 7 dias, o ARB acumulou ganhos superiores a 15%, à medida que o ativo nativo deste protocolo de segunda camada do Ethereum se beneficiou do que muitos já consideram o início da ‘altseason’ — o ciclo de valorização das altcoins.
O Ethereum (ETH) atingiu uma máxima local em torno de US$ 4.850, enquanto o ARB subiu para US$ 0,58 pela primeira vez em seis meses.
Ao mesmo tempo, o volume de negociações nos últimos dias foi bastante elevado, alcançando US$ 1,3 bilhão no dia 13 de agosto.
Esse volume representou cerca de 50% da capitalização de mercado circulante do ARB, evidenciando a forte pressão compradora sobre o token nesse nível de preço.
Trader prevê ARB a US$ 1 após rompimento
O trader conhecido como CryptoGem, que previu corretamente a recente alta do ARB até US$ 0,60, agora acredita que o token pode subir até US$ 1, após um rompimento de alta seguido por um reteste da linha de tendência de resistência.
O primeiro alvo para esse trader — seguido por mais de 10.000 usuários — é a zona de US$ 0,66.
Ele não forneceu um prazo específico para essa previsão otimista, mas os dados sugerem uma forte chance de avanço para essa região após a atual correção.
👉Uma oferta inicial, ou ICO de criptomoedas, é uma maneira muito popular para projetos de ganharem maior visibilidade no mercado. Continue lendo e saiba mais!
Ganhos de 100% se o ARB respeitar suportes-chave
Analisando o gráfico de 4 horas, o ARB rompeu recentemente uma resistência importante em US$ 0,50, ao mesmo tempo em que o ETH ultrapassava seu teto técnico de longa data em US$ 4.100.
Os volumes de negociação estão acima da média desde 12 de agosto, acompanhando a movimentação do token.
Após atingir uma máxima mais baixa em US$ 0,55, o preço recuou e já testou com sucesso o suporte de US$ 0,50 de cima para baixo.
Esse tipo de reteste é normal após um rompimento.
Mesmo que o nível de US$ 0,50 não se sustente, há uma linha de tendência de suporte logo abaixo, que coincide com a média móvel exponencial de 200 períodos nesse intervalo de tempo.
Se o preço reagir bem em uma dessas zonas, as chances de uma nova perna de alta aumentam significativamente.
O índice de força relativa (RSI) indica que o momentum altista perdeu força.
Portanto, é possível uma queda até a região de US$ 0,45 no curto prazo — o que poderia representar um ponto de entrada mais atrativo para quem perdeu a primeira onda de alta.
Com base em uma previsão otimista de US$ 0,90, o ARB pode proporcionar ganhos superiores a 100%.
Com o início da altseason, pré-vendas de criptomoedas como a Maxi Doge podem oferecer retornos de 10x a até 100x, já que o momento do mercado favorece projetos emergentes com forte apelo entre os investidores.
Pré-venda da Maxi Doge (MAXI) arrecada mais de US$ 1 milhão em apenas alguns dias
A Maxi Doge (MAXI) é como uma versão turbinada da Shiba Inu.
Além disso, o projeto sabe que este ciclo de alta do mercado é o que ele precisa para sair do porão da casa da mãe.
Por meio do Maxi Fund, o projeto fará apostas alavancadas nos tokens mais promissores para aproveitar ao máximo essa nova onda de valorização.
Até 25% dos recursos arrecadados na pré-venda serão investidos nesse fundo.
Como resultado, o $MAXI deve subir à medida que essas operações comecem a gerar resultados positivos.
Estamos em um mercado ‘só pra cima’ — e a Maxi Doge está ciente disso. Participe da alta. Compre $MAXI com desconto na pré-venda por apenas US$ 0,000253.
Basta visitar o site oficial da Maxi Doge e conectar sua carteira (como a Best Wallet, por exemplo).
Você pode trocar USDT ou ETH pelo token, ou até mesmo usar o cartão do banco para investir.Compre $MAXI agora