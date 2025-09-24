ETFs de BTC e ETH perdem US$ 244 milhões em segundo dia de grandes resgates
ETFs de Bitcoin e Ethereum registraram saídas combinadas de US$ 244 milhões no dia 23 de setembro, marcando o segundo pregão consecutivo de resgates.
No dia 22 de setembro, investidores já tinham retirado US$ 439 milhões. Assim, eles reposicionaram carteiras diante da recente decisão do Federal Reserve (FED) e da divulgação dos próximos dados de inflação dos EUA.
Fundos mostram cautela dos investidores de BTC e ETH
Segundo a SoSoValue, ETFs à vista de BTC registraram saídas líquidas de US$ 103,6 milhões na segunda-feira (22/09).
O Fidelity FBTC liderou com resgates de US$ 75,6 milhões, seguido pelo ARK 21Shares ARKB, que perdeu US$ 27,9 milhões.
Em contraste, o IBIT da BlackRock conseguiu captar US$ 2,5 milhões, enquanto o BTCO da Invesco registrou a maior entrada do dia, de US$ 10 milhões.
Em contraste, o IBIT da BlackRock conseguiu captar US$ 2,5 milhões, enquanto o BTCO da Invesco registrou a maior entrada do dia, de US$ 10 milhões.
Já o GBTC da Grayscale, assim como os fundos HODL da VanEck e BRRR da Valkyrie, não mostraram grandes variações.
Os ETFs de ETH sofreram perdas ainda maiores, com saídas de US$ 140,7 milhões em um único dia.
O Fidelity FETH respondeu pela maior parte, com US$ 63,4 milhões em resgates, seguido pelo fundo ETH da Grayscale, que perdeu US$ 36,4 milhões.
Enquanto isso, o ETHW da Bitwise também registrou retiradas de US$ 23,9 milhões. Já o ETHE da Grayscale teve US$ 17,1 milhões em resgates.
Por outro lado, os fundos ETHA da BlackRock e ETHV da VanEck ficaram estáveis.
Produtos menores da Franklin, 21Shares e Invesco também não mostraram alterações relevantes.
ETFs de BTC e ETH perdem grande volume
No dia 22 de setembro, ETFs de Bitcoin já tinham perdido US$ 363 milhões em uma única sessão, puxados pelo Fidelity FBTC, que registrou US$ 276,7 milhões em saídas.
Os fundos de ETH perderam US$ 76 milhões no mesmo dia, novamente liderados pelo Fidelity FETH, acompanhados por retiradas no Bitwise e no ETHA da BlackRock.
No dia 23 de setembro, os ETFs à vista de Bitcoin detinham US$ 147,2 bilhões em ativos, o equivalente a 6,6% do valor de mercado da criptomoeda. As entradas acumuladas somam US$ 57,25 bilhões.
Os ETFs de Ethereum possuem US$ 27,5 bilhões em ativos, cerca de 5,45% do valor de mercado do ETH, com entradas acumuladas de US$ 13,7 bilhões.
As retiradas acontecem uma semana depois de os produtos de ativos digitais registrarem quase US$ 1,9 bilhões em entradas, segundo a CoinShares.
Esse movimento seguiu o primeiro corte de juros de 2025 pelo Federal Reserve, que reativou a demanda por cripto, mesmo com sinais de cautela dos formuladores de política monetária.
Naquele período, fundos de Bitcoin atraíram US$ 977 milhões. Enquanto isso, os produtos de ETH captaram US$ 772 milhões, estabelecendo recorde anual de US$ 12,6 bilhões para os ETFs lastreados em Ether.
O posicionamento do investidor segue sensível a sinais macroeconômicos.
Analistas destacam que os fluxos dos ETFs e a alavancagem em derivativos seguem como principais indicadores a acompanhar diante da política do Fed e da divulgação da inflação.
ETFs de BTC da BlackRock lideram receita de US$ 260 milhões
ETFs de Bitcoin e Ethereum ganharam ampla adesão nos últimos anos.
Os fundos da BlackRock já geram mais de US$ 260 milhões por ano. Assim, consolidando os produtos digitais como importante motor de lucros para a maior gestora de ativos do mundo.
Segundo Leon Waidmann, chefe de pesquisa da Onchain Foundation, os ETFs de BTC da BlackRock respondem por US$ 218 milhões desse total, enquanto os produtos de ETH contribuem com US$ 42 milhões.
‘Isso já não é mais experimento’, disse Waidmann. Ele destacou que a gestora transformou os ETFs cripto em fonte de receita comparável a produtos financeiros tradicionais.
Dessa forma, analistas acreditam que o sucesso da BlackRock cria referência para fundos de pensão. Além disso, fundos soberanos e seguradoras que estudam exposição a criptoativos.
Eric Balchunas, analista sênior de ETFs da Bloomberg, destacou as vantagens estruturais dos ETFs de cripto. Eles oferecem acesso imediato, baixo custo, potencial de rendimento, proteção regulatória e anonimato. Ou seja, características raramente associadas à posse direta de tokens.
Mercado cripto em recuperação?
O mercado segue com sinais mistos. O BTC foi negociado a US$ 113.717 na segunda-feira (22/09). Portanto, alta de 0,9% em 24 horas. Mas, dentro de uma faixa estreita entre US$ 111.369 e US$ 113.301.
O ETH caiu 0,4%, para US$ 4.173,88, acumulando queda de 7,1% na semana. Apesar da volatilidade, líderes do setor veem aumento da demanda institucional como fator de valorização no longo prazo.
Michael Saylor, fundador da Strategy, disse à CNBC que ETFs e empresas estão comprando bem mais Bitcoin do que os mineradores produzem diariamente, criando pressão de alta sustentada.
O Citigroup, porém, mantém cautela com o Ethereum e projeta preço de US$ 4,3 mil no fim de 2025, abaixo do recorde histórico de US$ 4.953 atingido em agosto.
