Nenhum país deve gastar dinheiro comprando BTC como reserva estratégica, alerta Samson Mow

Durante a PlanB Conference, especialista afirmou que governos devem transformar energia em criptomoedas, e não gastar dinheiro público comprando o ativo no mercado.

Durante a PlanB Conference em Lugano, Samson Mow, CEO da Jan3, disse que os paises não devem gastar dinheiro para comprar BTC como reserva estratégica.

De acordo com ele, o correto é minerar seu BTC, ou seja, ele indica que as nações devem criar fazendas de mineração de Bitcoin.

Para ele, essa é a forma mais inteligente, segura e politicamente neutra de acumular reservas em criptoativos.

Mow afirmou que ‘a sociedade veria um governo comprando Bitcoin com dinheiro público como um ato especulativo’.

O que geraria uma discussão interminável sobre o uso de fundos estatais em ativos voláteis.

Dese modo, para ele, a mineração oferece uma alternativa viável, pois transforma energia excedente em valor real, sem precisar de aprovações políticas ou legislativas complexas.

BTC como reserva estratégica

Mow destacou que muitos países desperdiçam grandes volumes de energia ociosa ou os vendem a preços irrisórios para nações vizinhas.

Ele citou o exemplo do Paraguai, que segundo seus cálculos, possui cerca de 4 terawatts-hora de energia excedente por ano.

‘Essa energia poderia gerar entre 1.200 e 1.400 Bitcoins anualmente, mas hoje é vendida com prejuízo’, afirmou.

A lógica de Mow é simples e se energia é dinheiro, minerar Bitcoin é transformar energia em riqueza.

De acordo com ele, o processo não exige uma estrutura financeira complexa e pode fortalecer economias locais.

Especialmente em países emergentes com abundância de fontes renováveis, como hidrelétricas e geotérmicas.

O empresário mencionou ainda que o Butão já comprovou o sucesso dessa estratégia.

O pequeno reino asiático passou a utilizar sua energia excedente para minerar Bitcoin e hoje acumula mais de US$ 1 bilhão em reservas.

‘Eles usaram parte do lucro para construir um novo aeroporto. É um caso emblemático de como a energia, quando bem direcionada, pode se converter em infraestrutura real e desenvolvimento’, disse Mow.

Mineração de Bitcoin

Para o CEO da Jan3, a mineração representa um modelo neutro e politicamente sustentável, já que evita conflitos ideológicos ou pressões internas sobre o uso de recursos públicos.

‘Quando um governo compra Bitcoin diretamente, enfrenta resistência. Mas se o mesmo governo usa energia excedente para gerar Bitcoins, a narrativa muda completamente’

Ele afirmou que ‘a mineração mostra-se uma política energética eficiente, não um investimento especulativo’.

O argumento ganha força em um momento em que vários países buscam novas formas de monetizar seus recursos naturais.

Mow acredita que, ao converter energia em ativos digitais, os governos podem criar reservas próprias, reduzir dependências cambiais e se proteger contra a inflação global.

‘Essa abordagem é estratégica. Não gera dívida, não compromete o orçamento e cria um ativo líquido que o país pode usar em momentos de crise’, afirmou.

Estados Unidos já acumulam Bitcoin de forma indireta

Mow também comentou o caso dos Estados Unidos, que, segundo ele, já possuem uma reserva significativa de Bitcoin sem ter feito compras diretas.

‘O governo americano detém cerca de US$ 14 bilhões em Bitcoin, oriundos de apreensões legais. Isso mostra que existe um movimento silencioso de acumulação institucional, mesmo que não declarado oficialmente’, observou.

Entretanto, o empresário alertou para o risco político do confisco.

‘Governos podem justificar a tomada de Bitcoins sob pretextos legais ou de segurança. É um risco inerente ao sistema atual, e mais um motivo pelo qual a mineração se mostra o caminho mais equilibrado’, reforçou.

Energia como reserva de soberania nacional

O executivo argumentou que a mineração de Bitcoin deve ser tratada como uma estratégia de soberania energética e financeira, não como especulação tecnológica.

‘Ao transformar energia em Bitcoin, um país cria uma reserva que não depende de nenhum outro governo ou instituição. É o verdadeiro dinheiro da energia’, afirmou.