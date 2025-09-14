توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل تشعل المواعيد النهائية المنتظرة للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بين 18 و25 تشرين الأول/أكتوبر شرارة الانطلاق؟

يُبدي سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) تماسكاً حول 3.17$ عقبَ ارتفاعه بنحو 4% في آخر 24 ساعة مع أحجام تداول يومي بلغت 6 مليار دولار، بعد أن اكتسبت ثالثة ترتيب العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية زخماً إضافياً مع اقترابها من حاجز محوري. وفيما تكتسب الأسابيع القادمة أهمية إضافية مع اقتراب المواعيد النهائية لقرارات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) النهائية المُنتظرة للبت في الطلبات المقدمة لإنشاء صناديق متداولةٍ في البورصة مُرتبطةٍ بتداولات عملة ريبل الفورية (XRP Spot ETFs) في الفترة من 18 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر.

September 17 = Fed rate cut



October 18 – 25 = XRP Spot ETFs final decision dates



●Grayscale = 10/18

●21SHARES = 10/19

●Bitwise = 10/20

●Canary Capital = 10/24

●WisdomTree = 10/25

●Franklin Templeton = 10/25

●CoinShares = 10/25



November 4 – 5 = Ripple Swell Conference pic.twitter.com/BHOHH8o3aB — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) August 30, 2025

عملة ريبل (Ripple) تحقق مكاسب مع اقتراب المواعيد النهائية التي وضعتها SEC

تواصل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تأجيل قراراتها النهائية بشأن الطلبات المقدمة لإنشاء صناديق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETFs)، بما فيها طلب Franklin XRP ETF المُقدم في آذار/مارس. ومن المُنتظر صدور قرار بهذا الشأن في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما تم تحديد المواعيد النهائية لبقية طلبات الـ ETFs بين 18 و25 تشرين الأول/أكتوبر.

Polymarket betting a staggering 93% chance of XRP ETF approval in 2025. pic.twitter.com/757q1SlL5p — Vincent Van Code (@vincent_vancode) September 9, 2025

حالياً، تتم دراسة 15 طلباً لإنشاء XRP Spot ETFs، وسَط ترجيح متداولي أسواق التوقعات بوليماركت (Polymarket) أن تتمَّ المُوافقة عليها بنسبة 93% قبل نهاية العام، في أجواء مشابهةٍ لفترة ترقب الموافقة على إطلاق سابقتها لعملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs)؛ إذ لم تُؤثر التأجيلات على المزاج العام الإيجابيّ المُرتبط بالعملة.

يُذكر أن الموافقات إذا تمت ستمثل عاملاً فارقاً في التبني المؤسساتي لعملة ريبل (Ripple)، وربّما تُوفر لها مواردَ استثمارية قوية تُنعش سيولتها، كما يُسهم اقتراب انطلاق موسم العملات البديلة في تهيئة الظروف؛ حيث بلغت قيمة مؤشر موسم العملات البديلة 78 في دلالةٍ على تدوير الاستثمارات باتجاهها بعيداً عن عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، لتُشكل هذه الظروف مجتمعةً قاعدة انطلاق قوية لسِعر عملة ريبل (Ripple) إذا صدَرَت الموافقات في تشرين الأول/أكتوبر.

طلب المستثمرين الأفراد وبيانات العقود الآجلة يرجحان مواصلة الارتفاع

تكشف بيانات البلوكتشين وأسواق عقود المشتقات تزايد الطلب على عملة ريبل (Ripple)؛ فازدادت الفائدة المفتوحة (إجمالي قيمة عقود المشتقات السارية) المُرتبطة بالعملة إلى 8.51 مليار دولار هذا الأسبوع بعد أن كانت 7.37 ملياراً الأسبوع الماضي. وفيما ازدادت أعداد المتداولين المُضاربين على الارتفاع، بقيت الفائدة المفتوحة دون مستويات شهر تموز/يوليو البالغة 10.94 مليار دولار، ليُوحي هذا الازدياد المستمر بتزايد الثقة بأدائها المستقبلي.

