Compre Bitcoin agora: CZ da Binance faz previsão bombástica sobre o BTC

CZ, fundador da Binance, prevê que o Bitcoin ultrapassará o ouro em valor de mercado e reforça a confiança na criptomoeda como novo ativo global.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

‘Compre Bitcoin agora’ é a dica do fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), tendo em vista sua previsão para o futuro do BTC.

De acordo com ele, a criptomoeda pode superar o ouro em valor de mercado.

A declaração, feita em um post na plataforma X, ocorre em um momento de queda do BTC em meio à crise na economia dos EUA.

Além disso, reacendeu o debate sobre se o Bitcoin pode realmente se tornar o ativo mais valioso do planeta.

Em 2025, o Bitcoin ultrapassou US$ 127 mil e alcançou uma capitalização próxima de US$ 3 trilhões, posicionando-se entre os oito maiores ativos do mundo.

Esse avanço colocou a moeda digital à frente de gigantes como Meta Platforms, o que reforça sua crescente adoção institucional e o papel estratégico dos ETFs de Bitcoin à vista na nova onda de valorização.

Enquanto isso, o ouro mantém sua hegemonia histórica com uma capitalização próxima de US$ 29,6 trilhões.

O metal precioso vive um ano de recordes, cotado em torno de US$ 4.107 por onça, impulsionado pela alta inflação global, tensões geopolíticas e aumento das compras por bancos centrais.

Para CZ, o ouro continuará sendo relevante, mas o Bitcoin tem um diferencial decisivo, pois ele é digital, escasso e resistente à censura.

Compre Bitcoin antes que seja tarde

Em sua análise, CZ explicou que o ouro ‘nunca irá a zero’, reconhecendo sua importância como reserva de valor milenar.

No entanto, também afirmou que o mesmo vale para o BTC e defendeu que o Bitcoin representa a evolução natural do conceito de reserva de valor.

De acordo com ele, a combinação entre escassez programada e independência de fronteiras torna o BTC mais adaptado à economia moderna.

Os números reforçam esse argumento.

O Bitcoin cresce em adoção global e atrai investidores tradicionais que antes priorizavam apenas metais preciosos.

Grandes fundos e gestoras, como BlackRock e Fidelity, ampliaram suas exposições à criptomoeda.

Enquanto novos produtos financeiros baseados em BTC aumentam a liquidez e reduzem barreiras de entrada.

Ainda assim, analistas mantêm cautela.

Embora a corrida entre ouro e Bitcoin esteja mais acirrada do que nunca, o metal possui séculos de confiança institucional.

Enquanto a moeda digital ainda enfrenta desafios regulatórios e volatilidade intensa.

Mesmo assim, o avanço do Bitcoin em 2025 indica que o ativo pode se consolidar como o ‘ouro digital’, desafiando as estruturas tradicionais do mercado financeiro.