Dogecoin em risco? Baleias preparam grande Sell-Off

Saídas silenciosas de baleias acendem sinais de alerta para o Dogecoin (DOGE). Após semanas de movimento contido, o preço da meme coin está em torno de US$ 0,21.

Durante agosto, o Dogecoin registrou perdas em todos os principais períodos. Grande parte da pressão veio da redução silenciosa de riscos por grandes carteiras de baleias.

Esses grandes detentores reduziram gradualmente suas posições, o que gerou temores de que uma venda mais ampla possa estar apenas começando, especialmente com o sentimento do mercado cripto mudando para medo.

Com investidores de varejo cautelosos e baleias saindo em silêncio, o próximo movimento pode ser decisivo.

Distribuição de baleias mostra redução estratégica de Dogecoin

Dados da Santiment mostram padrões de distribuição de oferta do Dogecoin entre fevereiro e agosto de 2025.

As informações indicam forte evidência de redução de risco entre os maiores detentores do token.

A atividade das grandes baleias, que possuem mais de 100 milhões de DOGE, mostra forte volatilidade e trajetória de queda desde a máxima de maio em US$ 0,248.

Nesse sentido, a queda acentuada sugere que os principais detentores vêm reduzindo suas posições na memecoin de forma sistemática.

Movimentação das baleias de Dogecoin (DOGE). Fonte: Santiment

Da mesma forma, baleias de médio porte, que possuem entre 10 milhões e 100 milhões de DOGE, exibiram volatilidade durante o período analisado.

Os padrões sugerem que esse grupo também diminui exposição ao ativo.

Dados de transações de baleias também apoiam esse comportamento sutil de redução de riscos, possivelmente antecipando uma grande liquidação.

Junho e julho tiveram um forte aumento no volume de transações de baleias.

Em seguida, houve uma fase de queda notável no início de agosto, alinhada com os padrões de distribuição de oferta.

Movimentação das baleias de Dogecoin (DOGE). Fonte: Santiment

Apenas três baleias realizaram transações acima de US$ 1 milhão em DOGE desde o início de junho.

Em contrapartida, a maioria das transações de agosto ficou entre US$ 100.000 e US$ 250.000.

Durante o primeiro trimestre de 2025, grandes palyers acumularam bilhões de tokens. Todavia, esse padrão não se repetiu nos períodos recentes.

#Dogecoin whales have purchased 1.40 billion $DOGE over the past two weeks, worth around $280 million! pic.twitter.com/zswuyRpuLG — Ali (@ali_charts) March 29, 2024

Previsão de preço

O gráfico DOGE/USDT mostra um cenário técnico vulnerável que corresponde aos dados de distribuição das baleias.

Nele, a meme coin está negociada a US$ 0,21059 e testa suportes cruciais após rejeição na resistência psicológica de US$ 0,255.

A linha de tendência ascendente, mantida desde junho, sofre forte pressão. Esse é o último suporte técnico antes de um possível colapso.

Gráfico do Dogecoin (DOGE) no TradingView

O RSI em 45,44 também reflete a perda de força.

Dessa forma, o indicador sugere que o ativo sai da neutralidade e caminha para condições de sobrevenda, mostrando baixo interesse de compra nos níveis atuais.

Uma quebra abaixo desse limiar crítico provavelmente aceleraria vendas até as zonas de suporte entre US$ 0,1889 e US$ 0,16131.

Nesse sentido, representaria queda potencial de 16% a 23% em relação ao preço atual.

