CEO da Coinbase prevê BTC em US$ 1 milhão: isso é possível?

Criptomoeda está sendo precificada por volta de US$ 11,6 mil no mercado, depois de cair nos últimos dias.

Apesar da fraqueza no curto prazo, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, acredita que o Bitcoin pode alcançar US$ 1 milhão até 2030.

Em uma publicação no X, Armstrong apontou três fatores principais para a sua projeção: clareza regulatória, adoção por governos e uma onda de investimentos institucionais que ainda aguardam à margem.

O executivo destacou avanços em Washington, onde legisladores discutem novos projetos como o GENIUS Act, voltado a stablecoins.

Essas propostas podem, enfim, definir se os ativos cripto ficarão sob a alçada da SEC ou da CFTC, resolvendo uma das maiores incertezas históricas das criptomoedas.

Armstrong também sugeriu que os Estados Unidos criem uma reserva estratégica de Bitcoin. Segundo ele, essa medida poderia levar outros países a fazer o mesmo, disparando a demanda da criptomoeda em nível soberano.

I think Bitcoin could reach $1M by ~2030 based on current conditions and progress.



Think long-term. pic.twitter.com/6MKqrjojAP — Brian Armstrong (@brian_armstrong) September 24, 2025

No campo institucional, Armstrong lembrou que a Coinbase já oferece custódia para cerca de 80% dos ETFs de Bitcoin. Com o fornecimento limitado a 21 milhões de moedas e boa parte do fluxo de capital ainda por entrar, ele afirma que a trajetória de longo prazo continua fortemente positiva.

Política do Fed e pressões geopolíticas

Embora a perspectiva de um Bitcoin a US$ 1 milhão traga otimismo, o sentimento de curto prazo é dominado pelos riscos macroeconômicos. Nesse sentido, a postura cautelosa do Federal Reserve fortaleceu o dólar americano e pesou sobre os ativos de risco.

Após um pequeno corte de juros na semana passada, o presidente Jerome Powell alertou contra uma flexibilização rápida, buscando equilibrar os riscos inflacionários com sinais de um mercado de trabalho mais fraco.

Além disso, tensões globais aumentaram a cautela dos investidores. Conflitos em andamento na Ucrânia e em Gaza levaram traders a buscar ativos de proteção, deixando o Bitcoin com dificuldade para atrair novos fluxos.

O resultado é um mercado em que o entusiasmo de longo prazo esbarra na aversão imediata ao risco.

Perspectiva técnica e níveis de preço do Bitcoin

A ação de preço do Bitcoin segue de baixa, dentro de um canal descendente. As médias móveis de 50 e 100 períodos cruzaram em sinal de baixa perto de US$ 114 mil, reforçando a fraqueza no curto prazo.

O suporte está agora sendo testado em US$ 110.858, com risco de queda adicional para US$ 109.469 e US$ 107.633 caso os vendedores mantenham o controle.

Por outro lado, o Índice de Força Relativa caiu para 36, se aproximando da zona de sobrevenda.

Um candle de reversão, como um engolfo de alta ou um Doji perto de US$ 111 mil, pode indicar exaustão dos vendedores e abrir espaço para recuperação.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Se o BTC romper a linha superior do canal, próxima a US$ 112.600, o momentum pode rapidamente mirar US$ 114 mil e US$ 115.185.

Para participantes de mercado, surge uma configuração tática: acumular perto de US$ 111.000, com stops ajustados abaixo de US$ 107.600, visando uma alta até a faixa de US$ 115 mil – US$ 116 mil.

Ponto de vista do CryptoNews

Na minha visão, a previsão de Armstrong é ousada, mas não impossível. A clareza regulatória e a adoção institucional podem, de fato, transformar o Bitcoin em um ativo global estratégico.

No entanto, os riscos de curto prazo ainda pesam, principalmente diante da política monetária do Fed e das tensões geopolíticas.

Dessa forma, acredito que o BTC manterá sua trajetória de longo prazo, mas oscilações intensas continuarão fazendo parte do caminho.

Por isso, vejo a atual fase como um período de preparação, onde paciência e estratégia devem ser necessárias para traders e investidores.