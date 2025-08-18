شركة American Bitcoin المدعومة من ترامب تستهدف القيام باستحواذات في اليابان وهونج كونج لتعزيز احتياطيات عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)

تسعى أميريكان بيتكوين (American Bitcoin) -شركة التعدين الأمريكية للعملات الرقمية التي تحظى بدعم نجلي الرئيس الأمريكي إيريك ترامب (Erick Trump) ودونالد ترامب الإبن ((Donald Trump Jr.- إلى تنفيذ صفقات استحواذ في آسيا لزيادة ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) وفقاً لما ذكرته مصادرُ مطلعةٌ على خططها.

أبرز النقاط: شركة American Bitcoin تستكشف فرص الاستحواذ في اليابان وهونج كونج بهدف زيادة احتياطياتها من عملة بيتكوين (Bitcoin).

تُخطط الشركة لإدراج أسهمها في البورصة خلال شهر أيلول/سبتمبر عبر اندماج عكسيّ مع شركة جريفون ديجيتال ماينينج (Gryphon Digital Mining) المُدرجة في بورصة ناسداك.

تعكس إستراتيجيتها اتباع نهج مايكل سايلور (Micheal Saylor) في إنشاء خزانةٍ مؤسسية من عملة بيتكوين (Bitcoin)، مع إضافة أنشطة التعدين لضمان تلقي بعض معروضها الجديد.

ذكرت صحيفة Financial Times نقلاً عن 3 مصادر دخول الشركة حالياً في نقاشاتٍ مع مستثمرين لشراء شركة مُدرجة في البورصة اليابانية، مع أخذ ممارسة أنشطة مشابهة في هونج كونج بالحسبان، وذلك ضمن إستراتيجية تعكس اتباع نهج مايكل سايلور الذي أصبح نموذجاً رائداً في خزائن عملة بيتكوين (Bitcoin) المؤسساتية.

شركة أميريكان بيتكوين تسعى إلى عقد صفقات في آسيا لزيادة احتياطياتها الإستراتيجية من عملة بيتكوين (Bitcoin)

تهدف شركة أميريكان بيتكوين (American Bitcoin) -التي تواصل بناء ما تسميه “احتياطيات عملة بيتكوين (Bitcoin) الإستراتيجية”- إلى اتباع أنشطة استحواذ لتجميع المزيد من رائدة القطاع؛ وذكرت الشركة في بيان لها أن هدفها هو إنشاء “أقوى كيانات شراء أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) عالمياً وأكثرها كفاءة”، مع التركيز على ممارسة أنشطتها وإدارة مخزونها الإستراتيجي بكفاءة وزيادة القيمة المضافة لحاملي أسهمها بشكلٍ مستدام، مضيفة أنه رغم استمرارها بتقييم الفرص السانحة خارج الحدود، إلا أنها لم تعقد اتفاقاً ملزماً حتى الآن.

يُذكر أن انخراط عائلة ترامب في الأصول الرقمية ازداد بشكلٍ حادٍ خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع إقرار تشريعاتٍ تنظيمية أكثر دعماً لقطاع الكريبتو داخل الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس ترامب، وكان سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد شهد انطلاقة قوية مع ازدهار أنشطة إنشاء “خزانات مؤسساتية للعملات الرقمية” تابعةٍ لشركاتٍ مُدرجةٍ في البورصة تستخدم حصيلة بيع الأسهم أو السندات لشراء أرصدة الكريبتو، وهي أدوات ماليةٌ تسمح أيضاً للمستثمرين بالتعرض الاستثماري لعملة بيتكوين (Bitcoin) عبر أسواق الأسهم دون امتلاك أرصدتها مباشرةً.

American Bitcoin (ABTC): Next stop NASDAQ! pic.twitter.com/uhaJzV0vfz — Eric Trump (@EricTrump) August 7, 2025

وفيما تقترب القيمة السوقية لشركة ستراتيجي (Strategy) -التي تحتفظ حالياً بـ 629,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 76 مليار دولار في خزينتها- من 110 مليار دولار، تمتاز عنها شركة أميريكان بيتكوين بأنها تُمارس أنشطة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يسمح لها بإضافة عملات حديثة الإصدار باستمرار إلى أصول ميزانيتها العمومية.

جدير بالذكر تخطيط شركة أميريكان بيتكوين لإدراج أسهمها في البورصة في شهر أيلول/سبتمبر عبر اندماج عكسي مع شركة Gryphon Digital Mining المُدرجة في بورصة ناسداك (Nasdaq)، علماً أن إيريك ترامب هو أحد مؤسسي شركة تعدين الكريبتو والرئيس التنفيذي لقسم النهج الإستراتيجي فيها.

كما يُشار إلى أن الشركة كانت تُعرَف في السابق باسم أميريكان داتا سنترز (ADC)، وكانت مملوكة بالكامل لشركة Dominari Holdings، وهي مجموعة مختصة بالأوراق المالية والتكنولوجيا المالية يقع مقرها في نيويورك وتتخذ من برج ترامب مقراً رئيسياً لها.

وفي آذار/مارس، غيرت شركة ADC اسمها لتصبح أميريكان بيتكوين (American Bitcoin) عبر اندماجها في كيان مشتركٍ مع شركة التعدين الكندية Hut 8 التي ساهمت بجميع معدات التعدين الخاصة بها مقابل حصة الأغلبية من الأسهم، وكان إيريك ودونالد ترامب جونيور حينها من أوائل مستثمري شركة ADC.

شركة Dominari Holdings تعلن زيادة ربحيتها بنسبة 520%

أعلنت شركة Dominari Holdings -التي عينت الأخوين نجلي الرئيس ترامب في مجلس مستشاريها في شباط/فبراير- هذا الأسبوع عن زيادة ربحيتها السنوية بمعدل 520%.

ويَرجع اهتمام شركة أميريكان بيتكوين بمنطقة آسيا إلى حرصها على استهداف أسواق تتسم بتمتعها بقاعدة قوية من المتداولين الأفراد وانفتاح تنظيمي متزايد تجاه الأصول الرقمية، فقد رسخت هونج كونج مكانتها كمركز عالمي للشركات العاملة في القطاع، بينما يمكن للأدوات المالية الخاصة بالشركات المُدرجة في اليابان تسهيل مشاركة المستثمرين المؤسساتيين والأفراد تحت الإشراف التنظيمي.

غير أن هذا المشروع التجاري ليس سوى أحد الأنشطة التي تربط عائلة ترامب بقطاع الكريبتو؛ ففي حزيران/يونيو الماضي، كشف الإفصاح المالي للرئيس ترامب عن تحقيقه دخلاً يقارب 57 مليون دولار من World Liberty Financial، وهي منصة كريبتو أعلنت مؤخراً إعادة شراء عملات بقيمة 1.5 مليار دولار بالشراكة مع شركة البلوكتشين ALT5 Sigma ومقرها لاس فيجاس.

أخيراً وفي ذات السياق، تخطط مجموعة ترامب للإعلان والتكنولوجيا (Trump Media & Technology Group) -جهة إدارة منصة Truth Social- لجمع تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار من أجل تأسيس خزانتها الخاصة لعملة بيتكوين (Bitcoin).