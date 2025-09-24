ETFs de BTC e ETH perdem US$ 244 milhões em segundo dia de grandes resgates

Investidores retiraram criptomoedas de fundos, e o valor já alcança US$ 683 milhões em apenas 48 horas.

Autor Pedro Augusto Autor Pedro Augusto Perfil de Autor Fração Copiado Verificado por Paulo José Autor Paulo José Perfil de Autor Divulgação de Afiliados Divulgação de Afiliados



Acreditamos na total transparência com nossos leitores. Alguns de nossos conteúdos incluem links de afiliados, e podemos ganhar uma comissão por meio dessas parcerias. No entanto, essa compensação potencial nunca influencia nossas análises, opiniões ou avaliações. Nosso conteúdo editorial é criado de forma independente de nossas parcerias de marketing, e nossas classificações são baseadas exclusivamente em nossos critérios de avaliação estabelecidos. Acreditamos na total transparência com nossos leitores. Alguns de nossos conteúdos incluem links de afiliados, e podemos ganhar uma comissão por meio dessas parcerias. No entanto, essa compensação potencial nunca influencia nossas análises, opiniões ou avaliações. Nosso conteúdo editorial é criado de forma independente de nossas parcerias de marketing, e nossas classificações são baseadas exclusivamente em nossos critérios de avaliação estabelecidos. Leia mais Último update: Setembro 24, 2025

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

ETFs de Bitcoin e Ethereum registraram saídas combinadas de US$ 244 milhões no dia 23 de setembro, marcando o segundo pregão consecutivo de resgates.

No dia 22 de setembro, investidores já tinham retirado US$ 439 milhões. Assim, eles reposicionaram carteiras diante da recente decisão do Federal Reserve (FED) e da divulgação dos próximos dados de inflação dos EUA.

Fundos mostram cautela dos investidores de BTC e ETH

Segundo a SoSoValue, ETFs à vista de BTC registraram saídas líquidas de US$ 103,6 milhões na segunda-feira (22/09).

Reprodução: SoSoValue

O Fidelity FBTC liderou com resgates de US$ 75,6 milhões, seguido pelo ARK 21Shares ARKB, que perdeu US$ 27,9 milhões.

👉A partir deste artigo, confira a nossa previsão de preço Ethereum e o que esperar deste ativo nos próximos meses e anos.

Em contraste, o IBIT da BlackRock conseguiu captar US$ 2,5 milhões, enquanto o BTCO da Invesco registrou a maior entrada do dia, de US$ 10 milhões.

Já o GBTC da Grayscale, assim como os fundos HODL da VanEck e BRRR da Valkyrie, não mostraram grandes variações.

Os ETFs de ETH sofreram perdas ainda maiores, com saídas de US$ 140,7 milhões em um único dia.

O Fidelity FETH respondeu pela maior parte, com US$ 63,4 milhões em resgates, seguido pelo fundo ETH da Grayscale, que perdeu US$ 36,4 milhões.

Enquanto isso, o ETHW da Bitwise também registrou retiradas de US$ 23,9 milhões. Já o ETHE da Grayscale teve US$ 17,1 milhões em resgates.

Por outro lado, os fundos ETHA da BlackRock e ETHV da VanEck ficaram estáveis.

Produtos menores da Franklin, 21Shares e Invesco também não mostraram alterações relevantes.

ETFs de BTC e ETH perdem grande volume

No dia 22 de setembro, ETFs de Bitcoin já tinham perdido US$ 363 milhões em uma única sessão, puxados pelo Fidelity FBTC, que registrou US$ 276,7 milhões em saídas.

Os fundos de ETH perderam US$ 76 milhões no mesmo dia, novamente liderados pelo Fidelity FETH, acompanhados por retiradas no Bitwise e no ETHA da BlackRock.

No dia 23 de setembro, os ETFs à vista de Bitcoin detinham US$ 147,2 bilhões em ativos, o equivalente a 6,6% do valor de mercado da criptomoeda. As entradas acumuladas somam US$ 57,25 bilhões.

Os ETFs de Ethereum possuem US$ 27,5 bilhões em ativos, cerca de 5,45% do valor de mercado do ETH, com entradas acumuladas de US$ 13,7 bilhões.

As retiradas acontecem uma semana depois de os produtos de ativos digitais registrarem quase US$ 1,9 bilhões em entradas, segundo a CoinShares.

Esse movimento seguiu o primeiro corte de juros de 2025 pelo Federal Reserve, que reativou a demanda por cripto, mesmo com sinais de cautela dos formuladores de política monetária.

Naquele período, fundos de Bitcoin atraíram US$ 977 milhões. Enquanto isso, os produtos de ETH captaram US$ 772 milhões, estabelecendo recorde anual de US$ 12,6 bilhões para os ETFs lastreados em Ether.

O posicionamento do investidor segue sensível a sinais macroeconômicos.

Analistas destacam que os fluxos dos ETFs e a alavancagem em derivativos seguem como principais indicadores a acompanhar diante da política do Fed e da divulgação da inflação.

ETFs de BTC da BlackRock lideram receita de US$ 260 milhões

ETFs de Bitcoin e Ethereum ganharam ampla adesão nos últimos anos.

Os fundos da BlackRock já geram mais de US$ 260 milhões por ano. Assim, consolidando os produtos digitais como importante motor de lucros para a maior gestora de ativos do mundo.

🚀 BlackRock generates $260 million annually from Bitcoin and Ether ETFs as Wall Street institutional adoption reaches new heights.#Bitcoin #Ethereumhttps://t.co/0dAGyws3jZ — Cryptonews.com (@cryptonews) September 23, 2025

Segundo Leon Waidmann, chefe de pesquisa da Onchain Foundation, os ETFs de BTC da BlackRock respondem por US$ 218 milhões desse total, enquanto os produtos de ETH contribuem com US$ 42 milhões.

‘Isso já não é mais experimento’, disse Waidmann. Ele destacou que a gestora transformou os ETFs cripto em fonte de receita comparável a produtos financeiros tradicionais.

Dessa forma, analistas acreditam que o sucesso da BlackRock cria referência para fundos de pensão. Além disso, fundos soberanos e seguradoras que estudam exposição a criptoativos.

Eric Balchunas, analista sênior de ETFs da Bloomberg, destacou as vantagens estruturais dos ETFs de cripto. Eles oferecem acesso imediato, baixo custo, potencial de rendimento, proteção regulatória e anonimato. Ou seja, características raramente associadas à posse direta de tokens.

Mercado cripto em recuperação?

O mercado segue com sinais mistos. O BTC foi negociado a US$ 113.717 na segunda-feira (22/09). Portanto, alta de 0,9% em 24 horas. Mas, dentro de uma faixa estreita entre US$ 111.369 e US$ 113.301.

O ETH caiu 0,4%, para US$ 4.173,88, acumulando queda de 7,1% na semana. Apesar da volatilidade, líderes do setor veem aumento da demanda institucional como fator de valorização no longo prazo.

ETFs have everything tokens offer: instant access, miniscule costs, flexibility, yield (you can totally lend out ETFs). But with added benefits that tokens don't have: regulatory protections (huge), anonymity and a 1-800 number *immediately mutes conversation lol* https://t.co/5wpM79aEmw — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 24, 2025

Michael Saylor, fundador da Strategy, disse à CNBC que ETFs e empresas estão comprando bem mais Bitcoin do que os mineradores produzem diariamente, criando pressão de alta sustentada.

O Citigroup, porém, mantém cautela com o Ethereum e projeta preço de US$ 4,3 mil no fim de 2025, abaixo do recorde histórico de US$ 4.953 atingido em agosto.