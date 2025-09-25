21Shares chega ao Brasil e quer liderar mercado de ETPs cripto

Chegada da empresa mostra importância do país no mercado e amplia opções para exposição a ativos digitais.

A 21Shares chegou oficialmente ao Brasil nesta quinta (25/09) com seu lançamento oficial na B3.

De acordo com a empresa, sua intenção é liderar o mercado local de ETPs de criptomoedas.

Desse modo, além dos investimentos em fundos e por meio de ETPs, os brasileiros contam agora com novas alternativas para investir nas principais criptomoedas do mercado com lastro físico.

Um ETP é um instrumento regulamentado listado em uma bolsa de valores que permite aos investidores acompanhar o preço das criptomoedas sem gerenciar carteiras ou chaves privadas.

Os ETPs e ETFs são negociados exatamente da mesma forma, oferecendo a transparência e a liquidez que os investidores esperam de fundos listados.

Assim, eles podem ser comprados ou vendidos diretamente por meio de uma conta bancária ou corretora.

Desse modo, proporcionando acesso direto às criptomoedas com custódia de nível institucional e preços claros e transparentes.

21Shares no Brasil

A 21Shares oferece uma gama de mais de 50 produtos cripto com lastro físico globalmente. Assim eles são vinculados a uma variedade de criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Ripple (XRP) e Solana (SOL).

No caso da Solana, a empresa possui a maior reserva europeia. Desse modo, detém aproximadamente € 1,4 bilhão (R$ 8,86 bilhões) em ativos sob gestão, no dia 25 de setembro.

De acordo com Duncan Moir, presidente global da 21Shares, o Brasil está se consolidando como um dos mercados mais promissores para ativos digitais em todo o mundo.

‘Esta listagem reflete o reconhecimento internacional do papel do Brasil na construção do futuro das finanças. Além do nosso compromisso de tornar o acesso ao cripto mais fácil para os investidores locais’, afirma.

Criptomoedas no Brasil

Uma série de dados recentes corroboram a visão da 21Shares e de outras grandes empresas do setor de criptoativos a respeito do Brasil.

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que 42% dos investidores brasileiros já possuem cripto, o mesmo percentual que investe em fundos de investimento.

Outro levantamento, desta vez do Datafolha, estima que pelo menos 25 milhões de pessoas no país sejam investidoras em criptoativos.

Bruna Cabús, associada sênior na 21Shares para a Península Ibérica e América Latina, afirmou que o Brasil é um dos pioneiros globais em ETFs e uma referência internacional na adoção de blockchain e criptoativos.

‘Estamos colocando nossa expertise a serviço do público brasileiro e indo ao encontro desses investidores do presente e do futuro, oferecendo novas formas de se expor às principais criptomoedas do mercado’, complementa.