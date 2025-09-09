Cryptonews Notícias de Altcoin

Análise HYPE: token mantém alta e mira os US$ 88 com apoio institucional

Após semanas de consolidação dentro de um triângulo ascendente, o HYPE confirmou a quebra do padrão técnico, sinalizando um novo ciclo de valorização.
Hyperliquid

O preço do Hyperliquid (HYPE) voltou a ganhar força, registrando uma nova máxima histórica de US$ 55,13 antes de uma leve correção.

No momento da publicação, o token era negociado a US$ 53,64, consolidando sua posição logo após romper um longo período de lateralização.

O movimento abriu espaço para novas projeções técnicas, com alvos de Fibonacci que se estendem muito além das máximas recentes.

Ao mesmo tempo, a entrada de players institucionais, como a Lion Group, e as declarações públicas de apoio do CEO da VanEck, reforçam a confiança no ativo.

Rompimento técnico coloca HYPE em rota para US$ 88

Após semanas de consolidação dentro de um triângulo ascendente, o HYPE confirmou a quebra do padrão técnico, sinalizando um novo ciclo de valorização.

O rompimento trouxe suporte sólido em US$ 53,34, patamar que agora serve de base para movimentos futuros.

De acordo com os níveis de Fibonacci, os próximos alvos são:

  • US$ 60,04 como primeira resistência;
  • US$ 70,88 como etapa intermediária;
  • US$ 81,72 como antepenúltima barreira antes do objetivo final.

O ponto central dessa estrutura é o alvo de US$ 88, que se consolida como meta principal deste ciclo.

Além do desenho gráfico, o volume de negociação confirma que a alta não depende apenas de movimentos pontuais, mas sim de um fluxo consistente de compra.

Apesar da possibilidade de recuos técnicos no curto prazo, o cenário estrutural favorece novas altas, fortalecendo as projeções otimistas para o ativo.

Gráfico de 1 dia HYPE/USDT (Fonte: TradingView)

Lion Group e VanEck reforçam confiança institucional no token

O otimismo em torno do Hyperliquid ganhou força com anúncios recentes de grandes instituições.

A Lion Group, listada na Nasdaq, confirmou que está realocando gradualmente suas reservas de Solana (SOL) e Sui (SUI) para HYPE, adotando uma estratégia de acumulação escalonada para reduzir custos e aumentar sua exposição ao ecossistema.

A mudança acontece em paralelo ao rompimento das máximas e reflete um plano mais amplo de otimização de portfólio de longo prazo.

Na mesma linha, o CEO da VanEck, Jan van Eck, declarou publicamente: Estamos otimistas com o Hyperliquid, destacando que a gestora já atua ativamente no projeto há meses.

Por fim, essas duas iniciativas demonstram que o interesse institucional em torno do HYPE está crescendo e conferem maior credibilidade ao avanço do token rumo aos US$ 88.

Hyperliquid

