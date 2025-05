Candidato líder na Coreia do Sul quer cortar taxas sobre criptos

Lee Jae-myung, o candidato favorito nas próximas eleições presidenciais da Coreia do Sul, também falou em aprovar ETFs à vista de Bitcoin.

Lee Jae-myung, o candidato favorito nas próximas eleições presidenciais da Coreia do Sul, prometeu reduzir as taxas de transações de criptomoedas. Também falou em aprovar ETFs à vista de Bitcoin, caso vença a votação no dia 3 de junho.

Segundo o jornal sul-coreano Hanguk Kyungjae, Lee fez uma série de promessas aos eleitores mais jovens ao discursar em um evento na província de Chungcheong do Norte no dia 6 de maio. O candidato afirmou:

Criarei um ambiente mais seguro para investimentos. Isso ajudará os jovens a acumular patrimônio e planejar o futuro.

Favorito na Coreia do Sul fala em liberar ETFs de BTC

Lee afirmou que pretende institucionalizar os ETFs de criptomoedas à vista em seu governo. Além disso, afirmou que irá criar um sistema de monitoramento integrado para fiscalizar o setor cripto.

Por fim, Lee prometeu ‘reorganizar o mercado’ ao promover uma redução nas taxas de transação de criptomoedas.

No entanto, não está claro, neste momento, como Lee poderá cumprir essa promessa. Afinal, atualmente, as corretoras locais são livres para definir as taxas de transação como acharem adequado. Por outro lado, caso o candidato vença a eleição, poderá tentar impor um teto às taxas para enviar criptos.

Nos últimos meses, exchanges como a Bithumb têm buscado aumentar os volumes de negociação, oferecendo aos clientes negociações sem comissões por períodos limitados.

As promoções se mostraram bastante populares entre os traders sul-coreanos, e o grupo político de Lee provavelmente tomou nota.

Candidatos tentam atrair eleitores mais jovens

O site local Money Today ouviu analistas que veem nas promessas de Lee sobre criptos uma tentativa de conquistar os eleitores mais jovens.

Ele vinha se mantendo relativamente discreto em relação ao tema das criptomoedas. Aliás, os comentários no dia 6 de maio foram os primeiros em que o candidato abordou esse tópico durante a campanha eleitoral.

É provável que seus comentários sejam uma resposta às promessas recentes do principal rival de Lee nas pesquisas — Kim Moon-soon, do Partido do Poder Popular (PPP).

Afinal, no início do mês, Kim falou que permitiria que o fundo de pensão estatal da Coreia do Sul e o fundo soberano fizessem investimentos diretos em criptos.

Além disso, o PPP prometeu sete propostas sobre o tema antes de 3 de junho. O partido afirma que planeja eliminar as regras bancárias restritivas a corretoras de criptomoedas.

A eleição foi motivada pelo recente impeachment do presidente Yoon Suk-yeol, após ele tentar, sem sucesso, declarar lei marcial em dezembro de 2024.

Imprensa local vê com cautela promessas sobre criptos

O jornal Hanguk Kyungjae observou que o Partido Democrata de Lee já havia prometido dar sinal verde para ETFs de criptomoedas antes das eleições legislativas do ano passado:

O partido obteve uma vitória esmagadora na eleição. Mas não houve progresso significativo na questão desde então.

Lee prometeu construir uma ‘sociedade que dê oportunidades aos jovens’. Também acrescentou: ‘Uma sociedade que negligencia os jovens só irá regredir’.

Pesquisas de opinião recentes colocam Lee cerca de 20 pontos percentuais à frente de Kim, com quase 50% de apoio dos eleitores.