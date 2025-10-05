شركتا تيثر (Tether) وأنتألفا (Antalpha) تسعيان إلى جمع 200 مليون دولار لمبادرة إنشاء خزانة ذهب ممثلة رقمياً

تهدف هذه المبادرة إلى شراء عملة تيثر جولد (Tether Gold-XAUt) بكمياتٍ كبيرة، وهي عملة قائمة على البلوكتشين مدعومةٌ بسبائك ذهب فعلية محفوظةٍ ضمن خزانةٍ في سويسرا.

تسعى شركة تيثر (Tether) وجهَة تمويل تعدين العملات الرقمية Antalpha إلى جمع ما لا يقل عن 200 مليون دولار لإنشاء خزانة أصول رقمية جديدة تُركّز على الذهب المُمثل رقمياً، وفقاً لما جاء في تقرير وكالة بلومبيرج (Bloomberg) الصادر يوم الجمعة نقلاً عن مصادرَ مُطلعة.

نقاط رئيسية: شركة تيثر (Tether) وAntalpha يجمعان 200 مليون دولار لبناء خزانة ذهب ممثلةٍ رقمياً تُركز على عملة تيثر جولد (Tether Gold).

تُعزز هذه المبادرة الشراكة بينهما مع تزايد الطلب على الذهب وتنامي الاهتمام بالسلع الممثلة رقمياً.

شركة تيثر (Tether) تُواصل توسّعها خارج نطاق العملات المستقرة من خلال الاستثمار بشكلٍ إستراتيجي في مجالات التعدين والذكاء الاصطناعي والأصول الممثلة رقمياً.

تهدف هذه المبادرة إلى شراء عملات تيثر جولد (Tether Gold) بكمياتٍ كبيرة، وهي عملةٌ قائمةٌ على البلوكتشين مدعومة بسبائك ذهبية فعلية محفوظةٍ في خزنةٍ سويسرية. وإذا نجحت عملية جمع التمويل، ستُحسّن هذه الخطوة من الروابط بين اثنين من أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأصول الرقمية.

شركتا تيثر (Tether) وأنتألفا (Antalpha) تتعاونان في ظل هيمنة العملات المستقرة وتوسع تعدين الكريبتو

تجدر الإشارة إلى أن شركة تيثر (Tether) هي الجهة المُصدِرَة لعملة تيثر (Tether-USDT) -أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية- بينما ترتبط شركة Antalpha ارتباطاً وثيقاً بعملاق التعدين الصيني Bitmain الذي يُنتج أكثر من 80% من معدات تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) عالمياً.

وتم إطلاق عملة تيثر جولد (Tether Gold) في عام 2020 بواسطة إحدى الشركات التابعة لتيثر، وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.5 مليار دولار، ومن المُخطط له أن تعمل المبادرة الجديدة كخزانةٍ علنيةٍ تُركز على تجميع هذا الأصل.

يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن شراكةٍ موسعةٍ بين Tether وAntalpha في الأسبوع الماضي، والتي تضمنت تقديم خدماتٍ جديدة مثل الإقراض المدعوم بعملة تيثر جولد (Tether Gold)، وخدمات الوصاية، واسترداد العملات.

من ناحيتها، صرَّحت Antalpha بأنها تُخطط لفتح خزائن في مراكز مالية عالمية، ما سيُمكّن مالكي العملة من استبدال أصولهم الرقمية بسبائك ذهب فعلية.

We are proud to announce the expansion of our collaboration with @Tether_to, further integrating Tether Gold ($XAU₮) @tethergold into our RWA Hub.



Through this partnership, we will now offer $XAU₮-backed lending and full-stack infrastructure solutions, making digital gold more… pic.twitter.com/eXaGQpoY0N — Antalpha Global (@AntalphaGlobal) September 29, 2025

من جهةٍ أخرى، حاولت شركة تيثر (Tether) التوسّعَ في مجالاتٍ أخرى إلى جانب العملات المستقرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، عبرَ الاستثمار في مجالات تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لشبكات عمليات الدفع والأصول المُمثلة رقمياً.

تجدر الإشارة إلى أن المدير التنفيذي لشركة تيثر (Tether)، باولو أردوينو (Paolo Ardoino) يُعتبر من أكبر المدافعين عن الذهب كمخزن للقيمة، مع احتفاظ الشركة بما قيمته 8.7 مليار دولار من الذهب في ميزانيتها العمومية حتى حزيران/يونيو.

في الوقت ذاته، تشير التقارير إلى أن شركة تيثر تسعى إلى جمع 20 مليار دولار بشكلٍ منفصل لتحسين عملياتها الأساسية المرتبطة بعملة تيثر (Tether)، وهي صفقةٌ قد تدفع القيمة السوقية للشركة إلى 500 مليار دولار.

وتأتي المبادرة المدعومة بالذهب في ظل ارتفاع الطلب عليه؛ إذ ارتفع الاستثمار العالمي في الذهب بنسبة 46% هذا العام بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم، وفقاً لوكالة بلومبيرج.

يُشار هنا إلى أن القيمة السوقية لعملة تيثر جولد (Tether Gold) قد تضاعفت خلال هذه الفترة وفقاً لبيانات CoinGecko، بالإضافة إلى تأسيس أكثرَ من 80 شركة خزانةٍ للأصول الرقمية في عام 2025، وقد استخدمَ العديد منها عمليات الاندماج العكسي أو هياكل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) لمُحاكاة رهان شركة ستراتيجي (Strategy) العلني على عملة بيتكوين (Bitcoin).

شركة تيثر (Tether) ترفض خيار الطرح العام الأولي (IPO) رغم ارتفاع سعر سهم سيركل (Circe)

يُعزى تركيز شركة تيثر (Tether) على الذهب إلى تصاعد المنافسة، فقد شهدَ سعر سهم سيركل (Circle) التي أصبحت شركة عامة في حزيران/يونيو ارتفاعاً بأكثرَ من 500% منذ إدراجها الأول.

أما تيثر، فهي لا تُخطط لاتخاذ نفس المسار، إذ قال أردوينو في تموز/يوليو: “عموماً لسنا مهتمين بأن نصبح شركة عامة”.

ويبدو أن القانون الجديد يفتح أبواباً كانت مغلقة سابقاً. فقد حضرَ أردوينو -إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين في قطاع الكريبتو- مراسمَ توقيع مشروع القانون في البيت الأبيض، ومن المرجّح أن يُساعد القانون على تطبيع استخدام العملات المستقرة، سواءً في التداول أو عبر البنية التحتية المالية التقليدية.

وعلى الرغم من الانتقادات الطويلة المتعلقة بنقص الشفافية في احتياطيات عملة تيثر (Tether)، وعدم تنفيذ عمليات التدقيق التي وعدَت بها الشركة منذ سنواتٍ، فقد أفاد أردوينو بأن الشركة تواصلت مع شركات التدقيق خلال الأسابيع الأخيرة.