Cryptonews Notícias de Bitcoin

Nasceu bilionária: empresa brasileira possui 3.650 BTCs em reserva

Bitcoin Btc Criptomoedas Mercado Reserva de criptomoedas
OranjeBTC estreia como a primeira companhia da região com estratégia financeira totalmente voltada ao mercado cripto.
Autor
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Verificado por
Paulo José
Autor
Paulo José
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Bitcoin hoje

A OranjeBTC S.A. é a primeira companhia da América Latina com estratégia 100% voltada reserva de Bitcoin.

A empresa nasce com a missão de acelerar a adoção do Padrão Bitcoin no mercado brasileiro.

Assim, combinando uma tesouraria robusta com iniciativas de educação, pesquisa e investimentos em Bitcoin.

A OranjeBTC tem a intenção de se tornar uma companhia com ações negociadas em bolsa ainda em 2025.

A empresa foi idealizada pelo empreendedor brasileiro Guilherme Gomes.

Fundador e CEO da OranjeBTC, Gomes tem carreira no mercado financeiro tradicional e no ecossistema de Bitcoin, com passagens por Bridgewater Associates e pela Swan Bitcoin, nos Estados Unidos.

Com essa experiência, concebeu a primeira companhia da América Latina com estratégia voltada para o Bitcoin, com a missão de disseminar a educação e o investimento na região.

A OranjeBTC inicia sua trajetória estruturada em dois pilares estratégicos que são tesouraria e educação.

Reserva de Bitcoin

Com mais de 3.650 bitcoins em tesouraria, o equivalente a mais de R$ 2 bilhões considerando, a OranjeBTC estreia posicionada entre as 25 maiores Bitcoin Treasury Companies do mundo.

Essa quantidade de Bitcoins é o principal indicador de sua forte estratégia que é ser relevante detentora de Bitcoins na América Latina.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão para o Bitcoin (BTC), assim como as estimativas de outros especialistas.

‘A OranjeBTC nasce para liderar essa transição na América Latina, consolidando o uso do Bitcoin e construindo a ponte para que pessoas, empresas e instituições da região’, disse Guilherme Gomes, fundador e CEO da OranjeBTC.

Assim, a OranjeBTC incorpora a educação como parte fundamental de sua atuação.

A companhia tem como objetivo oferecer cursos, publicar pesquisas, organizar eventos e criar conteúdos sobre educação financeira, o papel do Bitcoin como capital digital e o emergente modelo das Bitcoin Treasury Companies.

Desse modo, o objetivo é difundir conhecimento, consolidar o uso do Bitcoin e preparar indivíduos e instituições para navegar a nova era dos ativos digitais globais.

Modelo inspirado e adaptado ao Brasil

Inspirada em casos internacionais de sucesso como MicroStrategy (EUA) e Metaplanet (Japão), a OranjeBTC adapta o modelo ao contexto brasileiro e latino-americano.

A companhia pretende ter suas ações negociadas na B3 ainda em 2025, como forma de fornecer maior transparência e regulação para que seus investidores.

Para viabilizar a expansão contínua da tesouraria e seus projetos de educação, a OranjeBTC poderá captar recursos por meio de emissões de ações.

Além de instrumentos conversíveis, emissões de dívida ou contratação de produtos estruturados.

A OranjeBTC é liderada por Bitcoiners de longa data e especialistas em mercados de capitais.

Além do fundador Guilherme Gomes, a companhia conta com um Conselho de Administração composto por Fernando Ulrich, Eric Weiss, Josh Levine e Julio Capua.

‘A OranjeBTC será a primeira empresa na bolsa com atuação exclusiva nesse segmento”, disse Fernando Ulrich.

📚Neste guia, apresentamos as melhores oportunidades de pré-lançamento de criptomoedas, segundo nossos especialistas.

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$4,104,830,958,583
-4.22
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$113,651
1.33 %
Bitcoin

Mais Artigos

Notícias de Altcoin
Criptomoeda desaba 99% após roubo de hackers em US$ 1,2 milhão
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-09-24 21:15:00
Price Predictions
BTC pode ir além de US$ 1 milhão se superar o ouro: entenda
Anderson Mendes
Anderson Mendes
2025-09-24 20:18:00
Pedro Augusto
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores