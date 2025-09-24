Cryptonews Notícias de Ethereum

ETH hoje: touros defendem US$ 4 mil – O que os investidores devem observar

ETFs de ETH captaram US$ 560 mi em uma semana e agora, a previsão de preço aponta para US$ 10 mil.
Pedro Augusto
Pedro Augusto
Paulo José
Paulo José
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O preço do Ethereum (ETH) já superou sua máxima histórica neste ciclo, e a meta de US$ 10 mil deixa de ser apenas especulação para se tornar possibilidade em meio ao aquecimento da altseason.

A atualização Pectra impulsionou a mais recente alta do Ethereum. E, hoje, o rali segue forte.

Analistas como Ted Pillows, seguido por mais de 200 mil traders no X, projetam novas formações técnicas. Sendo assim, elas podem levar o ETH ainda mais alto nas próximas semanas.

Segundo Pillows, a próxima perna de alta do Ethereum já começou.

Quando o ciclo atingir a fase de ‘Euforia’, o ETH pode estar a caminho dos US$ 10 mil, e os recentes fluxos em ETFs reforçam essa visão.

Apesar da correção do mercado na semana passada, ETFs ligados ao ETH ainda registraram entradas líquidas de quase US$ 560 milhões.

Ou seja, um sinal claro de que o smart money está acumulando antes da próxima quebra de resistência.

Previsão de preço hoje: Ethereum pode chegar a US$ 10 mil

O preço do Ethereum (ETH) é negociado pouco acima de US$ 4.170 após forte correção a partir da máxima do ciclo em US$ 4.956.

👉A partir deste artigo, confira a nossa previsão de preço Ethereum e o que esperar deste ativo nos próximos meses e anos.

Portanto, a queda trouxe o preço de volta a um suporte-chave no curto prazo, a zona de US$ 4 mil.

Assim, se os touros mantiverem esse nível e retomarem o momentum, um rompimento acima de US$ 5 mil volta ao radar. Dessa forma, abrindo espaço para a tão aguardada meta de US$ 10.000 ainda neste ciclo.

Mas, se o ETH cair abaixo de US$ 4 mil, o próximo suporte crítico está em US$ 3,5 mil, que funcionou como forte área de acumulação anteriormente.

Um repique em US$ 3,5 mil ainda manteria a estrutura de alta. Isso, especialmente com a altseason em andamento e fatores macro, como o corte de juros do Fed, favorecendo ativos de risco.

Contudo, o RSI caiu abaixo de 40, sugerindo condições de sobrevenda, enquanto o MACD segue negativo. Assim, indicando que a correção pode estar perto do fim.

Mas, se o ETH recuperar força, isso pode marcar o início de sua próxima perna explosiva.

📚Neste guia, apresentamos as melhores oportunidades de pré-lançamento de criptomoedas, segundo nossos especialistas.

Pedro Augusto
