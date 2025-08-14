شركة Thumzup تعتزم التوسّع في مجال تعدين العملات الرقمية واستثمارات البلوكتشين بعد جمعها تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار

أعلنت شركة Thumzup Media Corporation -المتخصصة بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي انتقلت مطلع هذا العام إلى الاستثمار في العملات الرقمية- عن زيادة استثماراتها في مجال الأصول الرقمية عقب إتمام جولة تمويلية بقيمة 50 مليون دولار.



المحاور الرئيسية: جمعت الشركة 50 مليون دولار للتوسّع في عمليات تعدين العملات الرقمية والاستثمار المُستهدَف في تقنيات البلوكتشين.

تمتلك الشركة 19.1 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، وتُخطط لتنويع استثماراتها كي تشمل ست عملات رقمية إضافية، مع تفويض مجلس الإدارة باستثمار ما يصل إلى 250 مليون دولار في الأصول الرقمية.

ارتفعَ سعر أسهم الشركة بنسبة 194.5% منذ بداية العام، مدفوعاً بتحوّلها الكبير نحو مجال الكريبتو رغمَ تسجيل خسائر في الربع الأول.



وأكدت الشركة في بيان صدرَ الأربعاء عزمَها التوسّع في “تعدين العملات الرقمية على نطاق واسع بالإضافة إلى الاستثمارات المُستهدفة في مجال البلوكتشين”، وستُموّل ذلك باستخدام عوائد طرح الأسهم بسعر 10$ للسهم، والذي اكتمل يومَ الثلاثاء. سيجري تخصيص جزء من التمويل لإنشاء بنية تحتية متقدمةٍ لتعدين العملات الرقمية، مع استمرار الشركة بالتفاوض مع مزوّدي تقنيات التعدين لتسريع وتيرة التنفيذ.

شركة Thumzup تسعى إلى إنشاء حقيبة استثمارية للأصول الرقمية بقيمة 250 مليون دولار، بالتوازي مع دخولها مجال التعدين

بدأت الشركة نشاطها في قطاع الكريبتو في كانون الثاني/يناير عبر شراء عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتحتفظ حالياً بـ 19.1 عملةٍ منها، مع خططٍ لتنويع حقيبتها الاستثمارية بإضافة عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)، بعد موافقة مجلس إدارتها على استثمار 250 مليون دولار في هذا المجال.

وجذب نشاط الشركة في القطاع اهتماماً متزايداً أوائل تموز/يوليو، عندما قام دونالد ترامب جونيور -نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب- بشراء 350,000$ سهم بقيمةٍ تقارب 3.3 مليون دولار في ذلك الوقت، وفقاً للإفصاحات التنظيمية. يأتي هذا التحرك في وقتٍ بلغت فيه عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى غير مسبوق بلغ 124,128$ في تداولات صباح الخميس، قبل أن تتراجع إلى 123,683$، محققةً مكاسب يومية بنسبة 3.6% وفق بيانات منصة CoinGecko.

من جانبه، ارتفع سعر سهم شركة Thumzup (TZUP) بنسبة 7.62% في تداولات ما بعد الإغلاق الأربعاءَ ليصل إلى 10.87$، مُتعافياً من خسائرَ بنسبة 1.1% تكبَّدها خلال الجلسة. وحقق السهم مكاسب تقارب 194.5% منذ بداية العام، مع تسجيله أعلى مستوى عند 15.46$ في 8 آب/أغسطس، إلا أنه فقد نحو 33% من قيمته في وقتٍ سابق من الأسبوع بعد إعلان الشركة عن خطةٍ لطرح أسهم ممتازة قابلةٍ للتحويل ولا تمنحُ حق التصويت، قبل أن يتم تعديل الخطة لاحقاً.

يُذكر أن الشركة حصلت الشهر الماضي على موافقة مجلس إدارتها لامتلاك ما يصل إلى 250 مليون دولار من العملات الرقمية، بما في ذلك عملة بيتكوين (Bitcoin) وأصول رقمية رائدة أخرى.

Thumzup is stepping up its game. We are scaling into large-scale #crypto mining and strategic #blockchain investments, building on our Digital Asset Treasury to seize opportunities in one of the fastest-growing sectors in the world.



Read the press release:… pic.twitter.com/djtFmWo2MC — Thumzup Media Corporation (@thumz_up) August 13, 2025

وبالعودة إلى تاريخها، تأسّست شركة Thumzup في عام 2020 وتتّخذ من مدينة لوس أنجلوس مقرّاً لها، وتدير منصة تمنح المستخدمين مكافآتٍ نقدية مقابل ترويج المحتوى الذي يحمل علاماتٍ تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. أيضاً، تُوفر Thumzup تطبيقاً يتيح للمستخدمين الحصول على مقابل مالي مقابل تقديم توصياتٍ بالمنتجات على منصة إنستجرام.

وفق ذلك،، سجّلت الشركة خسائرَ قدرها 2.2 مليون دولار مقابل إيراداتٍ بلغت 151$ فقط خلال الربع الأول من العام. رغم ذلك، ارتفع سهمها بنسبةٍ تقارب 75% خلال أربع جلساتٍ متتاليةٍ قبل أن يتراجع بنسبة 17% بحلول منتصف جلسة الأربعاء.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت الشركة عن تحوّلٍ إستراتيجيّ مُهم، حيث قررت الاحتفاظ بمعظم أصولها السائلة على شكل عملة بيتكوين (Bitcoin). منذ ذلك الوقت، جمَعت الشركة ما يزيد على مليوني دولار من العملة، وتُخطط حالياً لتنويع استثماراتها بإضافة ست عملات رقمية جديدة باستخدام التمويل الذي حصَلت عليه في جولتها التمويلية الأخيرة.

نمو حيازات الشركات الأوربية من عملة بيتكوين (Bitcoin)

يُجسّد توسّع شركة Thumzup اتجاهاً متنامياً بين الشركات العامة لتعزيز استثماراتها في العملات الرقمية، فقد أعلنت شركة H100 Group -المُتخصصة في التكنولوجيا الصحية ومقرّها ستوكهولم- الأربعاءَ عن شراء 45.8 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافية، ليصل إجمالي حيازتها منها إلى 809.1 عملة. وذكرَت الشركة أنها دفعت متوسط سعر يقل عن 1.14 مليون كرونة سويدية (119,090$) للعملة، بإجمالي إنفاق بلغ 52.18 مليون كرونة (5.47 مليون دولار).

وعليه، أصبَحت H100 تحتل المرتبة 42 عالمياً بين أكبر الشركات العامة المالكة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، والمرتبة الرابعة على مستوى الاتحاد الأوروبي خلف شركة Bitcoin Group SE الألمانية التي تمتلك 3,605 عملة، بحسب بيانات BitcoinTreasuries.net على موقعها.