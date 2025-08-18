ChatGPT indica por que o BTC caiu hoje e afirma que US$ 112 mil é ponto-chave

Bitcoin recua para US$ 114.732 após liquidações, baleias e rotação para Ethereum; analistas destacam US$ 112 mil como suporte crucial.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O Bitcoin (BTC) hoje registrou queda de 3,14% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 114.732 nesta segunda-feira (18/8), em linha com o recuo geral do mercado de criptomoedas, que caiu 3,86% no mesmo período.

A retração veio acompanhada de um conjunto de fatores que ampliaram a pressão vendedora, entre eles as liquidações de posições alavancadas.

Além disso, a movimentação de grandes baleias, a rotação de capital em direção aos ETFs de Ethereum e o ambiente macroeconômico ainda marcado pela incerteza.

De acordo com os dados de mercado, mais de US$ 870 milhões em posições de criptomoedas foram liquidadas em apenas 24 horas, sendo o Bitcoin responsável por US$ 114,8 milhões desse total.

Diante disso, o CryptoNews compartilhou gráficos de mercado com o ChatGPT e a inteligência artificial apontou que US$ 112 mil é o ponto-chave no momento.

Para o ChatGPT, o rompimento para baixo da zona dos US$ 121,5 mil, que representava o nível de Fibonacci de 23,6%, desencadeou uma sequência de stop-loss, aprofundando o movimento.

Além disso, a alta alavancagem, que cresceu 14,25% no último mês, amplificou as quedas, já que as chamadas de margem forçaram liquidações adicionais.

No campo técnico, os indicadores confirmaram o enfraquecimento: o MACD exibiu histograma negativo de -85,32, enquanto o RSI recuou para 47, longe das zonas de sobrecompra observadas semanas antes.

Por que o BTC caiu?

Outro fator que chamou atenção foi a movimentação de uma baleia adormecida, que transferiu 80 mil BTC, equivalentes a US$ 9,6 bilhões, para carteiras de custódia da Galaxy Digital.

Embora não tenha ocorrido venda imediata, historicamente esse tipo de movimentação precede liquidações em mercados de balcão (OTC).

A operação equivale a 0,4% de todo o estoque circulante de Bitcoin, o que já é suficiente para pressionar a liquidez do lado da venda.

Indicadores on-chain reforçam o risco, já que a Taxa de Baleias da Bolsa subiu para 0,47. Desse modo, aumentando a percepção de possível excesso de oferta.

Além disso, no cenário macroeconômico, a expectativa de investidores ficou ainda mais sensível com o aumento da tensão internacional.

📚O pré-lançamento de criptomoedas oferece aos investidores uma maneira de comprar ativos digitais antes de uma oferta inicial. Leia mais!

As negociações de paz envolvendo o ex-presidente Donald Trump e a crise na Ucrânia adicionaram incerteza ao apetite por risco.

Além disso, os mercados já aguardam com cautela os próximos dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos Estados Unidos e possíveis declarações do Federal Reserve.

Uma leitura de inflação mais forte pode reduzir de vez as esperanças de cortes mais agressivos nos juros. Assim, ampliando a pressão sobre ativos de risco como o Bitcoin.

Análise técnica do BTC indica suporte em US$ 112 mil

Do ponto de vista técnico, o ChatGPT destaca também que o ativo está testando a média móvel simples de 30 dias, atualmente em US$ 117.384.

Esse patamar, somado à zona de suporte entre US$ 114,5 mil e US$ 117,5 mil, é visto como determinante para definir os próximos passos da tendência.

De acordo com a IA, a manutenção dessa faixa pode indicar recuperação parcial. Enquanto a perda do suporte abriria caminho para um teste em US$ 112 mil.

Abaixo disso, o risco aumenta de uma extensão da queda até a casa dos US$ 111 mil, mínima observada em julho.

Apesar do movimento corretivo, alguns fatores positivos sustentam a visão de que ainda há espaço para recuperação.

Os ETFs de Bitcoin registraram entradas líquidas de US$ 231 milhões na semana passada, mostrando que o interesse institucional não desapareceu.

Além disso, no acumulado do ano, o BTC ainda apresenta valorização de 92%, o que reforça a resiliência do ativo mesmo diante da volatilidade recente.

Historicamente, o ponto de maior realização de lucros pelos investidores coincide com fases de correção, como o que se observa agora.

O número máximo de endereços lucrando foi atingido recentemente, sinal que costuma anteceder movimentos de ajuste no preço.

Isso não significa necessariamente o fim da tendência de alta, mas pode indicar uma pausa saudável antes de novas tentativas de recuperação.

📚A auto custódia Bitcoin tem sido uma prática bastante realizada por investidores do mundo das criptomoedas. Aprenda mais sobre isso!