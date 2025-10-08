جهة إصدار عملة الميم المرتبطة بالرئيس ترامب تسعى إلى جمع 200 مليون دولار لإنشاء خزانة مؤسساتية لدعمها

قد ترتفع طموحات جمع التمويل إلى 1 مليار دولار، لكنّ الجهود ما تزال جارية.

ذكرت وكالة بلومبيرج (Bloomberg) اليوم الأربعاء أن جهة إصدار عملة الميم المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) تعمل على جمع تمويل بقيمةٍ تفوق 200 مليون دولار لإنشاء خزانة كريبتو مؤسساتيةٍ لإكساب زخم العملة المتعثر ضغوطاً شرائية.

وأفاد بيل زانكر (Bill Zanker) -أحد شركاء ترامب وداعميه القدامى- أنّ هذه الجهود بقيادة مؤسسة Fight Fight Fight LLC. وسط طموحاتٍ ببلوغ حصيلة التمويل الإجمالي علامة المليار دولار، لكنّ المحاولات ما تزال جارية وقد لا تنجح في النهاية؛ وتأتي محاولة زانكر الأخيرة لدعم أداء عملة ترامب بعد تراجع قيمتها الحاد من 44$ في كانون الأول/ يناير إلى حوالي 8$ اليوم.

الصدام مع مؤسسة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLF) عطل مبادرة المحفظة

تتبع خطط إنشاء خزائن مؤسساتية للأصول الرقمية -المعروفة اختصاراً بـ DAT- موجة محاولاتٍ مشابهة تم إطلاقها هذا العام، حيث تُظهر بيانات موقع بيتشبوك (PitchBook) أنّ أكثر من 80 شركة دخلت هذا المجال في عام 2025، وشهد العديد منها تراجعاً في قيمة أسهمه بعد الحماسة المبكرة.

يُذكر مُساهمة ترامب نفسه في لفت الأنظار إلى العملة، حيث حضرَ عشاءً مع كبار مالكي عملة الميم هذه في أيار/مايو. وقبل ذلك الحدث، روّجت مؤسسة Fight Fight Fight لمسابقةٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاقها لوحة تسجيل تتبّع مُتصدّري قائمة المستثمرين المؤهلين لحجز مقعد على طاولة الرئيس.

لاحقاً هذا الصيف، فشلت مبادرة زانكر لإنشاء محفظة تحمل علامة ترامب بعد صراع مع مشروع كريبتو آخرَ مرتبطٍ بالرئيس الأمريكي هو وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial)، حيث اجتذبت جهة إصدار عملته الأساسية وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial-WLFI) اهتمام ALT5 Sigma، وهيَ مؤسسة خزانة كريبتو منفصلة.

غالبية أرصدة العملة المخصصة لكيانات مرتبطة بترامب يتم فك حجزها تدريجياً

يبقى معروض عملة أوفيشال ترامب (Official Trump-TRUMP) محكوماً بدقة، فتبعاً لموقع Messari أصبح حوالي 35% من المعروض مُتاحاً للتداول بقيمة سوقية تقدر حالياً بحوالي 1.5 مليار دولار. في الوقت نفسه، سيستمر فك احتجاز بقية المعروض -والمخصص لكياناتٍ مرتبطةٍ بترامب- تدريجياً.

يُذكر أن معروضها الكلي مُحدد بمليار عملة، تم احتجاز 800 مليون عملة منه عند الإطلاق، علماً أن جاستن صن (Justin Sun) -أحد كبار روّاد القطاع- من بين كبار مالكيها، وكان صن -الذي يعمل أيضاً كمستشار لدى مؤسسة وورلد ليبرتي فاينانشال- قد حضرَ حفل عشاء أيار/مايو وحصل على ساعة يد.

العملة المتعثرة تدفع زانكر للبحث عن دعم استثماري جديد

تتزامن حملة جمع التمويل بقيادة زانكر مع توسيع عائلة ترامب نطاق مشاركتها في قطاع الكريبتو؛ فعلى مدار العام الماضي، أطلقت العائلة مشاريع لتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، وآخرَ لعملة مستقرة، ومؤسسة خزانةٍ إستراتيجية، وصناديق متداولةٍ في البورصة مرتبطةٍ بكبرى العملات الرقمية عالمياً.

فبالنسبة لزانكر، تُعد خطة الخزينة المؤسساتية محاولة لإعادة إحياء الزخم المحيط بعملةٍ تعاني للحفاظ على ثقة المستثمرين.