Bitcoin hoje: cripto mira US$ 124 mil com otimismo comercial e demanda institucional
O Bitcoin (BTC) ultrapassou US$ 115 mil com o otimismo nas negociações comerciais, investimentos ligados a Trump e os empréstimos de US$ 1 bilhão da Ledn impulsionando a confiança.
Agora, os touros agora buscam uma quebra rumo a US$ 124 mil.
O forte momento de alta do BTC continua a remodelar os mercados globais. A credora cripto Ledn superou US$ 1 bilhão em empréstimos lastreados em Bitcoin.
Além disso, o dólar norte-americano se enfraqueceu com o otimismo renovado sobre o comércio. Já a American BTC, empresa ligada a Trump, ampliou suas reservas para US$ 445 milhões.
Portanto, esses movimentos mostram o aumento da confiança institucional. Isso acontece à medida que investidores usam o BTC cada vez mais para liquidez, alavancagem e preservação de valor a longo prazo.
Bitcoin hoje impulsiona empréstimos cripto
A credora cripto Ledn concedeu mais de US$ 1 bilhão em empréstimos garantidos por Bitcoin em 2025, refletindo o aumento da demanda por crédito cripto.
Investidores preferem pegar empréstimos em vez de vender durante o mercado de alta. Desde sua criação, a empresa já liberou US$ 2,8 bilhões em empréstimos de BTC. Isso inclui US$ 392 milhões no terceiro trimestre.
Agora, a empresa atua em mais de 100 países, gerando cerca de US$ 100 milhões por ano.
Mas, com o BTC acima de US$ 115,5 mil, mais detentores liberam liquidez sem vender. Portanto, reforçando o papel crescente do Bitcoin como colateral financeiro e reserva de valor.
Esse marco mostra o fortalecimento do Bitcoin como ativo de crédito e colateral na economia digital em evolução.
Dólar cai hoje diante de esperança de acordo comercial
O dólar norte-americano caiu na segunda-feira (27/10) frente a moedas principais como o euro, o yuan e o dólar australiano. Isso aconteceu com o otimismo sobre um possível acordo comercial entre EUA e China elevando o sentimento global.
O presidente Donald Trump disse que ambos os lados estão perto de finalizar um acordo. A parceria pode acontecer na reunirão desta semana na Coreia do Sul, o que aumenta a confiança dos investidores e reduziu a demanda pelo dólar como ativo de refúgio.
O yuan chinês subiu ao maior nível em mais de um mês depois de o Banco Popular da China definir uma taxa de referência mais forte. Enquanto isso, o dólar australiano ganhou força após comentários firmes do presidente do banco central do país.
Sendo assim, com o aumento do apetite por risco e a alta das ações globais, traders observam se o avanço nas negociações e a força das moedas asiáticas prolongarão a queda do dólar nos próximos dias.
American BTC amplia tesouraria para US$ 445 milhões
A American Bitcoin, cofundada por Eric Trump e Donald Trump Jr., aumentou suas reservas de BTC para 3.865 BTC. Hoje, eles são avaliados em US$ 445 milhões.
No total, a empresa adquiriu mais 1.414 BTC por US$ 163 milhões. Assim, Eric Trump reafirmou a confiança de longo prazo da empresa no BTC, destacando a missão de elevar o ‘Bitcoin por ação’ ao longo do tempo.
A empresa abriu capital na Nasdaq sob o código ‘ABTC’ em setembro, após se fundir com a Gryphon Digital Mining. Sua estreia despertou forte interesse no mercado, com as ações subindo mais de 80% no primeiro dia de negociação.
Desse modo, a nova compra aprofunda a ligação entre a adoção do Bitcoin e a política dos EUA. Ou seja, mostrando o envolvimento crescente da família Trump no setor cripto.
Após o anúncio, o preço do Bitcoin subiu acima de US$ 115,54 mil, já que investidores viram o movimento como um voto de confiança no futuro da criptomoeda.
Previsão de preço do BTC hoje
O Bitcoin (BTC/USD) é negociado em torno de US$ 114,57 mil hoje (28/10), consolidando-se após recuperar-se da zona de suporte de US$ 108,6 mil. O gráfico diário mostra um possível padrão de duplo topo perto de US$ 117,6 mil, alinhado ao nível de retração de Fibonacci de 61,8%, onde vendedores podem reaparecer.
A perspectiva de curto prazo segue positiva, com o BTC operando dentro de um canal de alta hoje (28/10), sustentado por um cruzamento altista das médias móveis de 20 e 50 dias próximo de US$ 112,3 mil.
Por outro lado, o RSI em 54 indica momento neutro, abrindo espaço para mais ganhos antes de atingir a zona de sobrecompra.
Recentes candles Doji e spinning top mostram indecisão de curto prazo enquanto os touros testam a resistência.
Portanto, um rompimento acima de US$ 117,6 mil pode acionar uma alta em direção a US$ 120,5 mil e US$ 124,1 mil. Se o preço não se sustentar, pode haver novo teste em US$ 112,25 mil.
Mas, se os compradores mantiverem o controle e o sentimento global continuar positivo, o BTC pode estender a alta para a região de US$ 130 mil nas próximas semanas.
