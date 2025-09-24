Nasceu bilionária: empresa brasileira possui 3.650 BTCs em reserva

OranjeBTC estreia como a primeira companhia da região com estratégia financeira totalmente voltada ao mercado cripto.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A OranjeBTC S.A. é a primeira companhia da América Latina com estratégia 100% voltada reserva de Bitcoin.

A empresa nasce com a missão de acelerar a adoção do Padrão Bitcoin no mercado brasileiro.

Assim, combinando uma tesouraria robusta com iniciativas de educação, pesquisa e investimentos em Bitcoin.

A OranjeBTC tem a intenção de se tornar uma companhia com ações negociadas em bolsa ainda em 2025.

A empresa foi idealizada pelo empreendedor brasileiro Guilherme Gomes.

Fundador e CEO da OranjeBTC, Gomes tem carreira no mercado financeiro tradicional e no ecossistema de Bitcoin, com passagens por Bridgewater Associates e pela Swan Bitcoin, nos Estados Unidos.

Com essa experiência, concebeu a primeira companhia da América Latina com estratégia voltada para o Bitcoin, com a missão de disseminar a educação e o investimento na região.

A OranjeBTC inicia sua trajetória estruturada em dois pilares estratégicos que são tesouraria e educação.

Reserva de Bitcoin

Com mais de 3.650 bitcoins em tesouraria, o equivalente a mais de R$ 2 bilhões considerando, a OranjeBTC estreia posicionada entre as 25 maiores Bitcoin Treasury Companies do mundo.

Essa quantidade de Bitcoins é o principal indicador de sua forte estratégia que é ser relevante detentora de Bitcoins na América Latina.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão para o Bitcoin (BTC), assim como as estimativas de outros especialistas.

‘A OranjeBTC nasce para liderar essa transição na América Latina, consolidando o uso do Bitcoin e construindo a ponte para que pessoas, empresas e instituições da região’, disse Guilherme Gomes, fundador e CEO da OranjeBTC.

Assim, a OranjeBTC incorpora a educação como parte fundamental de sua atuação.

A companhia tem como objetivo oferecer cursos, publicar pesquisas, organizar eventos e criar conteúdos sobre educação financeira, o papel do Bitcoin como capital digital e o emergente modelo das Bitcoin Treasury Companies.

Desse modo, o objetivo é difundir conhecimento, consolidar o uso do Bitcoin e preparar indivíduos e instituições para navegar a nova era dos ativos digitais globais.

Modelo inspirado e adaptado ao Brasil

Inspirada em casos internacionais de sucesso como MicroStrategy (EUA) e Metaplanet (Japão), a OranjeBTC adapta o modelo ao contexto brasileiro e latino-americano.

A companhia pretende ter suas ações negociadas na B3 ainda em 2025, como forma de fornecer maior transparência e regulação para que seus investidores.

Para viabilizar a expansão contínua da tesouraria e seus projetos de educação, a OranjeBTC poderá captar recursos por meio de emissões de ações.

Além de instrumentos conversíveis, emissões de dívida ou contratação de produtos estruturados.

A OranjeBTC é liderada por Bitcoiners de longa data e especialistas em mercados de capitais.

Além do fundador Guilherme Gomes, a companhia conta com um Conselho de Administração composto por Fernando Ulrich, Eric Weiss, Josh Levine e Julio Capua.

‘A OranjeBTC será a primeira empresa na bolsa com atuação exclusiva nesse segmento”, disse Fernando Ulrich.