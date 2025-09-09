Valor do XRP vai chegar a US$ 4? Alta para US$ 3 abre caminho para ATH, apontam analistas

Valor do XRP testa US$ 3, analistas projetam alta até US$ 4 com suporte técnico, ETFs em análise e novas parcerias da Ripple.

Nesta terça, 09, o valor do XRP finalmente voltou a testar a marca de US$ 3, um nível considerado chave por traders e analistas técnicos.

Esse avanço reacendeu o debate sobre até onde a criptomoeda pode ir neste ciclo e se um novo recorde, acima dos US$ 3,84 de 2018, está realmente no horizonte.

Nas últimas semanas, o preço do XRP oscilou entre US$ 2,80 e US$ 2,90, consolidando-se após uma sequência de tentativas frustradas de romper resistências.

Analistas como Ali Martinez destacaram que US$ 2,90 agora funciona como suporte, enquanto a região de US$ 3 se consolidou como barreira.

De acordo com ele, ‘força acima deste ponto reforça o cenário de alta’. No entanto, especialistas alertam que apenas fechamentos diários sustentados podem validar o rompimento.

Valor do XRP vai para US$ 4?

O analista JR, por sua vez, apontou a faixa entre US$ 2,81 e US$ 2,84 como nível decisivo nos gráficos de quatro horas.

Para ele, um avanço acima de US$ 3,01 pode abrir caminho para os US$ 3,07 a US$ 3,10, regiões que coincidem com retrações de Fibonacci.

Caso perca o suporte, a pressão vendedora pode empurrar o token para US$ 2,74 ou até US$ 2,67.

Esse tipo de leitura mostra como o curto prazo do XRP depende de pequenas variações em pontos críticos.

Já o analista EGRAG CRYPTO reforçou que um fechamento acima de US$ 3 com convicção confirmaria o controle dos compradores.

Ele também destacou que superar a média móvel simples de 33 dias, em US$ 3,01, reforçaria a tendência positiva.

Para ele, o grande teste está em US$ 3,07, alinhado à média de 55 dias. Se esse nível cair, o próximo alvo seria US$ 3,40, e dali o caminho para US$ 4 ficaria mais aberto.

Notícias também favorecem o XRP

Esse avanço técnico acontece ao mesmo tempo em que fatores fundamentais fortalecem o ativo.

Em 2 de setembro, a Ripple anunciou parceria com a Thunes, provedora de pagamentos com atuação em mais de 130 países.

O acordo permite liquidações em XRP via Pay-to-Wallets da SWIFT, ampliando o alcance do token no setor de remessas globais.

Assim, ao conectar-se a um mercado de US$ 250 trilhões anuais, o XRP reforça sua função de ativo-ponte em liquidez internacional.

Além disso, o mercado acompanha com atenção as apostas em ETFs de XRP.

Dados da Polymarket mostram que traders precificam em 95% a chance de aprovação até outubro de 2025.

Caso se confirme, analistas projetam entradas que podem variar de US$ 5 a US$ 18 bilhões, um volume capaz de transformar o panorama da moeda.

Apesar da cautela, o sentimento geral permanece otimista. A convergência entre novas parcerias, sinais técnicos favoráveis e especulação regulatória dá fôlego ao XRP.

O token acumula alta de 8% na semana e já soma valorização expressiva desde o início do ano.

Ripple fecha parceria de custódia com o BBVA

Além das movimentações no preço do XRP, a Ripple ampliou sua presença no setor bancário europeu.

A empresa anunciou um acordo com o banco BBVA da Espanha para fornecer tecnologia de custódia digital de ativos.

O serviço permitirá que clientes espanhóis negociem bitcoin e ether com segurança, em conformidade com as regras da União Europeia sob o regulamento MiCA.

De acordo com Cassie Craddock, diretora da Ripple na Europa, a nova regulação incentiva bancos a lançarem ofertas digitais.

Já Francisco Maroto, responsável por ativos digitais do BBVA, afirmou que a parceria reforça a inovação do banco e garante custódia em padrão institucional.

Dessa forma, a iniciativa fortalece a confiança na Ripple e amplia o alcance de suas soluções no mercado europeu.

