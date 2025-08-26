XRP faz parceria com a Mastercard — rali rumo a US$ 10 começa agora?
O XRP caiu para US$ 2,91 hoje em meio a uma correção generalizada do mercado, mas o lançamento do novo cartão Mastercard vinculado a cripto pela Gemini, ocorrido ontem, reforçou as previsões de alta de longo prazo para a altcoin.
Apesar da boa notícia, o XRP acumula queda de 3% na semana e 8,5% no último mês, embora ainda registre uma impressionante valorização de 385% em 12 meses.
Esse desempenho vem sendo sustentado pela melhora consistente nos fundamentos do XRP, agora reforçados pelo lançamento do novo cartão da Gemini, que oferece cashback em XRP.
Somando-se à possibilidade de aprovação de ETFs de XRP ainda este ano, o ativo pode atingir novas máximas até 2026.
Gemini lança Mastercard com recompensas em XRP
Ao anunciar o lançamento, a Gemini revelou que seu novo cartão permite aos usuários acumular XRP em todas as compras, com 4% de cashback em gastos relacionados a transporte (como combustível e carregamento de veículos elétricos), 3% em restaurantes e 2% em supermercados.
O movimento é visto como positivo para a adoção do XRP, embora analistas tenham notado nos termos e condições que as taxas acima de 1% se aplicam apenas aos primeiros US$ 300 gastos por mês com o cartão.
Ainda assim, o lançamento aumenta o interesse em torno do XRP, que vem atraindo crescente demanda nos últimos meses, especialmente por parte de investidores institucionais.
De fato, fundos de XRP já acumularam US$ 1,26 bilhão em fluxos líquidos neste ano, ficando atrás apenas do BTC e do ETH.
Análise técnica: XRP próximo da reversão?
O gráfico de preços mostra que o XRP pode estar próximo de encontrar um fundo e iniciar recuperação.
O Índice de Força Relativa (RSI) caiu abaixo de 50 e pode se aproximar de 30, sugerindo região de sobrevenda.
Enquanto isso, o MACD entrou em território negativo, o que pode sinalizar o início de uma reversão.
Mais animador ainda é que o XRP formou uma figura de pennant de alta ao longo do último mês, indicando a possibilidade de um movimento expressivo nas próximas semanas.
Previsão: XRP a US$ 10 até 2026
Com a adoção reforçada pelo novo cartão da Gemini e a expectativa de aprovação de até 10 ETFs de XRP nos próximos meses, o cenário aponta para valorização contínua da altcoin no médio e longo prazo.
A projeção é que o XRP alcance US$ 5 até o fim de 2025, podendo chegar a US$ 10 até meados de 2026.
Best Wallet Token arrecada US$ 15 milhões em pré-venda: pode multiplicar 100x?
Apesar da força contínua do XRP, muitos traders podem querer diversificar para novos tokens a fim de ampliar sua exposição ao potencial de valorização.
Isso pode incluir destinar uma parte do portfólio a moedas em pré-venda, que muitas vezes registram fortes ralis quando são listadas pela primeira vez. Especialmente se tiverem arrecadado grandes valores.
Atualmente, provavelmente o maior token em pré-venda é o Best Wallet Token (BEST), que já levantou mais de US$ 15 milhões em sua ICO.
Diferente de muitos outros tokens recém-lançados, o $BEST possui um caso de uso claro e otimista: ser o token nativo da popular carteira digital Best Wallet.
Lançada em 2023, a Best Wallet rapidamente se tornou uma das carteiras mais populares do mercado cripto, reunindo mais de 100 mil usuários ativos mensais.
Isso significa que o BEST já tem uma base de usuários consolidada, que terá diversos benefícios ao manter o token, incluindo:
- Descontos em taxas da carteira
- Acesso a novos airdrops e lançamentos de tokens
- Direitos de governança
- E muito mais
Os holders também poderão fazer staking da moeda, tornando-a ainda mais lucrativa.
É possível participar da pré-venda acessando o site da Best Wallet e conectando uma carteira compatível, incluindo a própria Best Wallet.
No momento, o BEST está sendo vendido a US$ 0,025535, mas esse valor aumentará novamente em menos de dois dias.Comprar Best Wallet Token Agora