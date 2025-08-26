ETFs e Ethereum podem provocar a queda do Bitcoin, alerta analista

Após subir acima de US$ 117.000 com os comentários de Jerome Powell, o Bitcoin (BTC) não conseguiu manter seu impulso de alta.

A queda do Bitcoin abaixo de US$ 110.000 expôs a fragilidade do mercado.

A liquidez reduzida, as posições alavancadas e as fortes saídas em ETFs ampliaram a pressão de venda, segundo Leo Zhao, diretor de investimentos da MEXC Ventures.

Zhao afirmou que a queda refletiu ‘uma combinação de liquidez escassa, reposicionamento de ETFs e forte realização de lucros dos detentores antigos de BTC.’

Queda do Bitcoin liquida US$ 900 milhões em posições

Mais de US$ 900 milhões em posições alavancadas foram liquidados durante a queda do Bitcoin.

Isso mostrou como a exposição estava esticada antes da pressão de venda aumentar.

Um dos principais gatilhos foi a movimentação de 24.000 BTC adormecidos para exchanges.

Zhao disse que isso ‘se espalhou por um livro de ordens já frágil’ e ajudou a provocar um crash repentino no fim de semana.

🚨A dormant whale woke up after 5 years and sold 24,000 BTC for ETH.



That single move crashed Bitcoin to $112K and erased $45B in market value.🔥



The entity still holds 152,874 $BTC from wallets with funds dating back 6 years.🐳 pic.twitter.com/cM0SuIYxBt — Coin Bureau (@coinbureau) August 25, 2025

A tentativa de recuperação no início da semana parou em US$ 113.000, sinalizando que os ursos buscam firmar controle.

Os ETFs de Bitcoin, que antes davam suporte ao preço, registraram mais de US$ 1 bilhão em saídas na semana passada.

Esse foi o maior volume desde março. Nesse sentido, a reversão das entradas estáveis removeu um fator de estabilidade importante.

Ao mesmo tempo, a rotação de investidores para o Ethereum acelerou. Produtos ligados ao ETH atraíram bilhões em agosto.

Com isso, o ativo superou o Bitcoin em performance, deixando o BTC ‘temporariamente atrasado no ciclo de rotação de capital’, observou Zhao.

📚Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Continue lendo e saiba mais!

Dados on-chain também mostraram os lucros realizados caindo perto do ponto de equilíbrio, reforçando a perda de convicção no mercado.

Atualmente, os repiques de curto prazo têm sido insustentáveis, com traders focando em proteção e estratégias de hedge.

#ETHEREUM is MUCH more than #BITCOIN!



🔸 ETH: Deflationary, yield-generating, low-energy, global validator network.

🔸 BTC: Fixed supply, no yield, energy-intensive mining.



One's digital oil powering a new economy, the other's digital gold. pic.twitter.com/oSLLT9IrHg — Leon Waidmann 🔥 (@LeonWaidmann) July 5, 2025

Apesar do sentimento fraco do varejo, Zhao disse que compradores institucionais e soberanos seguem ativos.

Esses players têm ampliado posições durante a correção, aumentando a exposição enquanto a demanda do varejo enfraquece.

Agora, o Bitcoin está em um ‘ponto crítico de inflexão’, segundo Zhao.

Dois caminhos são possíveis no curto prazo: consolidação entre US$ 110.000 e US$ 120.000 ou queda para testar o suporte psicológico em US$ 105.000–US$ 100.000.

A ausência de um novo catalisador macro… provavelmente levará o BTC a um período de consolidação, enquanto o mercado digere a recente distribuição, afirmou.

Perspectiva de longo prazo segue intacta

Embora o quadro de curto prazo pareça instável, Zhao destacou que a base de longo prazo do Bitcoin segue intacta.

A acumulação institucional continua superando a nova emissão, criando um aperto estrutural de oferta.

Assim, concluiu que, quando os ventos macroeconômicos perderem força, o Bitcoin terá base ‘para outra tentativa de atingir recordes de US$ 130.000 antes do fim do ano.’

O Bitcoin pode estar no caminho de uma grande alta em 2025, segundo Leah Wald, CEO da SOL Strategies.

Na semana passada, Wald disse ver a maior criptomoeda do mundo chegando a US$ 175.000 até o final do ano.

Além disso, ela chamou esse alvo de conservador, comparado às projeções de outros grandes investidores e gestores.

No longo prazo, Wald destacou estimativas ambiciosas que colocam o Bitcoin em US$ 1 milhão até 2030, reforçando a confiança crescente entre os institucionais.

No entanto, o CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, contestou previsões de US$ 1 milhão no curto prazo.

Ele alertou que esse movimento refletiria um colapso da economia dos EUA, e não um sucesso do setor cripto.

📚Se você está interessado em como comprar Bitcoin no Brasil em 2025, este artigo é o ideal.