XRP faz parceria com a Mastercard — rali rumo a US$ 10 começa agora?

Apesar da força contínua do XRP, muitos traders podem querer diversificar para novos tokens a fim de ampliar sua exposição ao potencial de valorização.

O XRP caiu para US$ 2,91 hoje em meio a uma correção generalizada do mercado, mas o lançamento do novo cartão Mastercard vinculado a cripto pela Gemini, ocorrido ontem, reforçou as previsões de alta de longo prazo para a altcoin.

Apesar da boa notícia, o XRP acumula queda de 3% na semana e 8,5% no último mês, embora ainda registre uma impressionante valorização de 385% em 12 meses.

Esse desempenho vem sendo sustentado pela melhora consistente nos fundamentos do XRP, agora reforçados pelo lançamento do novo cartão da Gemini, que oferece cashback em XRP.

Somando-se à possibilidade de aprovação de ETFs de XRP ainda este ano, o ativo pode atingir novas máximas até 2026.

Gemini lança Mastercard com recompensas em XRP

Ao anunciar o lançamento, a Gemini revelou que seu novo cartão permite aos usuários acumular XRP em todas as compras, com 4% de cashback em gastos relacionados a transporte (como combustível e carregamento de veículos elétricos), 3% em restaurantes e 2% em supermercados.

O movimento é visto como positivo para a adoção do XRP, embora analistas tenham notado nos termos e condições que as taxas acima de 1% se aplicam apenas aos primeiros US$ 300 gastos por mês com o cartão.

Ainda assim, o lançamento aumenta o interesse em torno do XRP, que vem atraindo crescente demanda nos últimos meses, especialmente por parte de investidores institucionais.

De fato, fundos de XRP já acumularam US$ 1,26 bilhão em fluxos líquidos neste ano, ficando atrás apenas do BTC e do ETH.

Meet the Gemini Credit Card, XRP edition.



Designed for enthusiasts, this limited edition metal card gives up to 4% back in XRP instantly. No waiting, just stacking.



Available now 👀 pic.twitter.com/KU1bX7NvDS — Gemini (@Gemini) August 25, 2025

Análise técnica: XRP próximo da reversão?

O gráfico de preços mostra que o XRP pode estar próximo de encontrar um fundo e iniciar recuperação.

O Índice de Força Relativa (RSI) caiu abaixo de 50 e pode se aproximar de 30, sugerindo região de sobrevenda.

Enquanto isso, o MACD entrou em território negativo, o que pode sinalizar o início de uma reversão.

Mais animador ainda é que o XRP formou uma figura de pennant de alta ao longo do último mês, indicando a possibilidade de um movimento expressivo nas próximas semanas.

Fonte: TradingView

Previsão: XRP a US$ 10 até 2026

Com a adoção reforçada pelo novo cartão da Gemini e a expectativa de aprovação de até 10 ETFs de XRP nos próximos meses, o cenário aponta para valorização contínua da altcoin no médio e longo prazo.

A projeção é que o XRP alcance US$ 5 até o fim de 2025, podendo chegar a US$ 10 até meados de 2026.

Best Wallet Token arrecada US$ 15 milhões em pré-venda: pode multiplicar 100x?

Apesar da força contínua do XRP, muitos traders podem querer diversificar para novos tokens a fim de ampliar sua exposição ao potencial de valorização.

Isso pode incluir destinar uma parte do portfólio a moedas em pré-venda, que muitas vezes registram fortes ralis quando são listadas pela primeira vez. Especialmente se tiverem arrecadado grandes valores.

Atualmente, provavelmente o maior token em pré-venda é o Best Wallet Token (BEST), que já levantou mais de US$ 15 milhões em sua ICO.

Diferente de muitos outros tokens recém-lançados, o $BEST possui um caso de uso claro e otimista: ser o token nativo da popular carteira digital Best Wallet.

Lançada em 2023, a Best Wallet rapidamente se tornou uma das carteiras mais populares do mercado cripto, reunindo mais de 100 mil usuários ativos mensais.

🔥 Over $15M Raised! 🔥



Best Wallet is setting a new standard for speed, access, and control:



✅ Trade new tokens early, directly in-app

✅ Swap across chains seamlessly

✅ Sleek design paired with full control



📲 Download Best Wallet today: https://t.co/Ykt3PTrPG0 pic.twitter.com/qIZ8kY96L1 — Best Wallet (@BestWalletHQ) August 21, 2025

Isso significa que o BEST já tem uma base de usuários consolidada, que terá diversos benefícios ao manter o token, incluindo:

Descontos em taxas da carteira

Acesso a novos airdrops e lançamentos de tokens

Direitos de governança

E muito mais

Os holders também poderão fazer staking da moeda, tornando-a ainda mais lucrativa.

É possível participar da pré-venda acessando o site da Best Wallet e conectando uma carteira compatível, incluindo a própria Best Wallet.

No momento, o BEST está sendo vendido a US$ 0,025535, mas esse valor aumentará novamente em menos de dois dias.