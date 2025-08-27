قيمة العقود الآجلة المفتوحة لعملة ريبل (Ripple-XRP) تتجاوز المليار دولار في بورصة شيكاغو التجارية (CME)

تجاوزت أحجام تداول العقود الآجلة لعملة ريبل (Ripple) علامة المليار دولار في 25 آب/أغسطس، لتسجّل أعلى نشاط يومي لها منذ منتصف تموز/يوليو.

حققت العقود الآجلة لعملة ريبل (Ripple-XRP) في بورصة CME Group إنجازاً لافتاً بتجاوز الفائدة المفتوحة (قيمة العقود الآجلة السارية) حاجز المليار دولار، لتصبح أسرَع العقود الآجلة المرتبطة بأصول رقمية وصولاً إلى هذا المَعلم، وذلك بعد 3 أشهر فقط من إطلاقها، ما يعكس تزايد الاهتمام المؤسساتي بالتعرض الاستثماري للأصول الرقمية بطرق خاضعةٍ للرقابة التنظيمية.

فقد صرّحت بورصة CME بأن القيمة الإجمالية الإسمية للعقود الآجلة المُرتبطة بالأصول الرقمية لديها تجاوَز للمرة الأولى علامة 30 مليار دولار، حيث تخطت قيمة العقود الآجلة لكلٍّ من عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple) حاجز المليار دولار، إلا أن الأخيرة حققت هذا الإنجاز بوتيرة قياسيةٍ فاقت نُظرَائها نظراً لتمتّعها باهتمام متزايد من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية.

وفيما يشير ذلك إلى نضج السوق وزيادة السيولة المتوفرة في أسواق مشتقات الأصول الرقمية، يرى محللون أنها تعكس تشكل موجة استثماراتٍ مؤسساتية جديدة مع توسّع انخراط المؤسسات المالية التقليدية في أسواق الكريبتو عبر قنواتٍ خاضعةٍ للرقابة التنظيمية.

Our Crypto futures suite just surpassed $30B in notional open interest for the first time ever. 💥



Our SOL and XRP futures, along with ETH options, each crossed $1B in OI, with XRP being the fastest-ever contract to do so, hitting the mark in just over 3 months.🔥



This is a… pic.twitter.com/xXV9TyP61O — CME Group (@CMEGroup) August 25, 2025

أحجام التداول القوية تدفع السعر لاختبار مستويات دعم رئيسية قبل الارتدادة المرتقبة

شهدت عملة ريبل (Ripple) تقلباتٍ ملحوظة على مدار يوم أمس الموافق 26 آب/أغسطس؛ ففي آخر 24 ساعة، استمر السعر بالتأرجح في نطاق 5% بين 2.98$ و2.84$. وجاءت أكثرُ تحركاته حدةً بتاريخ 25 آب/أغسطس حين تراجع السعر من 2.96$ إلى 2.84$ وسط أحجام تداول فاقت متوسطها اليومي بثلاثة أضعاف.

وسُرعان ما تدخلت عمليات الشراء المؤسساتي لتدفع السعر للارتداد إلى 2.92$، فيما وصف المتداولون مستوى 2.84$ بمستوى دعم محوري، مع إشارة أحجام التداول إلى تجدد نشاط الصناديق والمؤسسات الاستثمارية. وخلال الساعة الأخيرة من جلسة التداول، ارتفع السعر بنسبة 0.7% من 2.90$ إلى 2.92$ مع تداول أكثر من 5.7 مليون عملة XRP.

على صعيد أسواق المشتقات، سجلت العقود الآجلة لعملة ريبل (Ripple) بتاريخ 25 آب/أغسطس أعلى نشاط يومي منذ 15 تموز/يوليو، حيث تم تداول 7,533 عقد بقيمة إجمالية فاقت المليار دولار، كما تم تداول أكثر من 251,000 عقد آجل لعملة XRP عبر بورصة CME منذ إطلاق هذا المنتج في أيار/مايو، ما يعني قيمة إسمية تراكمية توازي 9.02 مليار دولار.

مؤشرات فنية ترجّح اختبار سعر عملة ريبل (Ripple) مستويات أدنى

تتسم عقود عملة ريبل (Ripple) الآجلة على بورصة CME بخضوعها للرقابة التنظيمية، إذ تتم تسويتها وفق مؤشر CME CF المرجعيّ لسعر عملة XRP مقابل الدولار الأمريكي (USD)، وتخضعُ إلى إشراف لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، وتُشكل العامل الأبرز في إثارة الطلب المؤسساتي، وسَط إشارة مُحللين إلى أن تطوراً مثيراً كهذا يعكس ثقة متزايدة في دور عملة ريبل (Ripple) كأصل استثماري طويل الأجل ضمن الحقائب الاستثمارية للمؤسسات.

من جانبه، صرّح ريان لي (Ryan Lee) -كبير محللي شركة Bitget- بأن سعر عملة ريبل (Ripple) يقف عند “مفترق طرق فني”، مُوضحاً أنه بينما تستمر أشرطة مؤشر بولينجر (Bollinger Bands) بالتقارب، فإن قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) تبقى وسطية، فيما تُوحي أنشطة الشراء الضعيفة بإمكانية اختبار نطاق 2.60$-2.00$. وأضاف “لي”: “إذا جاء اختراق السعر حاجز 3.10$ مصحوباً بتزايد الزخم وأحجام التداول، فقد نشهد انطلاقة صوب 3.40$، لكنّ أسواق المشتقات تميل إلى المضاربة على الانخفاض، ما يجعل أي مكاسب محتملة مرهونة باستعادة الزخم الشرائي”.

قوة العقود الآجلة لعملة ريبل (Ripple) تشعل النقاشات بشأن صناديق تداولها الفوري في البورصة (XRP Spot ETFs)

يُعزز هذا التطور التكهنات المتزايدة بشأن إمكانية الموافقة على صناديق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETFs)، حيث تقدمت عدة شركاتٍ لإدارة الأصول -أبرزها شركات جرايسكيل (Grayscale) وبيتوايز (Bitwise) و21Shares- بطلباتٍ إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإنشائها، وسَط اعتقاد محللين بأن السيولة القوية الواردة إلى العقود الآجلة لعملة ريبل (Ripple) قد تدعمُ فرص الموافقة على إطلاقها.

وتأتي قفزة أحجام عقود عملة ريبل (Ripple) الآجلة وسط تماسك أسواق الكريبتو مدفوعةً بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) خلال خطابه في قاعة جاكسون هول (Jackson Hole)، والتي ألمح فيها إلى إمكانية خفض معدلات الفائدة، لتزداد شهية المخاطرة في أسواق الأسهم والأصول الرقمية. ورغم تصدر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) العناوين، فإن النمو السريع لأسواق مشتقات عملة ريبل (Ripple) يُبرز دورها المتنامي في الاستثمار المؤسساتي.

بالإضافة إلى ما سبق، شهدت بعض العملات البديلة نشاطاً ملحوظاً، إذ ارتفع سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) ملامساً 0.0000135$ إثر تشكل إشارة فنية مبشرة قصيرة الأجل، بينما تواصل جهود تطوير بلوكتشين كاردانو (Cardano Blockchain) لفت أنظار المستثمرين. في هذا السياق، حذّر مُحللون من أن اكتساب العملات الأقل حجماً للزخم سيبقى مرهوناً بمسار رائدة القطاع وعوامل الاقتصاد الكلي.