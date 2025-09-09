Valor do XRP vai chegar a US$ 4? Alta para US$ 3 abre caminho para ATH, apontam analistas
Nesta terça, 09, o valor do XRP finalmente voltou a testar a marca de US$ 3, um nível considerado chave por traders e analistas técnicos.
Esse avanço reacendeu o debate sobre até onde a criptomoeda pode ir neste ciclo e se um novo recorde, acima dos US$ 3,84 de 2018, está realmente no horizonte.
Nas últimas semanas, o preço do XRP oscilou entre US$ 2,80 e US$ 2,90, consolidando-se após uma sequência de tentativas frustradas de romper resistências.
Analistas como Ali Martinez destacaram que US$ 2,90 agora funciona como suporte, enquanto a região de US$ 3 se consolidou como barreira.
De acordo com ele, ‘força acima deste ponto reforça o cenário de alta’. No entanto, especialistas alertam que apenas fechamentos diários sustentados podem validar o rompimento.
Valor do XRP vai para US$ 4?
O analista JR, por sua vez, apontou a faixa entre US$ 2,81 e US$ 2,84 como nível decisivo nos gráficos de quatro horas.
Para ele, um avanço acima de US$ 3,01 pode abrir caminho para os US$ 3,07 a US$ 3,10, regiões que coincidem com retrações de Fibonacci.
Caso perca o suporte, a pressão vendedora pode empurrar o token para US$ 2,74 ou até US$ 2,67.
Esse tipo de leitura mostra como o curto prazo do XRP depende de pequenas variações em pontos críticos.
Já o analista EGRAG CRYPTO reforçou que um fechamento acima de US$ 3 com convicção confirmaria o controle dos compradores.
Ele também destacou que superar a média móvel simples de 33 dias, em US$ 3,01, reforçaria a tendência positiva.
Para ele, o grande teste está em US$ 3,07, alinhado à média de 55 dias. Se esse nível cair, o próximo alvo seria US$ 3,40, e dali o caminho para US$ 4 ficaria mais aberto.
Notícias também favorecem o XRP
Esse avanço técnico acontece ao mesmo tempo em que fatores fundamentais fortalecem o ativo.
Em 2 de setembro, a Ripple anunciou parceria com a Thunes, provedora de pagamentos com atuação em mais de 130 países.
O acordo permite liquidações em XRP via Pay-to-Wallets da SWIFT, ampliando o alcance do token no setor de remessas globais.
Assim, ao conectar-se a um mercado de US$ 250 trilhões anuais, o XRP reforça sua função de ativo-ponte em liquidez internacional.
Além disso, o mercado acompanha com atenção as apostas em ETFs de XRP.
Dados da Polymarket mostram que traders precificam em 95% a chance de aprovação até outubro de 2025.
Caso se confirme, analistas projetam entradas que podem variar de US$ 5 a US$ 18 bilhões, um volume capaz de transformar o panorama da moeda.
Apesar da cautela, o sentimento geral permanece otimista. A convergência entre novas parcerias, sinais técnicos favoráveis e especulação regulatória dá fôlego ao XRP.
O token acumula alta de 8% na semana e já soma valorização expressiva desde o início do ano.
Ripple fecha parceria de custódia com o BBVA
Além das movimentações no preço do XRP, a Ripple ampliou sua presença no setor bancário europeu.
A empresa anunciou um acordo com o banco BBVA da Espanha para fornecer tecnologia de custódia digital de ativos.
O serviço permitirá que clientes espanhóis negociem bitcoin e ether com segurança, em conformidade com as regras da União Europeia sob o regulamento MiCA.
De acordo com Cassie Craddock, diretora da Ripple na Europa, a nova regulação incentiva bancos a lançarem ofertas digitais.
Já Francisco Maroto, responsável por ativos digitais do BBVA, afirmou que a parceria reforça a inovação do banco e garante custódia em padrão institucional.
Dessa forma, a iniciativa fortalece a confiança na Ripple e amplia o alcance de suas soluções no mercado europeu.
