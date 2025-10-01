توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد Claude لأسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة كاردانو (Cardano-ADA) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) نهاية عام 2025

نموذج Claude AI يتوقع تحركاتٍ سعرية كبيرةً لعملة ريبل (Ripple) وعملة كاردانو (Cardano) وعملة إيثيريوم (Ethereum) في المدى المنظور.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي Claude AI -التابع لشركة Anthropic والمنافس القوي لنموذج ChatGPT- أن عملة ريبل (Ripple) وعملة كاردانو (Cardano) وعملة إيثيريوم (Ethereum) قد تُحقق مكاسب ضخمة في وقتٍ أقرب مما يتوقعه الكثيرون.

أما عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ذات القيمة السوقية البالغة 2 تريليون دولار، فلا تزال على بُعد 9% فقط من أعلى مستوى تاريخي لها عند 124,128$ وسط احتمالاتٍ بأن تُسجّل قمة غير مسبوقةٍ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الصاعد المعروف باسم “Uptober”.

كذلك يُسرّع صنّاع السياسة في الولايات المتحدة من احتمالية حدوث دورة سوق صاعدة بعد أن وقّع الرئيس ترامب في تموز/يوليو على قانون GENIUS، وهو أول تشريع وطني في الولايات المتحدة يُركز على العملات المستقرة ويفرض متطلبات احتياطي كاملٍ لها. بعد ذلك بوقتٍ قصير، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن مشروع الكريبتو ((Project Crypto، وهو إطار يهدف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية لتتلاءم مع عصر الأصول الرقمية.

ومع تزايد الوضوح التنظيمي، يتوقع محللون أن يتجاوز ارتفاع العملات البديلة القادم ذروة عام 2021. وإذا صحت توقعات نموذجClaude ، فقد تأتي عملة ريبل (Ripple) وعملة كاردانو (Cardano) وعملة إيثيريوم (Ethereum) في صدارة الموجة الصاعدة.

عملة ريبل (Ripple): نموذج Claude يتوقع وصول سعرها إلى 24$ وتحقيقها مكاسب بأكثر من 700%

يتوقع نموذج Claude أن يرتفع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 24$ بحلول أواخر 2025، ما يُمثل ارتفاعاً بأكثر من 739% من سعرها الحالي الذي يقارب 2.85$.

المصدر: Claude AI

وأظهر أداء عملة ريبل (Ripple) خلال الدورة الحالية قدراً كبيراً من الصمود، حيث وصل سعرها إلى 3.65$ في 18 تموز/يوليو متجاوزاً ذروته السابقة المسجلة عام 2018 والبالغة 3.40$، قبل أن ينخفض بنحو 22% بسبب رياح الاقتصاد الكلي المعاكسة.

أيضاً، تواصل شبكة عمليات الدفع الخاصة بريبل (Ripple) التوسّع عالمياً إذ حظيت في عام 2024 باعترافٍ من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال الذي أقرَّ بها كأداة تحويل منخفضة التكلفة للأسواق الناشئة؛ وقد تم حل النزاع القانوني بين شركة ريبل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) -الذي استمرَّ لسنواتٍ- مطلع عام 2025 عندما أسقطت اللجنة دعواها بعد الحكم الذي صدر في عام 2023 مؤكداً أن مبيعات عملة ريبل (Ripple) لصغار المتداولين لا تُصنف كأوراق مالية.

كما يُرجّح نموذجClaude أن العودة فوق القمة المُسجلة في تموز/يوليو قد يفسِحُ المجال لوصول السعر إلى 4-5$، في حين أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً يضع احتمالاً لبلوغه مستوى قد يتراوح بين 7$ و24$. من ناحيتها، تعكس المؤشرات الفنية تشكيل حركة السعر ثلاثة نماذج رايةٍ صاعدة عبر مناطق الدعم والمقاومة خلال العام الماضي، في دلالةٍ على احتمالية حدوث اختراق سريع في الربع الرابع.

وعلى الرغم من فتور تفاعل الأسواق مع تخفيض الفيدرالي لمعدلات الفائدة وإطلاق أول صندوق للتداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (Ripple ETF)، يمكن أن تُمثل قرارات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ((SEC بشأن طلبات إنشاء صناديق إضافيةٍ هذا الشهر بالإضافة إلى قوانين الكريبتو الفيدرالية الجديدة مُحفزاتٍ رئيسية.

وفق ذلك، فقد ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 346% خلال عام، متجاوزاً مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 77.5% ومتفوقاً بستة أضعافٍ على أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) التي حققت 58%.

