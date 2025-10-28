Bitcoin hoje: cripto mira US$ 124 mil com otimismo comercial e demanda institucional

Movimento de recuperação de preço é observado no mercado, com nova onda de valorização e fôlego renovado.

O Bitcoin (BTC) ultrapassou US$ 115 mil com o otimismo nas negociações comerciais, investimentos ligados a Trump e os empréstimos de US$ 1 bilhão da Ledn impulsionando a confiança.

Agora, os touros agora buscam uma quebra rumo a US$ 124 mil.

O forte momento de alta do BTC continua a remodelar os mercados globais. A credora cripto Ledn superou US$ 1 bilhão em empréstimos lastreados em Bitcoin.

Além disso, o dólar norte-americano se enfraqueceu com o otimismo renovado sobre o comércio. Já a American BTC, empresa ligada a Trump, ampliou suas reservas para US$ 445 milhões.

Portanto, esses movimentos mostram o aumento da confiança institucional. Isso acontece à medida que investidores usam o BTC cada vez mais para liquidez, alavancagem e preservação de valor a longo prazo.

Bitcoin hoje impulsiona empréstimos cripto

A credora cripto Ledn concedeu mais de US$ 1 bilhão em empréstimos garantidos por Bitcoin em 2025, refletindo o aumento da demanda por crédito cripto.

Investidores preferem pegar empréstimos em vez de vender durante o mercado de alta. Desde sua criação, a empresa já liberou US$ 2,8 bilhões em empréstimos de BTC. Isso inclui US$ 392 milhões no terceiro trimestre.

Agora, a empresa atua em mais de 100 países, gerando cerca de US$ 100 milhões por ano.

Mas, com o BTC acima de US$ 115,5 mil, mais detentores liberam liquidez sem vender. Portanto, reforçando o papel crescente do Bitcoin como colateral financeiro e reserva de valor.

With a Ledn loan, you can have your bitcoin and spend it too💰

Since 2018, @hodlwithLedn has issued over $10B in bitcoin-backed loans across 100+ countries.

Esse marco mostra o fortalecimento do Bitcoin como ativo de crédito e colateral na economia digital em evolução.

Dólar cai hoje diante de esperança de acordo comercial

O dólar norte-americano caiu na segunda-feira (27/10) frente a moedas principais como o euro, o yuan e o dólar australiano. Isso aconteceu com o otimismo sobre um possível acordo comercial entre EUA e China elevando o sentimento global.

O presidente Donald Trump disse que ambos os lados estão perto de finalizar um acordo. A parceria pode acontecer na reunirão desta semana na Coreia do Sul, o que aumenta a confiança dos investidores e reduziu a demanda pelo dólar como ativo de refúgio.

Market Sentiment is IN 🚨



• BEARISH: US Dollar, New Zealand Dollar

• BULLISH: Swiss Franc, Euro

• NEUTRAL: AUD, GBP, CAD, JPY



Where are you placing your focus this week?



Full breakdown & insights:https://t.co/pArWjmvZE3 pic.twitter.com/VPv41nn2fs — City Traders Imperium (@CTI_Funding) October 27, 2025

O yuan chinês subiu ao maior nível em mais de um mês depois de o Banco Popular da China definir uma taxa de referência mais forte. Enquanto isso, o dólar australiano ganhou força após comentários firmes do presidente do banco central do país.

US dollar slips as trade optimism boosts risk appetite

Sendo assim, com o aumento do apetite por risco e a alta das ações globais, traders observam se o avanço nas negociações e a força das moedas asiáticas prolongarão a queda do dólar nos próximos dias.

American BTC amplia tesouraria para US$ 445 milhões

A American Bitcoin, cofundada por Eric Trump e Donald Trump Jr., aumentou suas reservas de BTC para 3.865 BTC. Hoje, eles são avaliados em US$ 445 milhões.

No total, a empresa adquiriu mais 1.414 BTC por US$ 163 milhões. Assim, Eric Trump reafirmou a confiança de longo prazo da empresa no BTC, destacando a missão de elevar o ‘Bitcoin por ação’ ao longo do tempo.

Trump-linked American Bitcoin just added $163M in BTC, boosting its treasury to over $445M!

A empresa abriu capital na Nasdaq sob o código ‘ABTC’ em setembro, após se fundir com a Gryphon Digital Mining. Sua estreia despertou forte interesse no mercado, com as ações subindo mais de 80% no primeiro dia de negociação.

Desse modo, a nova compra aprofunda a ligação entre a adoção do Bitcoin e a política dos EUA. Ou seja, mostrando o envolvimento crescente da família Trump no setor cripto.

Após o anúncio, o preço do Bitcoin subiu acima de US$ 115,54 mil, já que investidores viram o movimento como um voto de confiança no futuro da criptomoeda.

Previsão de preço do BTC hoje

O Bitcoin (BTC/USD) é negociado em torno de US$ 114,57 mil hoje (28/10), consolidando-se após recuperar-se da zona de suporte de US$ 108,6 mil. O gráfico diário mostra um possível padrão de duplo topo perto de US$ 117,6 mil, alinhado ao nível de retração de Fibonacci de 61,8%, onde vendedores podem reaparecer.

Preço do Bitcoin hoje (Reprodução: CoinMarketCap)

A perspectiva de curto prazo segue positiva, com o BTC operando dentro de um canal de alta hoje (28/10), sustentado por um cruzamento altista das médias móveis de 20 e 50 dias próximo de US$ 112,3 mil.

Por outro lado, o RSI em 54 indica momento neutro, abrindo espaço para mais ganhos antes de atingir a zona de sobrecompra.

Recentes candles Doji e spinning top mostram indecisão de curto prazo enquanto os touros testam a resistência.

Portanto, um rompimento acima de US$ 117,6 mil pode acionar uma alta em direção a US$ 120,5 mil e US$ 124,1 mil. Se o preço não se sustentar, pode haver novo teste em US$ 112,25 mil.

Mas, se os compradores mantiverem o controle e o sentimento global continuar positivo, o BTC pode estender a alta para a região de US$ 130 mil nas próximas semanas.

