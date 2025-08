Bitcoin hoje: ChatGPT crava níveis de compra e venda para o BTC na semana

Apesar da pressão dos ETFs, o Bitcoin mantém suporte acima de US$ 115 mil e pode testar novas máximas caso o fluxo institucional se intensifique.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O mercado de Bitcoin e criptomoedas começou agosto com um comportamento de alta tensão, aponta uma análise do ChatGPT.

Desse modo, o Bitcoin não reagiu bem ao início do mês e oscila em US$ 114 mil, sem definição clara de tendência.

De acordo com análise feita pelo ChatGPT com base em diversos indicadores técnicos e on-chain, investidores institucionais adotaram a estratégia ativa de ‘buy the dip’.

Assim, eles enxergam o recuo como uma chance de acumular BTC antes de novos avanços.

Somente em julho, os ETFs de Bitcoin atraíram mais de US$ 6 bilhões, consolidando uma base sólida para a valorização da criptomoeda.

ChatGPT: Bitcoin hoje entra em fase de consolidação

Segundo os gráficos analisados, o nível de US$ 118.000 serve como ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. O chamado ‘Max Pain’ das opções permanece nesse patamar, o que revela estabilidade no comportamento dos investidores de curto prazo.

Caso o suporte se mantenha firme, a tendência é o BTC buscar os US$ 122.500 a US$ 125.000 nos próximos dias, com possibilidade de rompimento até US$ 130.000.

Por outro lado, se o preço cair abaixo de US$ 110.000, com aumento nas opções de venda acima de 1 milhão de contratos, o cenário se inverte.

Nesse caso, o mercado poderá ver uma nova retração para a faixa entre US$ 105.000 e US$ 107.000, pressionado pelo sentimento de aversão ao risco que tomou conta dos mercados globais após a divulgação de um relatório de emprego fraco nos EUA e sinais de desacordo no Federal Reserve.

Dados da blockchain apontam para pausa saudável

O ChatGPT também detectou uma forte queda nos volumes on-chain. As transferências de Bitcoin recuaram cerca de 24%, enquanto o número de carteiras ativas caiu quase 11%.

Essa diminuição não representa fraqueza estrutural, mas sim uma fase de espera estratégica, típica de momentos de consolidação.

Ao mesmo tempo, o saque líquido das exchanges permanece negativo (−0,5%), o que indica que os investidores estão guardando seus ativos, fortalecendo a tese de acumulação.

Além disso, o Oscilador Extremo de Ciclo mostrou, no início de julho, um pico de superaquecimento em torno de US$ 116 mil, sugerindo risco de correção técnica.

No entanto, o preço do BTC foi sustentado graças à forte alavancagem no mercado futuro e à entrada institucional, que compensaram os sinais de fraqueza no mercado à vista.

Níveis-chave para lucrar com o BTC na semana

Com base nas projeções técnicas e no comportamento recente do mercado, o ChatGPT identificou zonas claras de compra e venda para os próximos dias:

Zona de compra: entre US$ 110.000 e US$ 113.000, desde que o volume de opções de venda não cresça de forma agressiva.



Zona de venda (curto prazo): entre US$ 119.000 e US$ 122.000, especialmente se o momentum não ultrapassar a faixa de +8% a +10%.



Alvo de resistência: US$ 130.000, caso haja aumento contínuo no volume de calls e suporte acima de US$ 118.000.

O ChatGPT também aponta que apesar das recentes correções, a estrutura macro do Bitcoin permanece otimista.

Grandes players como Michael Saylor aumentaram sua exposição, somando mais de 30 mil BTC às reservas institucionais.

Além disso, o ambiente regulatório nos EUA, embora ainda incerto, dá sinais de estabilização com o avanço de projetos como o Crypto Project da SEC.

Diante disso, ele também criou cenários alternativos que os investidores devem ficar atentos.

Cenário Descrição Faixa estimada (próx. semana) Estável ETFs empatados; instituições acumulam sem pressão extra US$ 115.000 – US$ 118.000 Ruptura positiva Entradas ETF voltam com força e macro favorável US$ 120.000 – US$ 123.000 Correção técnica Fluxos continuam negativos e sentimento se deteriora US$ 112.000 – US$ 115.000 Cautela macro elevada Nova onda de aversão a risco leva para US$ 110.000 US$ 110.000 – US$ 112.000

Com base nos dados combinados da reportagem e nas fontes mais recentes, a tendência mais provável para o Bitcoin na próxima semana é manutenção e consolidação entre US$ 115.000 e US$ 120.000, apoiada por acúmulo institucional indireto, mas com vulnerabilidade à continuidade da pressão de saídas nos ETFs, que pode impedir que o preço ultrapasse a zona de resistência de forma sustentável. Um retorno sólido dos fluxos diretos via ETFs seria o gatilho para um salto acima dos atuais máximos, afirma o ChatGPT.

