O token ARB pode voltar acima de US$ 0,60 ainda esta semana?

O trader CryptoGem, que previu corretamente a recente alta do ARB até US$ 0,60, agora acredita que o token pode subir até US$ 1

Uma parceria com a plataforma de negociação sem comissão Robinhood, sediada nos EUA, junto com a valorização do Ethereum acima de US$ 4.000, favorece uma previsão otimista para o preço da Arbitrum, apesar da recente correção enfrentada pelo token.

Nos últimos 7 dias, o ARB acumulou ganhos superiores a 15%, à medida que o ativo nativo deste protocolo de segunda camada do Ethereum se beneficiou do que muitos já consideram o início da ‘altseason’ — o ciclo de valorização das altcoins.

O Ethereum (ETH) atingiu uma máxima local em torno de US$ 4.850, enquanto o ARB subiu para US$ 0,58 pela primeira vez em seis meses.

Ao mesmo tempo, o volume de negociações nos últimos dias foi bastante elevado, alcançando US$ 1,3 bilhão no dia 13 de agosto.

Esse volume representou cerca de 50% da capitalização de mercado circulante do ARB, evidenciando a forte pressão compradora sobre o token nesse nível de preço.

We’ve been calling $ARB from the very bottom now the structure is breaking out.

Accumulation phase complete, momentum shifting, and the upside is wide open.

This is just the beginning.#ARB https://t.co/6OfEu4vKxO pic.twitter.com/tlepBzYI1l — CryptoGem – Athos (@CryptoGemAthos) August 19, 2025

Trader prevê ARB a US$ 1 após rompimento

O trader conhecido como CryptoGem, que previu corretamente a recente alta do ARB até US$ 0,60, agora acredita que o token pode subir até US$ 1, após um rompimento de alta seguido por um reteste da linha de tendência de resistência.

O primeiro alvo para esse trader — seguido por mais de 10.000 usuários — é a zona de US$ 0,66.

Ele não forneceu um prazo específico para essa previsão otimista, mas os dados sugerem uma forte chance de avanço para essa região após a atual correção.

Ganhos de 100% se o ARB respeitar suportes-chave

Analisando o gráfico de 4 horas, o ARB rompeu recentemente uma resistência importante em US$ 0,50, ao mesmo tempo em que o ETH ultrapassava seu teto técnico de longa data em US$ 4.100.

Os volumes de negociação estão acima da média desde 12 de agosto, acompanhando a movimentação do token.

Após atingir uma máxima mais baixa em US$ 0,55, o preço recuou e já testou com sucesso o suporte de US$ 0,50 de cima para baixo.

Esse tipo de reteste é normal após um rompimento.

Mesmo que o nível de US$ 0,50 não se sustente, há uma linha de tendência de suporte logo abaixo, que coincide com a média móvel exponencial de 200 períodos nesse intervalo de tempo.

Se o preço reagir bem em uma dessas zonas, as chances de uma nova perna de alta aumentam significativamente.

O índice de força relativa (RSI) indica que o momentum altista perdeu força.

Portanto, é possível uma queda até a região de US$ 0,45 no curto prazo — o que poderia representar um ponto de entrada mais atrativo para quem perdeu a primeira onda de alta.

Com base em uma previsão otimista de US$ 0,90, o ARB pode proporcionar ganhos superiores a 100%.

