توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): الصندوق المتداول في البورصة للعملة (Ripple ETF) برافعة مالية ذات خمسة أضعاف قد يؤدي إلى زيادة المكاسب، هل سنشهد وصول سعر العملة إلى 100$؟

قد يُغير صندوق تداول عملة ريبل في البورصة (Ripple ETF) كلَّ شيء، إذ تتجه توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) الآن إلى 100$ مع زيادة إقبال المؤسسات عليها.

قدّمت شركة إدارة أصولٍ كبرى مؤخراً طلباً لترخيص صندوق متداول لعملة ريبل (Ripple) في البورصة (Ripple ETF) برافعة مالية، ما قد يدعم توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) مع زيادة وول ستريت استثماراتها في قطاع الكريبتو.

في هذا السياق، تقدّمت شركة Volatility Shares -إحدى الشركات الرائدة في إدارة الأصول- طلباً لإطلاق صندوق ETF جديد مرتبطٍ بعملة ريبل (Ripple) برافعة مالية مقدارها 5 أضعافٍ بهدف تعظيم عوائد المستثمرين، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أطلقت الشركة سابقاً صندوقاً مماثلاً يُوفر عوائد برافعة مالية بمقدار ضعفين.

Sonic BOOOM! — 27 leveraged 3x and 5x single stock ETFs filed by Volatility Shares!



3x AMD ETF

3x AMZN ETF

3x COIN ETF

3x CRCL ETF

3x GOOGL ETF

3x MSTR ETF

3x NVDA ETF

3x PLTR ETF

3x TSLA ETF

3x Bitcoin ETF

3x Ether ETF

3x Solana ETF

3x XRP ETF

3x VIX ETF



5x AMD ETF

5x AMZN… pic.twitter.com/JjxTlUdqUw — ETF Hearsay by Henry Jim (@ETFhearsay) October 14, 2025

وتستخدم صناديق التداول ذات الرافعة المالية أدواتٍ مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات لتعزيز فرص الاستفادة، ما يسمح للمستثمرين بمضاعفة أرباحهم (أو خسائرهم) من خلال الاقتراض عبر حسابات الهامش.

وإلى جانب منتجها الخاص ببلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، تشرف شركة Volatility Shares الآن على ما تصل قيمته إلى 781 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، ما يعكس النمو السريع في الطلب المؤسساتي على أدوات الاستثمار القائمة على الأصول الرقمية.

فمع طرح المزيد من الشركات المالية العملاقة لمنتجاتٍ مماثلةٍ، تتعزز التوقعات بارتفاع قيمة عملة ريبل (Ripple) بشكلٍ متزايد.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): التجميع المستمر يُرجّح ارتفاعاً كبيراً إلى 10$

انخفض سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 13% خلال الأسبوع الماضي، إلا أن نشاط التداول ما يزال مرتفعاً، إذ بلغ حجم التداول 6 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يُمثل 4% من المعروض المتداول.

وعلى الرغم من التراجع الذي شهده، ما يزال سعر عملة ريبل (Ripple) ثابتاً ضمن نطاق يتراوح بين 2$ و3.65$ بانتظار تحقيق اختراق ما، بينما تتجه عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance-BNB) نحو مستوياتٍ سعريةٍ جديدة.من ناحيةٍ أخرى، قد تمثل مرحلة الاستقرار النسبي هذه علامةً على التجميع لا الضعف، ما يعني أن السعر قد يكون في انتظار المُحفّز المناسب للانطلاق نحو موجةٍ صاعدة قوية.

هنا، قد يُعتبر التقاطع الصاعد لمؤشر القوة النسبية (RSI) فوق متوسط ​​الحركة لـ 14 يوماً إشارةً مبكرةً على ارتفاع جديد قادم.

أما على المدى القريب، فيبدو الوصول إلى سعر 10$ هدفاً واقعياً مع تزايد تبنّي المؤسسات للعملة. وعلى المدى الأطول، فما تزال التوقعات بوصول سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 100$ قائمةً مع توسّع النظام التقني واستخدامات العملة.

بالتوازي مع ذلك، أثار موسم العملات البديلة اهتماماً كبيراً بالاكتتابات التي ما تزال في مراحلها المبكرة، مثل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER)، وهي شبكة طبقة ثانية على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) مدعومة من بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، والتي جمع اكتتابها أكثر من 23 مليون دولار حتى الآن من مستثمرين يتوقون لاغتنام الموجة التالية من الفرص المحتملة.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) قد تطلق عصراً جديداً ضمن قطاع التمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين (BTCFi)

انتظر مالكو عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) فترةً طويلة ليروا مشروعاً يحل المشكلات التي حالت دون توسّع نظام التمويل اللامركزي (DeFi) على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain).

تُقدّم عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أول حلّ توسُّع من الطبقة الثانية لأفضل العملات الرقمية -عملة بيتكوين (Bitcoin)- مستفيدةً من كفاءة شبكة سولانا (Solana Blockchain) وانخفاض تكاليف معاملاتها، إلى جانب دعمها للعقود الذكية.

وتتيح أداة الربط في مشروع بيتكوين هايبر لمالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) إرسالَ عملاتهم بأمان إلى محفظة بيتكوين مُخصصةٍ والحصول على عملات ملفوفةٍ مُكافئة على شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) لاستخدامها في الرهن والإقراض وتحقيق العوائد على أصولهم من خلال مجموعةٍ من التطبيقات اللامركزية (dApps) القائمة على هذه الشبكة الجانبية.

ومع تزايد تبنّي أفضل المَحافظ ومنصات التداول لهذا الحلّ، من المُتوقع أن يرتفع الطلب على عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بشكلٍ كبير، ما يجعلها واحدةً من أكثر عملات الاكتتاب جاذبيةً هذا العام.

لشراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) قبل ارتفاع سعرها في المرحلة المُقبلة، قوموا بزيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر وربط محافظكم -مثل محفظة بيست واليت (Best Wallet)– بواجهته، مع إمكانية الدفع بعملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة إيثيريوم (Ethereum)، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

