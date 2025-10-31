Analistas apontam Cardano em alta — ADA pode chegar a US$ 1 em novembro?
A previsão de preço da Cardano tornou-se otimista, pois a criptomoeda busca encerrar um longo período de acumulação. Caso um rompimento ocorra de forma consistente, o movimento pode levar a ADA ao nível psicológico de US$ 1 ainda em novembro.
Atualmente, os traders negociam a ADA a US$ 0,6293, registrando queda diária de 3% e perda mensal acima de 20%.
Volume diário de US$ 1 bilhão confirma acumulação de Cardano
Apesar da queda, a atividade de negociação da Cardano permanece forte. O volume diário supera US$ 1 bilhão, indicando interesse contínuo do mercado.
Além da ação de preço, os fundamentos do projeto seguem se fortalecendo. A blockchain avança em sua visão de confiança e segurança para a Internet das Coisas (IoT), especialmente agora que a inteligência artificial permite que máquinas interajam e realizem transações de forma autônoma.
Durante o Blockchain Life Forum, em Dubai, o CEO da Cardano Foundation, Frederik Gregaard, destacou essa missão, ‘para criar abundância real, precisamos aprender com o Bitcoin e abraçar a visão, um mundo descentralizado, onde a colaboração é incentivada e a confiança é construída por meio da criptografia.’
Ganhos de 261% podem se repetir em novembro?
Historicamente, novembro tem sido um mês de forte desempenho para o Cardano. Em 2023, seu preço subiu 188% e, em 2024, o salto foi de 261%.
Dessa forma, a combinação entre estrutura técnica e otimismo renovado pode posicionar o ativo para mais uma forte alta até o fim do ano.
O gráfico diário mostra que o preço testou recentemente uma zona de suporte importante entre US$ 0,595 e US$ 0,65. Essa faixa atuou como suporte de julho até o início de outubro, antes da quebra recente.
Após perder a zona intermediária de US$ 0,75 a US$ 0,85, a pressão vendedora aumentou, empurrando a ADA para os níveis atuais em US$ 0,64.
Agora, o ativo tenta uma reversão a partir dessa área de suporte, mirando um retorno para a resistência entre US$ 0,75 e US$ 0,85.
Entretanto, esse cenário otimista só se concretizará se o suporte atual permanecer firme. Assim, caso a ADA consiga estabelecer uma base sólida e os compradores entrem com força, há espaço para um rali de alívio.
Se o rompimento do triângulo se confirmar, o Cardano poderá buscar a região de US$ 1. Nesse sentido, este movimento reforçará o início de um novo ciclo de alta.
Ponto de vista do CryptoNews BR
Na minha visão, o Cardano está em um ponto técnico decisivo. O padrão de triângulo simétrico e o aumento no volume sugerem que o ativo pode realmente ganhar força em novembro, especialmente se o suporte atual resistir.
Ainda assim, considero importante observar o comportamento do mercado nos próximos dias, já que a volatilidade tende a aumentar após longos períodos de consolidação.
Se o rompimento for confirmado, acredito que a ADA tem potencial para testar novamente a região de US$ 1. Todavia, ainda sugiro cautela e uma boa gestão de risco na hora de realizar operações com o ativo.
