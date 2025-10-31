Previsão Bitcoin agora: o que esperar neste Halloween?

O BTC opera abaixo dos US$ 110.000 neste Halloween, formando um triângulo simétrico. Traders e investidores observam dois possíveis caminhos.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

No fechamento desta análise, o Bitcoin agora era negociado próximo do nível de US$ 110.000, travado por uma média móvel exponencial que impede o avanço dos compradores.

Esse movimento ocorre após dias de consolidação dentro de um triângulo simétrico, padrão clássico que indica indecisão antes de um movimento explosivo.

Análise técnica aponta possível rompimento do Bitcoin

No gráfico de 4 horas, a previsão do Bitcoin segue neutra a levemente baixista. O ativo tenta se recuperar a partir da linha inferior de tendência, onde um candle de reversão sugere nova pressão compradora.

Ainda assim, a média móvel de 50 dias, em US$ 111.240, segue abaixo da de 200 dias, em US$ 112.685. Dessa forma, mantém o viés de curto prazo limitado.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O RSI, agora em 46, se recupera de níveis de sobrevenda, sinalizando os primeiros sinais de fôlego. No entanto, os candles do tipo “spinning top” mostram indecisão, já que touros e ursos disputam o controle da ação de preço.

Essa movimentação dentro do triângulo simétrico indica que uma alta volatilidade pode surgir nos próximos dias.

👉Veja também: Como comprar Bitcoin no Brasil em 2025 – Guia completo.

Previsão para o fim de semana

Se o Bitcoin romper a resistência de US$ 112.000 com volume consistente, o preço pode avançar até a faixa de US$ 116.000 a US$ 119.000. Porém, uma queda abaixo de US$ 106.300 abriria espaço para um recuo mais profundo, próximo de US$ 103.400.

Muitos traders apostam em um possível ‘pump de fim de semana’, movimento comum após fortes correções, quando a baixa liquidez impulsiona recuperações rápidas.

Com a liquidez global em expansão após a última mudança de postura do Fed, o Bitcoin pode em breve definir sua direção para novembro.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, a queda do Bitcoin abaixo de US$ 110.000 parece mais um respiro técnico do que um sinal de reversão estrutural. O padrão de triângulo indica compressão de preço, o que normalmente antecede movimentos fortes.

Acredito que, superada a zona de US$ 112.000, o BTC pode buscar um rali até US$ 116.000 nos próximos dias. No entanto, sigo atento ao suporte em US$ 106.000, que se tornou crucial para manter o otimismo.

Dessa forma, a cautela segue essencial até que o rompimento seja confirmado. Resta saber se a queda deste Halloween será um presente ou mais uma pegadinha para os traders e investidores.