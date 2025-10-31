Cryptonews Price Predictions

Analistas apontam Cardano em alta — ADA pode chegar a US$ 1 em novembro?

ADA Cardano Mercado Preço
Ativo digital pode enfrentar grande onda de valorização, visto que tenta romper um padrão de triângulo simétrico formado há três meses.
Autor
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Verificado por
Paulo José
Autor
Paulo José
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Cardano hoje

A previsão de preço da Cardano tornou-se otimista, pois a criptomoeda busca encerrar um longo período de acumulação. Caso um rompimento ocorra de forma consistente, o movimento pode levar a ADA ao nível psicológico de US$ 1 ainda em novembro.

Atualmente, os traders negociam a ADA a US$ 0,6293, registrando queda diária de 3% e perda mensal acima de 20%.

Volume diário de US$ 1 bilhão confirma acumulação de Cardano

Apesar da queda, a atividade de negociação da Cardano permanece forte. O volume diário supera US$ 1 bilhão, indicando interesse contínuo do mercado.

Ação de preço do Cardano (ADA). Fonte: CoinGecko
Ação de preço do Cardano (ADA) Fonte: CoinGecko

Além da ação de preço, os fundamentos do projeto seguem se fortalecendo. A blockchain avança em sua visão de confiança e segurança para a Internet das Coisas (IoT), especialmente agora que a inteligência artificial permite que máquinas interajam e realizem transações de forma autônoma.

Durante o Blockchain Life Forum, em Dubai, o CEO da Cardano Foundation, Frederik Gregaard, destacou essa missão, ‘para criar abundância real, precisamos aprender com o Bitcoin e abraçar a visão, um mundo descentralizado, onde a colaboração é incentivada e a confiança é construída por meio da criptografia.’

👉Confira as 5 criptomoedas com grande potencial no mercado em 2025.

Ganhos de 261% podem se repetir em novembro?

Historicamente, novembro tem sido um mês de forte desempenho para o Cardano. Em 2023, seu preço subiu 188% e, em 2024, o salto foi de 261%.

Fonte: X/IMTYLERBURKE
Fonte: X/IMTYLERBURKE

Dessa forma, a combinação entre estrutura técnica e otimismo renovado pode posicionar o ativo para mais uma forte alta até o fim do ano.

O gráfico diário mostra que o preço testou recentemente uma zona de suporte importante entre US$ 0,595 e US$ 0,65. Essa faixa atuou como suporte de julho até o início de outubro, antes da quebra recente.

Após perder a zona intermediária de US$ 0,75 a US$ 0,85, a pressão vendedora aumentou, empurrando a ADA para os níveis atuais em US$ 0,64.

Fonte: X/RealSniperClub
Fonte: X/RealSniperClub

Agora, o ativo tenta uma reversão a partir dessa área de suporte, mirando um retorno para a resistência entre US$ 0,75 e US$ 0,85.

Entretanto, esse cenário otimista só se concretizará se o suporte atual permanecer firme. Assim, caso a ADA consiga estabelecer uma base sólida e os compradores entrem com força, há espaço para um rali de alívio.

Se o rompimento do triângulo se confirmar, o Cardano poderá buscar a região de US$ 1. Nesse sentido, este movimento reforçará o início de um novo ciclo de alta.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o Cardano está em um ponto técnico decisivo. O padrão de triângulo simétrico e o aumento no volume sugerem que o ativo pode realmente ganhar força em novembro, especialmente se o suporte atual resistir.

Ainda assim, considero importante observar o comportamento do mercado nos próximos dias, já que a volatilidade tende a aumentar após longos períodos de consolidação.

Se o rompimento for confirmado, acredito que a ADA tem potencial para testar novamente a região de US$ 1. Todavia, ainda sugiro cautela e uma boa gestão de risco na hora de realizar operações com o ativo.

👉Confira as criptomoedas que podem ser listadas na Binance ainda em 2025!

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$3,897,097,992,877
-1.27
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Cardano
ADA
$0.6125
1.48 %
Cardano

Mais Artigos

Price Predictions
Previsão Bitcoin agora: o que esperar neste Halloween?
Anderson Mendes
Anderson Mendes
2025-10-31 15:39:56
Comunicados de Imprensa
SpacePay: a melhor e mais barata criptomoeda para ter em 2025
Cryptonews
2025-10-31 12:27:00
Anderson Mendes
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores