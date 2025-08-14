مؤسس بلوكتشين ترون (Tron Blockchain) جاستن صن (Justin Sun) يقاضي وكالة بلومبيرج (Bloomberg) بسبب كشفها لبيانات أصوله الرقمية

قام مؤسس شركة ترون (Tron) جاستن صن (Justin Sun) برفع دعوى قضائية إلى محكمة مقاطعة ديلاوير الأمريكية؛ طالباً منع وكالة بلومبيرج من نشر ما وصفه بتفاصيل شديدة الحساسية عن ممتلكاته من العملات الرقمية. وقال رائد أعمال البلوكتشين إن نشر تلك المعلومات يُعَد انتهاكاً لخصوصيته ويُعرّضه وأسرته للخطر، وأوضح في شكواه أن بلومبيرج تواصلت معه في وقتٍ سابق من العام الجاري بغرض إدراجه في مؤشر المليارديرات على الإنترنت، وهو تصنيف لأغنى الشخصيات في العالم.

جاستن صن يدّعي الاتفاق على عرض أصوله كمبلغ إجمالي فقط

قال جاستن صن (Justin Sun) إنه قبل العرض بعد أن حصل على تطميناتٍ من وكالة بلومبيرج (Bloomberg) بأن أيَّ معلوماتٍ يقدّمها حول أصوله ستبقى “سرية للغاية”، خاصة حول ما يتعلق بممتلكاته من العملات الرقمية، مُوضحاً أن الغرض منها كان يقتصر فقط على التحقق من صافي ثروته.

Source: Sun v. Bloomberg, L.P., 1:25-cv-01007

وأكّد جاستن صن -الذي أسس بلوكتشين ترون عام 2017 ويملك الكثير من أصول الكريبتو وغيرها- أنه وافق على طلب بلومبيرج بناءً على هذه التطمينات.

وأضاف أنه قدّم بيانات تفصيلية عن محافظه وأصوله عبر قناة آمنةٍ مع فريق التحقق من الثروات لدى بلومبيرج، على أساس أن أيَّ إشارة إلى أصوله الرقمية في ملفه التعريفي ستكون على شكل تقييم إجمالي للمبلغ، دون أي تفصيلٍ حسب نوع العملة؛ وقد امتنعت بلومبيرج عن التعليق على القضية.

نقض التعهدات بالسرية في مسودة مؤشر المليارديرات

جاء في الدعوى القضائية أن عدداً من صحفيي وكالة بلومبيرج أكدوا خطياً التزامهم بسرية هذه البيانات، وصرّحوا أنها ستبقى ضمن النظام الداخلي ولن يطّلع عليها سوى أفرادٌ محددون من فريق العمل، على أن تُحذف فور اكتمال عملية التحقق. كما وضع فريق صن شروطاً صارمة في آذار/مارس حول “استخدام المعلومات لأغراض التحقق فقط… وعدم توظيفها لأي أهدافٍ أخرى بما فيها التقارير الصحفية”، وأكدّ نص الدعوى القضائية أن وكالة بلومبيرج لم تعترض على هذه الشروط.

وقد علم فريق صن نهاية شهر تموز/يوليو أن أحد صحفيي وكالة بلومبيرج يستخدم البيانات السرية في مقالةٍ منفصلةٍ، كما قدمت الوكالة في الوقت ذاته مسودةً لملف مؤشر المليارديرات شملت “العديد من الأخطاء” وتحليلاً تفصيلياً لأملاكه من العملات الرقمية من حيث النوع والكمية.

نشرُ بيانات الكريبتو التفصيلية قد يسهّل على المتعقّبين ربط المحافظ بأصحابها

أفاد جاستن صن في دعواه أن الكشف التفصيلي الذي تعتزم بلومبيرج نشره يُعد أمراً غير معتاد ضمن مؤشرها للمليارديرات ، وأنه يتجاوز ما يُنشر عادةً حول مليارديرات الكريبتو بما فيهم برايان آرمسترونج (Brian Armstrong) من شركة كوينبيس (Coinbase)، وتشينجبينج تشاو (Changpeng Zhao) من شركة بينانس (Binance)، وأضاف أن هذه التفاصيل لا يتم الإعلان عنها عادةً إلا إذا بادر أصحابها إلى نشرها.

وادّعى صن أن التقرير المُزمع نشره سيسمح لمتعقبي البلوكتشين بالتعرف على محافظه، ما قد يجعله هدفاً للمخترقين واللصوص وربّما للاعتداءات الجسدية أيضاً. ولفتت الدعوى النظرَ إلى أن شفافية شبكات البلوكتشين العامة تجعل من السهل تحديد المحافظ الكبرى بسهولةٍ بمجرد معرفة أنواع الأصول وكمياتها، كما أشارت إلى حوادث سابقةٍ تعرَّض فيها مستثمرو الكريبتو الكبار إلى محاولات خطفٍ وابتزاز، مُستشهدةً بتقارير سابقة لبلومبيرج نفسها حول هذه المخاطر.

جاستن صن: كشف تفاصيل الأصول قد يخلف عواقب مستمرة تتجاوز مقالاً واحداً

يشمل ادعاء جاستن صن تهمتين تتمثلان بمشاركة المعلومات السرية ومخالفة التعهّدات، كما يدّعي أن المنشور المُخطط له لوكالة بلومبيرج يُشكل خرقاً واضحاً للعهود التي أقنعته بمشاركة بياناته، وأضاف أن الضرر المحتمل قد يكون مالياً وجسدياً لعدم إمكانية عكس معاملات الكريبتو وقدرة المخترقين على تحريك الأرصدة المسروقة بسرعة.

وتسعى الدعوى القضائية إلى إصدار أمر تقييد مؤقتٍ وإنذاراتٍ جزائية مبدئية ودائمةٍ ستمنع وكالة بلومبيرج من نشر البيانات التفصيلية، كما تنص الدعوى على تعويضٍ مالي للتكاليف القانونية، كما طلب صن عقد محاكمةٍ أمام هيئة محلّفين، وتتجاوز هذه الدعوى القضائية موضوع التغطية الإعلامية بسبب ارتباط اسم صن بشكلٍ وثيق ببلوكتشين ترون وعدة مشاريع أخرى.

في الملخص، تُلامس هذه القضية واحدةً من أكثر النقاط حساسية في قطاع الكريبتو: التوازن بين شفافية بيانات البلوكتشين والأمن الشخصي للمستثمرين الكبار، وقد صرَّح صن أن كشف ممتلكاته التفصيلية قد يؤدي إلى عواقب تتجاوز مقالاً إخبارياً واحداً.