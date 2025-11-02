Bitcoin hoje: alerta de queda pode gerar grande movimento do BTC?

Robert Kiyosaki alerta para ‘grande crash’, mas a criptomoeda ainda mantém o suporte em US$ 110 mil no mercado.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O preço do Bitcoin (BTC) está sendo negociado em torno de US$ 110,4 mil hoje (02/11), com volume diário acima de US$ 30,6 bilhões. Isso mostra resiliência mesmo diante da alta volatilidade da criptomoeda no mercado.

Recentemente, Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, publicou no X (antigo Twitter) um alerta sobre um ‘grande crash’ que poderia ‘aniquilar milhões’.

A postagem dele, vista por 4,6 milhões de usuários, incentivou investidores a buscar segurança em prata, ouro, BTC e ETH.

Embora o alerta dele reflita preocupações com mercados supervalorizados, o preço estável do Bitcoin mostra que os traders não estão em pânico.

Pelo contrário, muitos se posicionam em torno de padrões técnicos de consolidação que indicam um possível rompimento.

MASSIVE CRASH BEGININING: Millions will be wiped out. Protect yourself. Silver, gold, Bitcoin, Ethereum investors will protect you.



Take care — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 1, 2025

Panorama técnico do Bitcoin hoje

No aspecto técnico, a previsão de preço do Bitcoin segue neutra, já que o gráfico mostra um padrão de triângulo simétrico. Ou seja, sinal clássico de volatilidade em queda antes de um rompimento.

A criptomoeda encontra suporte consistente na linha de tendência ascendente próxima de US$ 106,4 mil. Enquanto isso, a resistência superior se mantém limitada em US$ 111,7 mil hoje (02/11).

👉Veja também: Como comprar Bitcoin no Brasil em 2025 – Guia completo.

No gráfico de 4 horas, o Bitcoin opera próximo à sua MME de 50 períodos. Assim, mostrando equilíbrio entre compradores e vendedores. Enquanto isso, o indicador RSI está por volta de 49.

Essa posição indica neutralidade, enquanto a sequência de fundos mais altos aponta para uma acumulação cautelosa.

Gráfico de Preço do Bitcoin – Fonte: Tradingview

Dessa forma, se o BTC fechar de forma decisiva acima de US$ 111,7 mil, o impulso pode levar os preços a US$ 116,3 mil ou até US$ 119,8 mil, segundo projeções de Fibonacci.

Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 106 mil pode provocar uma correção de curto prazo até US$ 103,5 mil. Contudo, as zonas de suporte técnico indicam risco de baixa limitado.

Sinais de curto prazo que os traders devem observar:

Rompimento confirmado acima de US$ 111,7 mil mirando US$ 116 mil

Suporte mantido em US$ 106 mil preservando o viés altista

Aumento no volume de negociação confirmando o rompimento direcional

Sentimento de mercado: medo ou rali?

Embora o alerta de Kiyosaki adicione incerteza, ele também pode indicar aumento do ceticismo dos investidores. Agora, existe um sentimento que muitas vezes antecede fortes recuperações.

Historicamente, o Bitcoin costuma performar melhor quando o medo atinge o pico, mas o suporte técnico se mantém firme.

Desse modo, com valor de mercado acima de US$ 2,2 trilhões e oferta circulante próxima de 19,94 milhões de BTC, os fundamentos de longo prazo do Bitcoin permanecem sólidos.

Sendo assim, o ativo continua se beneficiando de fluxos institucionais e do otimismo pós-halving em direção a 2025.

Mas, se o Bitcoin romper sua faixa de consolidação, um rali rumo a US$ 120 mil pode ocorrer nas próximas semanas. Ou seja, impulsionado pelo apetite renovado por risco e pela percepção de que o pior do medo já foi precificado.

À medida que a volatilidade cresce, a grande questão é, o alerta de crash de Kiyosaki marcará o início do pânico? Ou será o sinal contrário perfeito para o próximo grande rompimento do BTC?