Analistas apontam Cardano em alta — ADA pode chegar a US$ 1 em novembro?

Ativo digital pode enfrentar grande onda de valorização, visto que tenta romper um padrão de triângulo simétrico formado há três meses.

A previsão de preço da Cardano tornou-se otimista, pois a criptomoeda busca encerrar um longo período de acumulação. Caso um rompimento ocorra de forma consistente, o movimento pode levar a ADA ao nível psicológico de US$ 1 ainda em novembro.

Atualmente, os traders negociam a ADA a US$ 0,6293, registrando queda diária de 3% e perda mensal acima de 20%.

Volume diário de US$ 1 bilhão confirma acumulação de Cardano

Apesar da queda, a atividade de negociação da Cardano permanece forte. O volume diário supera US$ 1 bilhão, indicando interesse contínuo do mercado.

Ação de preço do Cardano (ADA) Fonte: CoinGecko

Além da ação de preço, os fundamentos do projeto seguem se fortalecendo. A blockchain avança em sua visão de confiança e segurança para a Internet das Coisas (IoT), especialmente agora que a inteligência artificial permite que máquinas interajam e realizem transações de forma autônoma.

Durante o Blockchain Life Forum, em Dubai, o CEO da Cardano Foundation, Frederik Gregaard, destacou essa missão, ‘para criar abundância real, precisamos aprender com o Bitcoin e abraçar a visão, um mundo descentralizado, onde a colaboração é incentivada e a confiança é construída por meio da criptografia.’

"To create true abundance, we must learn from Bitcoin and embrace the vision—a decentralized world where collaboration is intrinsically incentivized, and trust is built through cryptography."



Today, live from @BlLife_Forum in Dubai, CEO @F_Gregaard spoke on how this vision… pic.twitter.com/UHT70duYiT — Cardano Foundation (@Cardano_CF) October 28, 2025

Ganhos de 261% podem se repetir em novembro?

Historicamente, novembro tem sido um mês de forte desempenho para o Cardano. Em 2023, seu preço subiu 188% e, em 2024, o salto foi de 261%.

Fonte: X/IMTYLERBURKE

Dessa forma, a combinação entre estrutura técnica e otimismo renovado pode posicionar o ativo para mais uma forte alta até o fim do ano.

O gráfico diário mostra que o preço testou recentemente uma zona de suporte importante entre US$ 0,595 e US$ 0,65. Essa faixa atuou como suporte de julho até o início de outubro, antes da quebra recente.

Após perder a zona intermediária de US$ 0,75 a US$ 0,85, a pressão vendedora aumentou, empurrando a ADA para os níveis atuais em US$ 0,64.

Agora, o ativo tenta uma reversão a partir dessa área de suporte, mirando um retorno para a resistência entre US$ 0,75 e US$ 0,85.

Entretanto, esse cenário otimista só se concretizará se o suporte atual permanecer firme. Assim, caso a ADA consiga estabelecer uma base sólida e os compradores entrem com força, há espaço para um rali de alívio.

Se o rompimento do triângulo se confirmar, o Cardano poderá buscar a região de US$ 1. Nesse sentido, este movimento reforçará o início de um novo ciclo de alta.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o Cardano está em um ponto técnico decisivo. O padrão de triângulo simétrico e o aumento no volume sugerem que o ativo pode realmente ganhar força em novembro, especialmente se o suporte atual resistir.

Ainda assim, considero importante observar o comportamento do mercado nos próximos dias, já que a volatilidade tende a aumentar após longos períodos de consolidação.

Se o rompimento for confirmado, acredito que a ADA tem potencial para testar novamente a região de US$ 1. Todavia, ainda sugiro cautela e uma boa gestão de risco na hora de realizar operações com o ativo.