Alta do mercado cripto não impulsiona exchanges, revela estudo

O mercado de criptomoedas deu sinais de recuperação no segundo trimestre de 2025. Esse movimento foi impulsionado pelo crescente interesse nos ETFs de Bitcoin à vista e pela forte valorização do próprio BTC.

Segundo o novo relatório da TokenInsight, o valor total do mercado cripto atingiu US$ 3,46 trilhões no fim do trimestre.

Isso representa uma alta de 28,2% em relação ao primeiro trimestre. Apesar disso, a atividade nas exchanges não acompanhou esse crescimento.

O sentimento cauteloso, a baixa participação das altcoins e fatores macroeconômicos pesaram sobre os volumes de negociação.

Volume nas exchanges recua mesmo com alta do mercado cripto

A TokenInsight aponta que o volume total negociado nas 10 maiores exchanges chegou a US$ 21,6 trilhões no último trimestre.

Isso representa uma queda de 6,16% em comparação com os três meses anteriores.

1/ The Top 10 exchanges total $21.58T in volume, a decrease of 6.16% compared to the previous quarter. pic.twitter.com/Ue57kdpUP0 — TokenInsight (@TokenInsight) July 16, 2025

O Bitcoin teve um desempenho notável, subindo de US$ 83.000 para mais de US$ 111.000. Mesmo assim, o restante do mercado teve resultados irregulares.

A liquidez ficou concentrada em poucos ativos de grande capitalização. Muitas altcoins seguiram com baixa atividade e perda de interesse.

O mercado à vista, em especial, sofreu uma retração mais acentuada. O volume diário médio caiu de US$ 51 bilhões para US$ 40 bilhões.

No total, o volume à vista das principais exchanges somou US$ 3,63 trilhões, queda de 21,7% em relação ao trimestre anterior.

Já os derivativos mostraram mais resiliência, com US$ 20,2 trilhões negociados, redução de 3,6% na comparação trimestral.

Nesse sentido, a busca por proteção diante da volatilidade e do cenário global incerto sustentou o setor.

O volume diário médio de derivativos caiu para US$ 226 bilhões, contra US$ 233 bilhões no primeiro trimestre. Isso mostra a cautela crescente entre os investidores.

Binance lidera, mas vê espaço se abrir para rivais

A Binance manteve a liderança no volume total negociado nas exchanges, com 35,39% de participação. No entanto, houve leve recuo frente ao trimestre anterior.

Assim, outras plataformas aproveitaram o espaço: OKX, Bitget, HTX, Gate e KuCoin ganharam mercado.

A Gate apresentou o maior avanço, com aumento de 2,55%. A OKX veio logo depois, com alta de 1,08%.

No mercado de open interest, a Binance também avançou, subindo 0,36% e alcançando 23,83% de participação. Bitget, OKX e HTX também registraram ganhos modestos.

Esses dados mostram que os usuários estão diversificando. Plataformas menores continuam atraindo volume, mesmo com a desaceleração geral da atividade.

Bitcoin deixa tokens de exchanges para trás

Enquanto o Bitcoin saltou 31,62% no trimestre, os tokens de exchanges ficaram atrás. O BNB liderou com alta de 8,91%, seguido por ganhos mais tímidos em OKB, BGB e KCS.

A maioria dos demais tokens recuou, refletindo a queda de interesse nas altcoins. Segundo a TokenInsight, esses ativos costumam seguir o desempenho do mercado alternativo, que perdeu liquidez e volume neste período.

Com a incerteza macroeconômica e a falta de avanços regulatórios consistentes, o terceiro trimestre tende a continuar desafiador para os tokens ligados a exchanges.

A TokenInsight prevê que esse segmento seguirá com desempenho desigual.

O foco dos investidores deve continuar nos ativos de maior capitalização, com alocação seletiva nos tokens de corretoras.

