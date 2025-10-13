توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): العملة تبحث عن قاع سعري بانتظار استقرار عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، فهل يُنصح باستغلال فرصة التراجع للشراء؟

تشير توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) إلى انزلاق سعر العملة دون 2.40$ وسَط معاناتها من استمرار الحيتان بالبيع وتأخير القرار بشأن صناديقها المتداولة في البورصة (XRP ETFs)، ومُحللون يرون الارتداد مشروطاً باستقرار عملة بيتكوين (Bitcoin) أولاً.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يتم تداول عملة ريبل (Ripple) بالقرب من مستوى 2.38$ على تراجع بنسبة 3% في آخر 24 ساعة مع ازدياد انعدام اليقين، إذ تُعاني العملة من تقلباتٍ هابطةٍ نتيجة أنشطة الحيتان (كبار المستثمرين) البيعية وتأخير القرارات بشأن صناديقها المتداولة في البورصة (XRP ETFs) وأجواء العزوف عن المخاطرة بشكلٍ عام، فيما استعادت عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) مواقِعَها أعلى مستوياتٍ سعريةٍ هامة.

وتشير القيمة السوقية الحالية لعملة ريبل (Ripple) حالياً إلى 142.7 مليار دولار، لتحتل المرتبة الخامسة في ترتيب العملات الرقمية، ويتزامن ضعف أدائها مؤخراً مع تزايد المخاوف من مرور سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بموجة استقرار دون مستوى 115,000$، ما قد يُعمق موجة تصحيح سعر عملة ريبل (Ripple) قبل أن تبدأ بأيّ تعافٍ ملحوظ.

خروج الحيتان وتأجيل القرار بشأن صناديقها المتداولة في البورصة (XRP ETFs) يلقيان بثقلهما على المزاج العام

استمرَّ كبار مستثمري عملة ريبل (Ripple) ببيع أكثر من 400 مليون عملة XRP على مدار الشهر الماضي بقيمةٍ تتجاوز 1.25 مليار دولار، ما عمّق موجة البيع الأخيرة بالتزامن مع الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي أجبرَ لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على تأجيل مُراجعاتها لسبعةٍ من الطلبات المُعلقة لإطلاق صناديق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETFs).

فقد تم تأجيل الموافقات التي كان من المُنتظر صدورها بين 18 تشرين الأول/أكتوبر و14 تشرين الثاني/نوفمبر نتيجة تقليص عدد كوادر لجنة الأوراق المالية والبورصات، وتتوقع منصة المراهنات Kalshi استمرارَ الإغلاق الحكومي لمدة تصل إلى 25 يوماً وتأخر القرارات التنظيمية حتى انتهائه، فيما يتوقع مُحللون عودة التفاؤل بمجرّد انتهاء الإغلاق الحكومي والموافقة على طلبات الـ ETFs، ما قد يتيح لسعر عملة ريبل (Ripple) الارتدادَ إلى 3.30$.

غير أن غياب تحديثاتٍ بشأن صندوق iShares XRP Trust التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) والمشاركة الضعيفة من جانب المستثمرين الأفراد ما يزال يعيق اكتساب العملة للزخم، كما أسهمت توترات السوق في تعرض جميع الأصول الرقمية لضغوطٍ بيعية موسعةٍ نتيجة تهديد ترامب بفرض رسومٍ جمركية قدرها 100% على الواردات الصينية؛ وأطلق ذلك حراكاً عالمياً خاطفاً لتجنب المخاطرة أدى إلى تراجع قيمة مؤشري S&P 500 وNasdaq بنسب تتجاوز 2%، كما انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبةٍ فاقت 10% خلال يومٍ واحد.

التحليل الفني لسعر عملة ريبل (Ripple): السعر يواصل كسر نمط المثلث

تقع عملة ريبل (Ripple) تحت الضغط –من الناحية الفنية– بعد كسر تحركاتها السعرية نمط المثلث المتناظر الممتد منذ تموز/يوليو، ليطلق كسرُ مستوى دعم 2.70$ موجة تصفية قويةٍ لإيقاف الخسارة دفعت السعر للتراجع إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر عند 2.30$، فيما يلعب خط متوسط الحركة البسيط المقاس بمدى 100 يوم (SMA-100) المستقر عند 2.63$ دورَ حاجز المقاومة الأقرب، كما استقرت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 26.9 ضمن نطاق البيع الزائد. ومع إمكانية حدوث ارتدادة سعرية وشيكةٍ، قد يُطلق الفشل في اختراق منطقة الدعم التي تحولت إلى حاجز مقاومة ضمن نطاق 2.70$-2.80$ العنانَ لموجات بيع إضافية.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple)، المصدر: Tradingview

فإذا استمرَّ الزخم الهابط، يُمكن إعادة اختبار مستوى دعم 2.02$ الموافق لمستوى تصحيح فيبوناتشي، وربّما نطاق التجميع الذي سبق انطلاقة تموز/يوليو عند 1.77$، ويُمكنكم ترقّب تشكل شمعة المطرقة أو أخرى ممتدة الذيل (دوجي) عند مستوى 2.30$ كعلامةٍ على إنهاك البائعين تمهيداً لانعكاس مؤقتٍ للمسار.

واتباعاً للنهج الحذر، يُمكن للمتداولين الشراء بالقرب من مستوى الدعم لاستهداف التعافي نحو منطقة 2.80$-3.18$ مع استقرار الزخم، ووضع حدٍّ لإيقاف الخسائر دون مستوى 2.25$، لكنّ الضعف المستمر لعملة بيتكوين (Bitcoin) قد يؤخر التعافي، ما يُوحي بأن سعر العملة لم يبلغ أدنى مستوياته المحتملة لهذه المرحلة بعد.

الآفاق السعرية: ترقب ارتداد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أولاً قبل الشراء استغلالاً للتراجع

فيما تبدو التوقعات السعرية لعملة ريبل (Ripple) على المدى القصير غير مبشرة، تتجه بياناتها الأساسية إلى التعافي خاصةً من ناحية الصناديق المتداولة في البورصة والاهتمام المؤسساتي؛ فبمجرد تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حاجز 115,000$، يمكن للسوق عكس مساره، وعندها يمكن لعملة ريبل (Ripple) تعويض بعض خسائرها.

وسيستهدف المتداولون -حتى ذلك الحين- أي ارتدادة محتملةٍ للبيع ترقباً لإعادة الشراء بنطاق 2.00$-2.30$، إذ يُمكن لتصحيح قوي التمهيد لتعافٍ أقوى في الربع الرابع بمجرّد تراجع ضغوطات الاقتصاد الكلي.