عملة كاردانو (Cardano): نموذج Claude يتوقع تحقيق رائدة العقود الذكية مكاسب بـ 8 أضعاف

استعادت عملة كاردانو (Cardano-ADA) زخمها الصاعد، ويُعزى هذا -جزئياً- إلى زيادة حضورها السياسي، حيث اقترح الرئيس الأمريكي ترامب مؤخراً فكرة تضمينها في احتياطي الكريبتو الفيدرالي، والذي سيضم العملات التي تمت مصادرتها قانونياً دون شرائها من السوق مباشرة.

المصدر: Claude AI

تم إنشاء بلوكتشين كاردانو (Cardano Blockchain) على يد تشارلز هوسكونسون (Charles Hoskinson) -أحد مؤسسي بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)- وتُعرف بنهجها الأكاديمي القائم على المراجعات البحثية وتركيزها القوي على الاستمرارية وقابلية التوسع، ما يتيح لها منافسة بلوكتشين إيثيريوم وتسعى إلى زيادة تبنيها لتلحق ببلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

وتتمتع عملة كاردانو (Cardano) بقيمة سوقية تتجاوز 28.8 مليار دولار، ويتوقع نموذج Claude أن يصل سعرها إلى 6.10$ مع نهاية العام، ما يمثل زيادةً تقارب 8 أضعافٍ عن مستواه الحالي البالغ 0.7934$.

من زاوية التحليل الفني، يتموضع سعر عملة كاردانو (Cardano) ضمن نموذج الوتد الهابط منذ أواخر عام 2024 مع مقاومة قوية بالقرب من مستوى 1.10$، فيما قد يدفعه شهر تشرين الأول/أكتوبر الصاعد إلى 2$ بحلول نهاية الربع الرابع، إلا أن اختراق المستويات الأعلى يظل مرهوناً ببدء دورة صاعدة قوية في السوق.

وتشير توقعات نموذج Claude باستهداف سعر عملة كاردانو (Cardano) مستوى 6.10$ إلى أنه سيتعين عليه مضاعفة أعلى مستوى له على الإطلاق في 2021 البالغ 3.09$، وهو إنجاز لا يمكن أن يتحقق إلا عبر موجة تبنٍّ متسارعة، الأمرُ الذي يتطلب من الجهات التنظيمية الأمريكية وضع إطار تنظيمي مُحفّز يدعم التوسع.

عملة إيثيريوم (Ethereum): نموذج Claude يتوقع تحقيق شبكة العقود الذكية الرائدة مكاسب ضخمة

ما تزال عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) تُعتبر العمود الفقري للتطبيقات اللامركزية والتمويل اللامركزي ((DeFi، حيث تفوق قيمتها السوقية 502.4 مليار دولار.

المصدر: Claude AI

ومع تخطي إجمالي القيمة المحجوزة (TVL) على الشبكة 87.75 مليار دولار، يضمن دور بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) في العقود الذكية استمراريتها وأهميتها على المدى الطويل. ويتوقع نموذج Claude أن يصل سعر عملة إيثيريوم ((Ethereum إلى 6,925$ نهاية العام، ما يُمثل زيادةً بنسبة 66% عن سعرها الحالي البالغ 4,169$.

وقد تُساهم التحسينات المستمرة -سواءً من مؤسسة إيثيريوم أو من مشاريع التوسّع من الطبقة الثانية- في تعزيز الآفاق المستقبلية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، كما أنّ إنشاء صناديق التداول الفوري (ETFs) قد تجذب استثماراتٍ مؤسساتية ضخمة ومستمرة، حيث تستفيد المؤسسات المالية التقليدية (TradFi) من ارتفاع سعر العملة عبر منتجاتٍ خاضعةٍ للقوانين التنظيمية.

فيما قد يستمر ارتفاع سعرها إذا قام الرئيس ترامب بتقديم إصلاحاتٍ شاملةٍ في قطاع الكريبتو، مُوفراً اليقين التنظيمي اللازم لجلب المزيد من المكاسب.

كذلك تتوافق المخططات البيانية مع هذه الرؤية، فعقبَ استقراره النسبي ضمن نموذج الوتد الهابط، ارتدَّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من 1,800$ إلى 2,412$ في أيار/مايو، ما يدل بوضوح على تجدّد تجميع الحيتان (كبار المستثمرين) للعملة. وبدخولنا شهر تشرين الأول/أكتوبر، يشير نموذج المثلث الصاعد إلى إمكانية ارتفاع مُحتملٍ حتى مستوى 6,000$ أو أعلى.

وإذا واجهت الأسواق صعوبة في التماسك أعلى مستوى 4,000$، فلا يزال لدى سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) دعم قويٌّ حول 3,500-3,700$. أما في حال تعافي السعر سريعاً، فقد يتمكن من بلوغ 5,000$ في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، مع استهداف 6,900$ بحلول عيد الميلاد.

