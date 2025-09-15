محلل مخضرم: مستثمرو وول ستريت (Wall Street) يزيدون أرصدتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) قبل نهاية العام

جوردي فيسر (Jordi Visser) متحدثاً لأنتوني بومبليانو (Anthony Pompliano): "ستزداد أرصدة قطاع التمويل التقليدي من عملة بيتكوين (Bitcoin) قبل نهاية العام".

يتوقع محلل وول ستريت المخضرم جوردي فيسر (Jordi Visser) قيام المؤسسات المالية الأمريكية بتدعيم أرصدتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) قبل نهاية عام 2025، وأشار إلى موجةٍ محتملةٍ جديدة من الإقبال المؤسساتي على قطاع الأصول الرقمية.

نقاط أساسية: يتوقع المحلل جوردي فيسر قيام مستثمري وول ستريت بتدعيم أرصدتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) قبل نهاية عام 2025.

تَسارُع الاستثمارات المؤسساتية في عملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث بلغت قيمتها 117 مليار دولار موزعة بين الصناديق المتداولة في البورصة والشركات العامة.

يلاحظ فيسر إشاراتٍ فنية تدعو إلى التفاؤل بقطاع الكريبتو، ونبّه إلى أن الزخم العام الداعم يتجاوز حتى عملة بيتكوين (Bitcoin).

تحدّث جوردي فيسر (Jordi Visser) إلى أنتوني بومبليانو (Anthony Pompliano) في مقابلةٍ جديدة: “ستزداد أرصدة قطاع التمويل التقليدي من عملة بيتكوين (Bitcoin) قبل نهاية العام”؛ وأكد “أن هذا سيحدث” مُعبراً عن ثقته بهذا التغيير.

جوردي فيسر: مستثمرو وول ستريت يستعدون لعام 2026 برصيد أكبر من عملة بيتكوين (Bitcoin)

يعتقد جوردي فيسر أن المستثمرين التقليديين يستعدون لعام 2026 ويتوقع زيادة دور عملة بيتكوين (Bitcoin) في الحقائب الاستثمارية المؤسساتية، وتتماشى تصريحاته مع نتائج استبيان Coinbase–EY Parthenon لشهر آذار/مارس 2025 الذي كشف تخطيط 83% من المستثمرين المؤسساتيين لتدعيم استثماراتهم في الكريبتو خلال العام القادم.

كما توقعت منصة Bitwise في تقريرٍ منفصل -في شهر أيار/مايو- استثمار 120 مليار دولار في عملة بيتكوين (Bitcoin) مع نهاية عام 2025 و300 مليار دولار بحلول نهاية 2026.

تزامنت توقعات فيسر مع تجدد الإقبال على صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin) في البورصة؛ حيث استقبلت الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة 2.33 مليار دولار تقريباً خلال الأسبوع الماضي فقط، وأصبح واردها الإجمالي منذ الإطلاق في كانون الثاني/يناير 57 مليار دولار تقريباً بحسب بياناتٍ من موقع Farside، كما زادت الشركات العامة استثماراتها في عملة بيتكوين (Bitcoin) وتجاوزت القيمة الإجمالية لأرصدتها من العملة 117 مليار دولار بحسب بياناتٍ من موقع BitcoinTreasuries.NET.

في ذات السياق، تحدّث فيسر عن ناحية التحليل الفني والنشاط المُشجّع على المخططات البيانية، مستنداً إلى علامات “حركاتٍ صاعدةٍ صغيرة” في عموم سوق الكريبتو دون أن يذكر توقعاتٍ سعرية صريحة، كما أشار إلى الحركة العرضية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) ضمن نطاق 4,000$-5,000$، واقترح إمكانية تولّد زخمٍ واسع يُطلق حركةً صاعدةً شاملة للنظام التقني بأكمله بما في ذلك العملات البديلة وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة سوي (Sui-SUI).

وتأتي هذه التوقعات مع تأرجح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالقرب من مستوى 115,000$ واحتدام نقاشات المتداولين حول بلوغ ذروة الدورة الحالية من عدمه.

آرثر هايز (Arthur Hayes) يدعو مستثمري عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى التفكير على المدى الطويل

يُحارب المؤسس الشريك لشركة BitMEX آرثر هايز (Arthur Hayes) العقلية قصيرةَ الأمد المُهيمنة على قطاع الكريبتو، وحذّر من تركيز العديد من مستثمري عملة بيتكوين (Bitcoin) على المكاسب السريعة، وانتقد هايز -في مقابلةٍ جديدة- الهوسَ بتحقيق الثروة الفورية، كما توقّع فشل الأفراد الذين يأملون بشراء سيارة لامبورجيني في اليوم التالي من استثمارهم في عملة بيتكوين (Bitcoin).

حالياً، تخسر عملة بيتكوين (Bitcoin) سباق القمم السعرية التاريخية أمام الذهب والأسهم، لكنّ هايز يرفض هذه المقارنات المغلوطة، فقد صرّح أن عملة بيتكوين (Bitcoin) ما تزال الأفضل أداءً -وتتجاوز الأسواق التقليدية في الواقع- عند أخذ تدهور العملات التقليدية والتضخم بعين الاعتبار، وصرّح قائلاً: “ولو أهملتم مسألة تضخم العملات عند المقارنة بعملة بيتكوين (Bitcoin)، فإنكم لن تتمكنوا من ملاحظة بقية هذه العملات على المخطط البياني”.

ويتمسّك هايز بتفاؤله بعملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى الطويل رغم تقلبات السوق، وقد توقع سابقاً إمكانية بلوغ سعرها 250,000$ بحلول نهاية عام 2025.

أخيراً، يهيمن حضور الذكور اليافعين على مجموعة مالكي العملات الرقمية رغم تحذيرات هايز، حيث ينظرون إلى الأصول الرقمية كاستثمارٍ ووسيلةٍ سريعةٍ لتحقيق الثروة.