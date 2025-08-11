بنك سيجنوم (Sygnum) يطلق خدمات الوصاية والتداول والإقراض على بلوكتشين سوي (Sui Blockchain)

أعلن بنك سيجنوم (Sygnum) أنه سيوفر خدمات الوصاية المؤسساتية إلى جانب إتاحة التداول الفوري وتداول المشتقات لعملة سوي (Sui-SUI).

أعلن بنك سيجنوم السويسري للأصول الرقمية عن توسيع نطاق خدماته المؤسساتية الخاضعة للتنظيم كي تشمل بلوكتشين سوي (Sui Blockchain) عبر إطلاق مجموعةٍ جديدة من المنتجات، بما في ذلك خدمات الوصاية والتداول والإقراض لعملائه المحترفين.

النقاط الأساسية: سيوفر بنك Sygnum خدمات الوصاية والتداول والرهن وقروض لومبارد (Lombard) المضمونة بعملة سوي (Sui-SUI) للعملاء المؤسساتيين.

سيتم الاحتفاظ بكافة ممتلكات العملاء من عملة سوي (Sui) خارج الميزانية العمومية للبنك، وفق هيكلية تضمن حمايتها في حال إفلاس البنك.

التوسّع يأتي استكمالاً لتضمين عملة سوي على منصة سيجنوم في تموز/يوليو 2025، في إطار شراكةٍ مع مؤسسة سوي (Sui Foundation).

وأكد البنك -الذي يتخذ من زيورخ وسنغافورة مقرين رئيسين له- يوم الجمعة أنه سيوفر الآن خدمات الوصاية المؤسساتية إلى جانب التداول الفوري والمشتقات لعملة سوي (Sui)، ومن المقرر أيضاً أن يُطلق خدمات الرهن خلال الأسابيع القادمة، فيما سيتم طرح قروض لومبارد (Lombard Loans) المضمونة بعملة سوي (Sui) في الربع الأخير من العام الجاري.

بنك سيجنوم (Sygnum) سيحتفظ بكافة ممتلكات العملاء من عملة سوي (Sui) خارج ميزانيته العمومية لحمايته من الإفلاس

سيتم الاحتفاظ بجميع ممتلكات العملاء من عملة سوي (Sui) خارج الميزانية العمومية في خطوة تهدف إلى جعل هذه الأصول “معزولة عن الإفلاس” لضمان أقصى درجات الحماية للعملاء، وتأتي هذه المبادرة بعد ضم بنك Sygnum عملة SUI إلى منصته في شهر تموز/يوليو 2025، ليُصبح أول بنك سويسري يقدم دعماً كاملاً لهذه العملة الرقمية.

ومن خلال شراكته مع مؤسسة Sui، يسعى البنك إلى تلبية الطلب المتزايد من قِبلِ البنوك ومديري الأصول وأصحاب الثروات الراغبين بالوصول الآمن والمنظم إلى نظم البلوكتشين التقنية. من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة Sui كريستيان تومسون (Christian Thompson) إن هذا التعاون يدعمُ وصول المشروع إلى المستثمرين المؤسساتيين العالميين.

كذلك، وصف المدير التنفيذي لبنك Sygnum ماثياس إمباخ (Mathias Imbach) دور البنك بأنه “حلقة وصل” بين الأصول الرقمية وقطاع التمويل التقليدي، ما يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الجديدة ضمن بيئة تنظيمية آمنة.

📰 @fundseurope’s Piyasi Mitra writes about Sygnum’s announcement of SUI support for clients, following its role as banking partner to the @SuiFoundation.



“Sygnum was the first Swiss bank to fully integrate Sui into its regulated platform, completing the rollout in July 2025.… pic.twitter.com/6kHanWg1pp — Sygnum Bank (@sygnumofficial) August 8, 2025

وتم تطوير بلوكتشين سوي من قبل شركة مايستن لابس (Mysten Labs) التي أسّسها فريق من المهندسين السابقين في شركة ميتا (Meta)، وتعتمد هذه التقنية على المعالجة المتوازية للمعاملات من أجل تعزيز قابلية التوسع ودعم تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) وعمليات الدفع والتمثيل الرقمي للأصول والألعاب. ودخلت العملة مبكراً في قطاع التمويل القائم على عملة بيتكوين (BTCfi)، ما يسمح لمالكي عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بالمشاركة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) دون التضحية بالأمان.

من جهته، حصل بنك Sygnum على تراخيص مصرفية وتراخيص للأصول الرقمية في سويسرا وسنغافورة وأبوظبي ولوكسمبورج وليختنشتاين. كما قام في شهر أيار/مايو بإضافة عملة سولانا (Solana-SOL) المرهونة إلى حقيبة ضمانات قروض لومبارد الخاصة به، ما يتيح له تحقيق أرباح مزدوجة على أصلٍ واحد، علماً أن هذه الحقيبة تضم حالياً أكثر من 20 عملة رقمية -مثل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بولكادوت (Polkadot-DOT) وعملة ريبل (Ripple-XRP)– لضمان قروض لومبارد (Lombard) المقوّمة بالفرنك السويسري واليورو والدولار السنغافوري والدولار الأمريكي.

شركة Mill City تستهدف جمع 500 مليون دولار لدعم إستراتيجية احتياطي عملة سوي (Sui)

أعلنت شركة ميل سيتي فينتشرز III (Mill City Ventures) III -المُدرجة في بورصة ناسداك- في وقتٍ سابق من الشهر الجاري عن خطتها لجمع نحو 500 مليون دولار عبرَ اتفاقية أسهم جديدة لزيادة احتياطياتها من عملة سوي (Sui).

جاء هذا الإعلان بعد أيام قليلةٍ من نجاح شركة Mill City بجمع 450 مليون دولار من خلال بيعها 83 مليون سهم لمُستثمرين مؤسساتيين بينهم شركات بانتيرا كابيتال (Pantera Capital) وإليكتريك كابيتال (Electric Capital) وبارافاي كابيتال (ParaFi) Capital وفالكون إكس (FalconX)، وقد استخدمت الشركة جزءاً من هذه الأموال لشراء 76.2 مليون عملة سوي (Sui) بقيمة 276 مليون دولار، فيما سيتم استخدام رأس المال المتبقي لدعم عمليات الإقراض قصير الأجل الحالية.

وأكدت الشركة أنها تسعى إلى ترسيخ مكانتها كخزانة احتياطية متخصصةٍ لعملة سوي (Sui) مستفيدةً من تركيز بلوكتشين الطبقة الأولى الخاص بها على البنية التحتية منخفضة زمن الاستجابة وعالية القابلية للتوسع، والمُوجهة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والألعاب.

جدير بالذكر أيضاً أن اتفاقية الأسهم -البالغة قيمتها 500 مليون دولار- تمت بالتعاون مع شركة أليناس جلوبال بارتنرز (Alliance Global Partners) بغرض زيادة رصيد شركة Mill City من عملة سوي (Sui).