BTC cai abaixo de US$ 113.000 e ETFs perdem US$ 1 bilhão – Análise

O Bitcoin (BTC) caiu abaixo de US$ 113.000, recuando cerca de 1,50%. O movimento ocorreu após saídas de US$ 945 milhões dos ETFs criptos.

Os fundos de Bitcoin sofreram os maiores impactos, com resgates de US$ 523,3 milhões.

O FBTC da Fidelity perdeu US$ 246,9 milhões, enquanto o GBTC da Grayscale teve saídas de US$ 115,5 milhões.

Ark e Bitwise também registraram fortes perdas, enquanto o iShares Bitcoin Trust da BlackRock não teve fluxos.

Isso sugere que parte dos investidores prefere esperar ao invés de assumir novas posições.

🚨NEARLY $1B OUTFLOW FROM CRYPTO ETFS!



Bitcoin ETFs outflow hit $523M and Ethereum ETFs outflow reached $422M.🔥



Both rank as the 2nd LARGEST outflows this month.📉 pic.twitter.com/5FBHgfkUIA — Coin Bureau (@coinbureau) August 20, 2025

Nesse sentido, resgates exigem que ETFs vendam Bitcoin diretamente, o que adiciona oferta ao mercado.

Na manhã de quarta-feira (20/8), o BTC já estava abaixo de US$ 113.500.

Muitos se perguntam se isso é apenas uma pausa antes de uma recuperação ou o início de uma correção mais ampla.

Resgates do ETH aumentam a cautela

Os ETFs de Ethereum também registraram perdas expressivas, somando US$ 422,3 milhões em resgates.

O FETH da Fidelity perdeu US$ 156,3 milhões, enquanto o ETHE da Grayscale teve saídas de US$ 122 milhões.

O Mini Ethereum Trust registrou US$ 88,5 milhões em perdas, o segundo maior fluxo negativo diário desde o lançamento dos produtos de Ether.

Como os ETFs de Ethereum representam uma fatia menor do mercado, grandes resgates impactam mais rápido.

O efeito foi imediato, com o ETH recuando 1,54%, cotado a US$ 4.163. Isso levanta dúvidas se o Ethereum pode estar mais vulnerável a vendas institucionais no curto prazo do que o próprio Bitcoin.

Resgates de ETFs de Bitcoin: US$ 523,3 milhões

Resgates de ETFs de Ethereum: US$ 422,3 milhões

Total diário de resgates: US$ 945 milhões

Política do Fed adiciona pressão sobre o BTC

Os resgates de ETFs não foram o único fator a pesar sobre o mercado cripto. Um índice PPI acima do esperado nos EUA reduziu as apostas em um corte de juros em setembro.

Isso fortaleceu o dólar e pressionou ativos de risco, como o Bitcoin.

Atualmente, investidores aguardam a ata da reunião de julho do Fed e o discurso de Powell em Jackson Hole. Até lá, muitos estão realizando lucro e migranda capital.

US wholesale inflation rose much more than expected in July, with prices rising at the fastest monthly pace in three years.https://t.co/BGgAu33VCX — CNN (@CNN) August 14, 2025

Apesar da volatilidade, os ETFs seguem relevantes. Eles representam 6,39% da capitalização do Bitcoin e 5,08% do Ethereum.

Isso indica que a demanda de longo prazo segue intacta, mesmo com fluxos negativos.

Perspectiva do valor do BTC: correção ou recuperação?

Tecnicamente, o Bitcoin está em um ponto decisivo. Após perder a média móvel de 50 dias em US$ 115.870, esse nível virou resistência.

Dessa forma, a rejeição em US$ 124.450 encerrou um rali de quatro semanas e reforçou o viés de baixa no curto prazo.

Os sinais de candles alertam para mais quedas, e os indicadores de momento reforçam essa visão.

O RSI está em 42, ainda longe da zona de sobrevenda, abrindo espaço para fraqueza maior.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Enquanto isso, o MACD cruzou para território negativo. Assim, uma quebra abaixo de US$ 112.000 pode acelerar perdas até US$ 108.000 ou US$ 105.150.

Porém, há sinais de resistência. Candles do tipo doji e spinning top próximos de US$ 113 mil mostram hesitação dos vendedores.

Se os compradores retomarem o controle acima de US$ 116.150, um salto até US$ 120.900 e US$ 124.450 é possível.

Sobretudo, o acúmulo institucional no longo prazo segue como suporte. Assim, quando o mercado estabilizar, o BTC pode mirar novamente os US$ 130.000.

