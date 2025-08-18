‘Eu avisei! BTC está se preparando para a alta mais histórica da sua vida’, diz analista

The Modern Investor prevê que o BTC vai iniciar a maior alta histórica da vida, apoiado por empresas, ETFs e crescente escassez.

Apesar da queda de mais de 3% nesta segunda (18/8), que levou o preço do BTC para US$ 114 mil, alguns analistas ainda mantêm o otimismo sobre uma nova alta histórica para a criptomoeda.

De acordo com o analista do canal The Modern Investor, o movimento atual é uma correção normal e deve ser visto como uma amarilha dos touros.

Assim, a criptomoeda se prepara para a alta mais histórica de sua trajetória.

Ele aponta diversos fatores como protagonistas desta nova retomada histórica. Sendo o primeiro deles, o fato de grandes empresas e fundos institucionais anunciarem compras bilionárias de ativos digitais.

O Phoenix Group, uma mineradora de Abu Dhabi, revelou a criação de uma reserva estratégica de US$ 150 milhões em criptomoedas, composta por 514 bitcoins e mais de 630 mil unidades de Solana.

A companhia tornou-se a primeira listada na Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) a estabelecer uma tesouraria de criptoativos, adotando uma estratégia de longo prazo.

O mercado reagiu de imediato: as ações do grupo subiram 72% entre abril e junho, consolidando-o como um dos papéis mais negociados da bolsa local.

Nova alta histórica do BTC em configuração

Ao mesmo tempo, mudanças regulatórias nos Estados Unidos abriram novas perspectivas para os fundos de investimento.

A SEC aprovou uma alteração que permite a criação e o resgate de ETFs de Bitcoin e Ethereum com base em ativos digitais, em vez do tradicional modelo de liquidação em dinheiro.

Isso significa que investidores poderão aplicar e retirar recursos utilizando diretamente criptomoedas.

Para ele, a medida pode redefinir a integração entre o mercado de capitais e o universo digital, abrindo caminho para que, no futuro, ações e outros ativos sejam comprados e vendidos diretamente em cripto.

O analista do The Modern Investor destacou ainda que a movimentação institucional não acontece de forma isolada.

Empresas e fundos de investimento continuam a retirar grandes quantidades de Bitcoin e Ethereum das exchanges, transferindo os ativos para carteiras de longo prazo.

Dessa forma, esse processo reduz a liquidez circulante e cria pressão de oferta, o que tende a sustentar altas expressivas quando a demanda permanece elevada.

Segundo ele, trata-se de um ciclo que se intensifica à medida que companhias como BlackRock e MicroStrategy ampliam suas posições em criptomoedas.

Impacto além da cotação

O analista também aponta que além do impacto direto sobre preços, cresce também a percepção de que o Bitcoin pode assumir um papel global semelhante ao do dólar.

Executivos da Bolsa de Nova York e da Nasdaq já declararam acreditar que a moeda digital pode se tornar referência internacional como unidade de reserva.

A afirmação ganha peso em um contexto marcado por inflação persistente, juros elevados e tensões geopolíticas, que impulsionam a busca por alternativas descentralizadas e de oferta limitada.

De acordo com o The Modern Investor, o mercado vive um ponto de inflexão.

Se no passado o Bitcoin dependia quase exclusivamente de investidores individuais, hoje a presença maciça de empresas, fundos e até governos cria uma base sólida para sustentar o próximo ciclo de valorização.

‘Estamos vivendo a transição em tempo real. O Bitcoin deixou de ser apenas especulação e já é parte do sistema financeiro global.’, afirmou.

Embora os sinais de alta estejam cada vez mais claros, o especialista alerta que a volatilidade ainda pode provocar correções no curto prazo.

Mesmo assim, ele ressalta que os fundamentos de longo prazo permanecem positivos.

Estes estão marcando entradas recordes em ETFs, redução da oferta em corretoras e aumento da adoção institucional.

