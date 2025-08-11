توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) بعد ارتفاع أسبوعي نسبته 11.1%، هل ستحفز الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) حركة سعرية ضخمة؟

بلغ سعر عملة ريبل (Ripple) قيمة 3.38$ بعد ارتفاعه بنسبة 11.1% خلال أسبوع، وذلك بعد لفت الأنظار إليها إثرَ تطور قانوني كبير. بدأ هذا الارتفاع عندما تقدمت شركة ريبل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بطلب إلى محكمة استئناف الدائرة الثانية لرفض الاستئنافات المُقدمة منهما، ما يشير إلى أن نزاعهما القانوني الذي استمر 5 سنوات قد يكون على وشك الانتهاء.

عن ذلك، أكد ستيوارت ألدروتي (Stuart Alderoty) -المدير القانوني لشركة ريبل- أن الطرفين اتفقا على تحمّل الرسوم القانونية الخاصة بهما، وهو مؤشر كبير على اقتراب انتهاء القضية.

✅ Ripple vs SEC: Case Closed



The SEC has confirmed a Joint Stipulation to Dismiss Appeals, officially wrapping up its case against @Ripple, @bgarlinghouse, and @chrislarsensf.



The gavel has fallen, a new chapter begins for #XRP 📜🚀 pic.twitter.com/CARbs9OvHz — John Squire (@TheCryptoSquire) August 8, 2025

يُذكر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) زعمت في الدعوى المقدمة عام 2020 أن مبيعات عملة ريبل (Ripple) تُعتبر أوراقاً مالية غير مسجلة. وفي عام 2023، قررت المحكمة أن مبيعات عملة ريبل (Ripple) على منصات التداول مثل كوينبيس (Coinbase) وبينانس (Binance) لا تُصنف كمعاملات أوراق مالية، رغم تحميل شركة ريبل (Ripple) المسؤولية عن بعض عمليات البيع المؤسسية.

وقد رفضت المحكمة تسوية مقترحة قيمتها 50 ميون دولار في وقتٍ سابق من هذا العام، إلا أن الطلب الأخير -مع تحديث مرتقب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بحلول 15 آب/أغسطس- يشير إلى أن الحل النهائي قد يكون قريباً. بالتالي، يُمكن أن تفتح التسوية القانونية الطريق أمام مشاركة مؤسسية أوسع، لا سيّما إذا تم إطلاق صناديق عملة ريبل المتداولة في البورصة (XRP ETFs).

الاختراق الفني لسعر عملة ريبل (Ripple) يستهدف مستوى 3.65$

تبدو توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) إيجابية، حيث يُظهر سعرُها حركة نشطة على المخطط البياني في إطار ساعتين، مع اختراق نمط المثلث المتماثل الذي تشكل عقب انخفاض نسبته 18% أواخرَ تموز/يوليو. وقد أدى هذا الاختراق المدعوم بخط اتجاه صاعد قوي إلى ارتفاع الأسعار بنسبةٍ تقارب 20%، في تحدٍّ لمستوى المقاومة عند 3.38$.

وتتوافق مؤشرات الزخم مع هذا الميل للصعود، إذ أصبح مؤشر MACD إيجابياً بعد التقاطع، بينما لا تزال قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) تقترب من 60 مشيرةً إلى وجود مجالٍ لمزيد من الارتفاع قبل سيطرة ظروف البيع الزائد.

مخطط بياني لسعر عملة ريبل، المصدر: TradingView

يشبه تماسك السعر أسفل مستوى المقاومة نمط العلم الصاعد، ما يشير إلى احتمال حدوث موجة صاعدة أخرى. ويرتفع متوسط الحركة البسيط (SMA)المُقاس في 50 ساعة -الموجود حالياً عند 3.12$- إلى جانب خط الاتجاه، ما يوفر منطقة دعم حرجة للمشترين عند الانخفاضات. وإذا تمكن الثيران (المضاربون على ارتفاع السعر) من دفع السعر للارتفاع فوق 3.38$ فقد يرتفع نحو مستويات 3.51$، يليه 3.65$، أي أقل بقليل من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجّلها في عام 2018، كلُّ هذا وفقاً لتوقعات مستوى فيبوناتشي وحسابات الحركة المقاسة.

المقاومة الفورية: 3.38$

3.38$ الأهداف الصاعدة التالية: 3.51$ و3.65$

3.51$ و3.65$ مستويات الدعم الأساسية: 3.21$ و3.12$

3.21$ و3.12$ تأكيد الاختراق: الإغلاق فوق مستوى 3.38$ مع زيادة حجم التداول

زخم الصناديق المتداولة في البورصة قد يحفز ارتفاعات قوية

إذا حافظ السعر على هذه البنية، خاصة في حال جاء الحكم في قضية قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لصالح شركة ريبل، فقد يكون اعتماد الصناديق المتداولة في البورصة(ETF) الحافزَ الرئيسي. سيفتح هذا الباب أمام الاستثمارات المؤسسية، تماماً كما حدث مع عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد إطلاق صناديق التداول الفوري في البورصة الخاصة بها هذا العام، وإذا أضفنا إلى ذلك الزخم الفني لسعر عملة ريبل (Ripple) فقد نشهد حركة صاعدةً قوية إلى مستوى 4.00$ وربما أعلى.

بالنسبة للمتداولين، تبدو إستراتيجية التداول المقترحة واضحة للغاية، وتتضمن الاختراق فوق مستوى 3.38$ مع وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى 3.12$، ما ينتج عنه نسبة مخاطرة إلى تحقيق عائد جيدة للغاية. على الصعيد الكلي، فإن تراجع الضغوط التنظيمية وتدفقات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) سيشكلان توافقاً نادراً بين المؤشرات الفنية والمزاج العام للسوق.

وإذا اتفقت كل تلك العوامل، فقد لا يختبر سعر عملة ريبل (Ripple) أعلى مستوياته التي شهدها في عام 2018 وحسب، بل قد يحقق أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق، لتصبح ريبل واحدةً من أفضل العملات أداءً في دورة الكريبتو القادمة.