جدير بالذكر ارتفاع معدلات التمويل (الرسومُ الإضافية التي يدفعُها المضاربون لفتح صفقاتٍ آجلةٍ مُضاربةٍ على الارتفاع) لتبلغ 0.0107% الجمعة الماضية إثر احتفاظ المتداولين بصفقاتهم المضاربة على الارتفاع، تأكيداً على استعداد السوق لتحركاتٍ سعرية مُؤثرة.

نقاطٌ هامةٌ تدعم السيناريو المبشر:

ازدياد الفائدة المفتوحة من 7.37 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 8.51 مليار دولار حالياً.

ارتفاع معدلات التمويل لتبلغ 0.0107% في دلالةٍ على استعداد المضاربين لدفع رسوم إضافية للمُضاربة على الارتفاع.

استقرار قراءة مؤشر موسم العملات البديلة عند 78 يعني تلقي العملات البديلة استثماراتٍ إضافية.

يشيرُ كلُّ ذلك إلى ترقب المتداولين مُحفزات تشرين الأول/أكتوبر التي قد تشعل فتيل الانطلاقة المنتظرة.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) – الآفاق الفنية

أصبَحت توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) أكثر تفاؤلاً فنياً إثرَ نجاح السعر باختراق نمط الوتد الهابط، وهو أحد النماذج المبشرة بانعكاس المسار، واختراقُه للأعلى يُعَد إيذاناً بانتهاء موجة التصحيح، ما دفع السعرَ للاستقرار حالياً أعلى خط متوسط الحركة الأسي المقاس بمدى 50 يوماً (EMA-50) المُستقر عند 3.01$، ونظيره بمدى 200 يوم (EMA-200) عند 2.12$، والذي يُمثل دعماً طويل الأجل للسعر.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple) اليومية، المصدر: Tradingview

وتُظهر مستويات تصحيح فيبوناتشي أن مستوى 2.99$ يُمثل قاعدة انطلاق سعر عملة ريبل (Ripple) صوبَ حاجز 3.25$، واختراقُه يُفسح المجال للمتابعة نحو 3.43$ وربّما إعادة اختبار حاجز انطلاقة تموز/يوليو عند 3.66$. وإذا استمرَّ هذا الزخم وتبعه ورود استثماراتٍ مؤسساتية، يُمكن لسعرها استهداف لاحقه عند 5$ في المدى المتوسط.

من جانب آخر، استقرّت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 63 دون نطاق الشراء الزائد، وتشير شموع التداول الابتلاعية الأخيرة إلى ازدياد ضغوط الشراء وتتماشى مع القيعان السعرية متدرجة الارتفاع لشهر تموز/يوليو، ويُمكن للمتداولين المُوازنة بين المخاطرة والمكافآت بفتح صفقة مضاربةٍ على الارتفاع فور اختراق حاجز 3.26$ مُستهدفين بلوغ 3.43$ و3.66$ مع وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر دون مستوى 2.99$.

فإذا تمّت الموافقة على طلبات XRP Spot ETFs بين 18 و25 تشرين الأول/أكتوبر؛ قد ينطلق سعر عملة ريبل (Ripple) للأعلى مُخترقاً قمته الأخيرة عند 3.66$، وربّما تمتد انطلاقته إلى 5$.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة معاملات بلوكتشين سولانا

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني للبلوكتشين الرائدة بإتاحة ميزات العقود الذكية وإمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) الفائق وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) الخاطفة، يُوفر حل طبقتها الثانية الفريد لعملته استخداماتٍ عملية متنوعة بما فيها إتاحة الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

من جهته، يُولي فريق المشروع اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، بدليل إخضاع العقد الذكي لعملته بنجاح إلى تدقيق شامل من قبل فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية. ونتيجة تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب 15.7 مليون دولار مع بقاء كميةٍ محدودة من العملات المخصصة للاكتتاب. تُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012915$، ومن المقرّر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع والدفع باستخدام أرصدتكم من العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا